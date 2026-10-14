Hosszú éveket kell még várni az új elkerülőútra Csíkszeredában

Igen lassan halad a Csíkszeredát, Csíkcsicsót és Madéfalvát is elkerülő új útvonal terveinek elkészítése, még a megvalósíthatósági tanulmányt sem véglegesítették. Számos tényező gátolta a folyamatot, a munkálatok elkezdése még évekbe telik.

Kovács Attila 2026. október 14., 21:142026. október 14., 21:14

Több mint négy éve írt alá együttműködési megállapodást a csíkszeredai városvezetés a szállítási minisztériummal annak érdekében, hogy a város irányítsa a várost elkerülni hivatott új útvonal tervezését.

A tervek még azóta sem készültek el, és a megvalósíthatósági tanulmányt sem lehet idén elfogadni

– tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől. Hirdetés A közbeszerzési eljárást négy évvel ezelőtt írták ki, majd szerződést írtak alá a tervezővel, elkészült egy előtanulmány, de ennek ellenértékét a tervező a számla benyújtása után 8 hónappal kapta meg.

A minisztérium ugyanis nem engedte, hogy a város előfinanszírozza a dokumentációk elkészítését.

Később elkezdődtek a geotechnikai és geológiai fúrások az út nyomvonalán a szükséges tanulmány érdekében, ez viszont ismét lassan haladt.

Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

A városvezető elmondta, hogy a Fürdő utca körüli övezetben elvégzett munkálatokról az Országos Ásványvagyon Ügynökséggel tart az egyeztetés, a nyomvonalon történt fúrások után az ásványvíz-kitermelők megadták a véleményezéseket, várják a szakhatóság jóváhagyását. Enélkül nem lehet a megvalósíthatósági tanulmányt véglegesíteni, de a dokumentáció elfogadása idén már nem lehetséges. Utána következik a műszaki tervek elkészítése, amely kevésbé időigényes, mert a megvalósíthatósági tanulmány a technikai részletek 80 százalékát már tartalmazza – tudtuk meg. korábban írtuk Nem halad megfelelően az új elkerülőút tervezése Nem siet a szaktárca a kifizetésekkel, emiatt késlekedik a Csíkszeredát, Csíkcsicsót és Madéfalvát is elkerülő új útvonal terveinek elkészítése. A tervek elkészülte után lehet elkezdeni a nyomvonalon levő területek kisajátítását, eljutva a finanszírozás kérdéséhez, amelyről majd a kormánynak kell döntenie. A munkálatok elkezdése még évekbe telik.

Fotó: Pinti Attila

A 16,9 kilométeres új útvonal az E578-as út leágazásaként

Csíkszeredát nyugatról, Csicsót és Madéfalvát keletről megkerülve Csíkrákos előtt csatlakozik majd vissza az európai útba.

A nyomvonalon három vasúti felüljárót is terveztek, az elsőt Csíkszereda déli határán, az OMV töltőállomás és a város közötti szakaszon, ahol egy körforgalom is készül, majd Csíkcsicsóhoz közel egy másik felüljáróra van szükség, illetve Madéfalva közelében, ahol a Gyimesek felé tartó vasútvonal fölött kell áthaladni.

Fotó: Pinti Attila