Kovács Eszter

19:16
Kihasználatlanul hagyta esélyét a Marosvásárhelyi VSK
18:53
Kölcsönadta kegyvesztett középpályását a Sepsi OSK
18:17
Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott
17:59
Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel
Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében
Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai
Megvan a magyarországi országgyűlési választások időpontja
Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt
Adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: „kevesebb úgysem lesz, de több még lehet”
Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg
Bár elsősorban a bárányhúst kedvelőknek fog ízleni ez a fogás, a szultán kedvencét, azaz a fűszeres, padlizsánkrémes aprópecsenyét borjúhússal is el lehet készíteni. De nem biztos, hogy érdemes!