Hosszú éveket kell még várni az új elkerülőútra Csíkszeredában

Az elkerülőúthoz felüljáró is készül Csíkszereda déli határán
Fotó: Pinti Attila
Igen lassan halad a Csíkszeredát, Csíkcsicsót és Madéfalvát is elkerülő új útvonal terveinek elkészítése, még a megvalósíthatósági tanulmányt sem véglegesítették. Számos tényező gátolta a folyamatot, a munkálatok elkezdése még évekbe telik.
Több mint négy éve írt alá együttműködési megállapodást a csíkszeredai városvezetés a szállítási minisztériummal annak érdekében, hogy a város irányítsa a várost elkerülni hivatott új útvonal tervezését.
– tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.
A közbeszerzési eljárást négy évvel ezelőtt írták ki, majd szerződést írtak alá a tervezővel, elkészült egy előtanulmány, de ennek ellenértékét a tervező a számla benyújtása után 8 hónappal kapta meg.
Később elkezdődtek a geotechnikai és geológiai fúrások az út nyomvonalán a szükséges tanulmány érdekében, ez viszont ismét lassan haladt.
Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
A városvezető elmondta, hogy a Fürdő utca körüli övezetben elvégzett munkálatokról az Országos Ásványvagyon Ügynökséggel tart az egyeztetés, a nyomvonalon történt fúrások után az ásványvíz-kitermelők megadták a véleményezéseket, várják a szakhatóság jóváhagyását. Enélkül nem lehet a megvalósíthatósági tanulmányt véglegesíteni, de a dokumentáció elfogadása idén már nem lehetséges. Utána következik a műszaki tervek elkészítése, amely kevésbé időigényes, mert a megvalósíthatósági tanulmány a technikai részletek 80 százalékát már tartalmazza – tudtuk meg.
Nem siet a szaktárca a kifizetésekkel, emiatt késlekedik a Csíkszeredát, Csíkcsicsót és Madéfalvát is elkerülő új útvonal terveinek elkészítése.
A tervek elkészülte után lehet elkezdeni a nyomvonalon levő területek kisajátítását, eljutva a finanszírozás kérdéséhez, amelyről majd a kormánynak kell döntenie. A munkálatok elkezdése még évekbe telik.
Fotó: Pinti Attila
A 16,9 kilométeres új útvonal az E578-as út leágazásaként
A nyomvonalon három vasúti felüljárót is terveztek, az elsőt Csíkszereda déli határán, az OMV töltőállomás és a város közötti szakaszon, ahol egy körforgalom is készül, majd Csíkcsicsóhoz közel egy másik felüljáróra van szükség, illetve Madéfalva közelében, ahol a Gyimesek felé tartó vasútvonal fölött kell áthaladni.
Fotó: Pinti Attila
Csíkszeredában még egy körforgalom épül a Fürdő utcai kereszteződésnél, illetve a 13A jelzésű országúttal történő találkozásnál, egy másik a visszacsatlakozásnál, Madéfalva és Csíkrákos között.
Négy hidat is kell építeni a nyomvonalon a patakok fölött, ugyanakkor a taplocai elkerülő útnak is lesz csatlakozási pontja az új útvonalhoz az elképzelések szerint.
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