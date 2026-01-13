Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó

Fotó: Hargita megyei csendőrség Facebook-oldala
Látványos kísérlettel mutatták be a Hargita megyei hegyi csendőrök, hogy milyen gyorsan fagy meg a víz mínusz 17 Celsius-fokban.
„Irodájuk hőmérsékletét” szemléltették kedden a Hargita megyei hegyi csendőrök azzal a kísérlettel, amit mínusz 17 Celsius-fokban mutattak be. Egy termoszból vizet töltöttek át egy kis edénybe, amit aztán a levegőbe szórtak – másodpercek alatt halmazállapotot váltott a folyadék.
Erre pedig most volt a leginkább alkalmuk, ugyanis kedden volt az idei tél leghidegebb hőmérséklete.
A rendkívüli hidegre vonatkozó elsőfokú figyelmeztetést szerda délelőttig hosszabbították meg a meteorológusok, ami az ország északi és központi részére vonatkozik, beleértve Hargita megyét is.
Székelyföld-szerte mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket hozott az idei tél eddigi legfagyosabb éjszakája. A Kovászna megyei Bodzafordulón pedig ennél is hidegebb reggelre ébredtek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.
Hipotermia miatt halt meg keddre virradóan egy 65 éves, temesvári férfi.
