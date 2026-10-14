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Hosszú éveket kell még várni az új elkerülőútra Csíkszeredában

Az elkerülőúthoz felüljáró is készül Csíkszereda déli határán • Fotó: Pinti Attila

Az elkerülőúthoz felüljáró is készül Csíkszereda déli határán

Fotó: Pinti Attila

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Igen lassan halad a Csíkszeredát, Csíkcsicsót és Madéfalvát is elkerülő új útvonal terveinek elkészítése, még a megvalósíthatósági tanulmányt sem véglegesítették. Számos tényező gátolta a folyamatot, a munkálatok elkezdése még évekbe telik.

Kovács Attila

2026. október 14., 21:142026. október 14., 21:14

Több mint négy éve írt alá együttműködési megállapodást a csíkszeredai városvezetés a szállítási minisztériummal annak érdekében, hogy a város irányítsa a várost elkerülni hivatott új útvonal tervezését.

A tervek még azóta sem készültek el, és a megvalósíthatósági tanulmányt sem lehet idén elfogadni

– tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.

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A közbeszerzési eljárást négy évvel ezelőtt írták ki, majd szerződést írtak alá a tervezővel, elkészült egy előtanulmány, de ennek ellenértékét a tervező a számla benyújtása után 8 hónappal kapta meg.

A minisztérium ugyanis nem engedte, hogy a város előfinanszírozza a dokumentációk elkészítését.

Később elkezdődtek a geotechnikai és geológiai fúrások az út nyomvonalán a szükséges tanulmány érdekében, ez viszont ismét lassan haladt.

• Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Galéria

Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

A városvezető elmondta, hogy a Fürdő utca körüli övezetben elvégzett munkálatokról az Országos Ásványvagyon Ügynökséggel tart az egyeztetés, a nyomvonalon történt fúrások után az ásványvíz-kitermelők megadták a véleményezéseket, várják a szakhatóság jóváhagyását. Enélkül nem lehet a megvalósíthatósági tanulmányt véglegesíteni, de a dokumentáció elfogadása idén már nem lehetséges. Utána következik a műszaki tervek elkészítése, amely kevésbé időigényes, mert a megvalósíthatósági tanulmány a technikai részletek 80 százalékát már tartalmazza – tudtuk meg.

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Nem halad megfelelően az új elkerülőút tervezése

Nem siet a szaktárca a kifizetésekkel, emiatt késlekedik a Csíkszeredát, Csíkcsicsót és Madéfalvát is elkerülő új útvonal terveinek elkészítése.

A tervek elkészülte után lehet elkezdeni a nyomvonalon levő területek kisajátítását, eljutva a finanszírozás kérdéséhez, amelyről majd a kormánynak kell döntenie. A munkálatok elkezdése még évekbe telik.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A 16,9 kilométeres új útvonal az E578-as út leágazásaként

Csíkszeredát nyugatról, Csicsót és Madéfalvát keletről megkerülve Csíkrákos előtt csatlakozik majd vissza az európai útba.

A nyomvonalon három vasúti felüljárót is terveztek, az elsőt Csíkszereda déli határán, az OMV töltőállomás és a város közötti szakaszon, ahol egy körforgalom is készül, majd Csíkcsicsóhoz közel egy másik felüljáróra van szükség, illetve Madéfalva közelében, ahol a Gyimesek felé tartó vasútvonal fölött kell áthaladni.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Csíkszeredában még egy körforgalom épül a Fürdő utcai kereszteződésnél, illetve a 13A jelzésű országúttal történő találkozásnál, egy másik a visszacsatlakozásnál, Madéfalva és Csíkrákos között.

Négy hidat is kell építeni a nyomvonalon a patakok fölött, ugyanakkor a taplocai elkerülő útnak is lesz csatlakozási pontja az új útvonalhoz az elképzelések szerint.

Csíkszék Csíkszereda
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