Jótékony céllal ragadtak puskát a vadászok Háromszéken

Az adományozók összesen 15 ezer lejt gyűjtöttek össze, a pénzzel a megyei kórház gyermekosztályát támogatják
Fotó: Noda-Scurtu Tamás
Csaknem harminc vadász csatlakozott a magyarországi mintára elindított karitatív kezdeményezéshez. A Kézdikőváron szervezett jótékonysági vadászat bevételéből a sepsiszentgyörgyi kórház gyermekosztályát támogatják.
A jótékonysági vadászat kezdeményezése tizenhárom évvel ezelőtt indult el Magyarországról, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend határon innen és túl.
A példaértékű akció az udvarhelyszékieket és a háromszékieket is inspirálta: 2025 decemberében negyedik alkalommal gyűltek össze, hogy puskát ragadjanak egy nemes ügy érdekében.
Az akciót a kézdikővári vadászterületen szervezték meg, összehangolva a magyarországi és más erdélyi vadásztársaságokkal, december 27-én. Moldován Csaba, aki segítette az esemény szervezését, kérdésünkre elmondta:
Az adományozást ugyanakkor külsős támogatók is segítették, így összesen 15 ezer lejt sikerült közös erővel összegyűjteni.
Noda-Scurtu Tamás, valamint testvére, Szabolcs, az esemény fő szervezői a Székelyhonnak nyilatkozva kiemelték: a vadászatot nemcsak az összegyűjtött pénz tette eredményessé, hiszen 15 mezei nyulat sikerült elejteni, a vadászok elégedettek voltak a terítékkel. A karitatív célú akciót az első években Erdővidéken szervezték meg, a felsőrákosi Somos Vadászegyesület területén. Mint megtudtuk,
2022-ben az adományokat a halmozottan sérült gyermekek foglalkoztatását biztosító, baróti székhelyű Laura Háznak ajánlották fel;
egy évvel később, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának összeomlása után az érintetteket segítették;
a harmadik évben három sepsiszentgyörgyi gyermekotthon között osztották szét a pénzt.
Huszonnyolc vadász vett részt a kézdikővári jótékonysági vadászaton
Fotó: Noda-Scurtu Tamás
A kezdeményezők szerint a jótékonykodás célja nem az elismerés, hanem az, hogy segítséget kapjanak azok, akiknek valóban szükségük van rá. Ugyanakkor örvendetes, hogy
Az akciót Noda-Scurtu testvérek szervezték meg, segítésükre volt Moldován Csaba, Péter László, Noda-Scurtu György, valamint Kis Attila, aki a vadászterületet ajánlotta fel. Az eseményt a Székely Vadászkürt Egyesület tagjai tették ünnepélyessé, a vadászat végén pedig, a hagyományhoz híven terítékkel adták meg a végtisztességet az elejtett vadaknak.
A szervezők végezetül köszönetet mondtak minden résztvevőnek, adakozónak a felajánlott támogatásért.
Több mint húsz háromszéki önkormányzat támogatja szervezetten a fiatal és kisgyermekes családokat a Babakelengye-programon keresztül. 2025-ben összesen 246 család részesült ajándékcsomagban vagy vásárlási utalványban.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga jelzésű riasztást adott ki csütörtökön Hargita, Maros és Kovászna megye hegyvidéki térségeire az erős szél miatt.
Újabb dróntámadásokat hajtottak végre az orosz erők a román-ukrán határhoz közeli ukrán kikötői infrastruktúra ellen csütörtökön, ezért két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe a határ térségének megfigyelésére Tulcea megye északi részén.
Az RDE Harghita Kft. tájékoztatása szerint módosul a háztartási hulladék elszállításának programja az év első hetében.
Jóval fagypont alatti értékekkel indult az új év országszerte, a legalacsonyabb hőmérsékleti érték a mínusz 20 Celsius-fokot is alulmúlta. Székelyudvarhelyen hidegebb volt, mint Csíkszeredában.
A 2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból – erről a kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjúban beszélt.
Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában.
Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen a január elsejére virradóra. A tűzben két, 13 és 16 éves lány szenvedett égési sérüléseket, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba.
Komoly mennyiségű, jogellenesen tartott pirotechnikai eszköz került rendőrségi kézre december 31-én Borszéken és Gyergyóhollón a borszéki rendőrök ellenőrzési akciója során.
Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.
szóljon hozzá!