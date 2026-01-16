Kovács Eszter

2025. november 16., vasárnap

A szultán kedvence – ez készült A pszichológus konyhájában

Bár elsősorban a bárányhúst kedvelőknek fog ízleni ez a fogás, a szultán kedvencét, azaz a fűszeres, padlizsánkrémes aprópecsenyét borjúhússal is el lehet készíteni. De nem biztos, hogy érdemes!