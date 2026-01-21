Itt dől el, hogy mennyi jön vissza Bukarestből

Megtartotta szerdán első ülését a Victoria-palotában a jövedelemadó és az áfabevételek visszaosztási rendszerének kidolgozásával megbízott munkacsoport.

A Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányította testületben a pénzügyminisztérium és a koalíciós pártok képviseltetik magukat, utóbbiak megyei, városi és községi szinten is. A munkacsoport első ülésén Ilie Bolojan miniszterelnök is részt vett.

Tánczos Barna szerint a szerdai egyeztetés fő célkitűzése a finanszírozási igényekkel, valamint a jövedelemadó és az áfabevételek visszaosztásával kapcsolatos álláspontok összesítése volt. Abban állapodtak meg, hogy