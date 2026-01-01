Jótékony céllal ragadtak puskát a vadászok Háromszéken

Az adományozók összesen 15 ezer lejt gyűjtöttek össze, a pénzzel a megyei kórház gyermekosztályát támogatják

Csaknem harminc vadász csatlakozott a magyarországi mintára elindított karitatív kezdeményezéshez. A Kézdikőváron szervezett jótékonysági vadászat bevételéből a sepsiszentgyörgyi kórház gyermekosztályát támogatják.

Farkas Orsolya 2026. január 01., 19:092026. január 01., 19:09

A jótékonysági vadászat kezdeményezése tizenhárom évvel ezelőtt indult el Magyarországról, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend határon innen és túl. Hirdetés A példaértékű akció az udvarhelyszékieket és a háromszékieket is inspirálta: 2025 decemberében negyedik alkalommal gyűltek össze, hogy puskát ragadjanak egy nemes ügy érdekében. Összetartó vadászközösség Az akciót a kézdikővári vadászterületen szervezték meg, összehangolva a magyarországi és más erdélyi vadásztársaságokkal, december 27-én. Moldován Csaba, aki segítette az esemény szervezését, kérdésünkre elmondta:

összesen 28 vadász gyűlt össze, többségük háromszéki, de Udvarhelyszékről, Lövéte és Homoródalmás környékéről is érkeztek.

Az adományozást ugyanakkor külsős támogatók is segítették, így összesen 15 ezer lejt sikerült közös erővel összegyűjteni.

Ezt a pénzt ezúttal a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház gyermekosztálya kapja meg, felhasználásáról az egészségügyi intézménnyel egyeztetnek.

Noda-Scurtu Tamás, valamint testvére, Szabolcs, az esemény fő szervezői a Székelyhonnak nyilatkozva kiemelték: a vadászatot nemcsak az összegyűjtött pénz tette eredményessé, hiszen 15 mezei nyulat sikerült elejteni, a vadászok elégedettek voltak a terítékkel. A karitatív célú akciót az első években Erdővidéken szervezték meg, a felsőrákosi Somos Vadászegyesület területén. Mint megtudtuk, 2022-ben az adományokat a halmozottan sérült gyermekek foglalkoztatását biztosító, baróti székhelyű Laura Háznak ajánlották fel;

egy évvel később, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának összeomlása után az érintetteket segítették;

a harmadik évben három sepsiszentgyörgyi gyermekotthon között osztották szét a pénzt.

Huszonnyolc vadász vett részt a kézdikővári jótékonysági vadászaton Fotó: Noda-Scurtu Tamás

A kezdeményezők szerint a jótékonykodás célja nem az elismerés, hanem az, hogy segítséget kapjanak azok, akiknek valóban szükségük van rá. Ugyanakkor örvendetes, hogy

a vadászközösség a jó ügy mellett áll Székelyföldön és az anyaországban is, ezt a hagyományt a 2026-ban is szeretnék megőrizni.