Szabad hektárok a temető mellett. A területre egyre nagyobb szüksége van a városnak
Fotó: Pinti Attila
Csíkszeredában egyelőre hiába vár az önkormányzat arra, hogy a Belügyminisztérium a tulajdonában levő, csendőrségi központnak szánt Kalász negyedi telket elcserélje másra. Pedig a köztemető bővítése sürgős, és iskolát is építenének ott.
Több mint két éve ajánlotta fel a csíkszeredai önkormányzat a területcsere lehetőségét annak érdekében, hogy
A szaktárca ugyanis rendelkezik ott, a temető mellett egy speciális besorolású, 5 hektáros területtel, amelyre önkormányzati jóváhagyás nélkül is építhet.
Noha a csíkszeredai önkormányzat többször is kérte azóta a Belügyminisztérium beleegyezését a területcserébe, érdemi választ nem kaptak, és ez idén sem változott.
Korodi Attila polgármestertől most azt kérdeztük,
A városvezető szerint nehéz ezt megmondani, azt látták, hogy idén a szaktárca részéről semmilyen kommunikáció nem volt a város felé. Ráadásul a mostani helyzetben, amikor több hónapja csak ügyvivő kormány van, ez nem is várható. Emlékeztetett, korábban volt néhány érdembeli egyeztetésük, akkor két fajta álláspont volt a minisztérium részéről, egyik nyitott, a másik elzárkózó. De ezt újra napirendre szeretnék venni, miután kormányalakítás történik.
– hangoztatta Korodi. Kérdésünkre, hogy a temetőbővítést illetően meddig lehet várni, azt mondta, ebben az ügyben lépni kell, ha nincs válasz, akkor területvásárlásra van szükség. A Belügyminisztériumnak egyébként az ipari parknak kijelölt övezetben ajánlottak telket a Kalász negyediért cserébe.
Fotó: Farkas Tamás
A Kalász negyedi 5 hektáros telket az államosításkor magánszemélyektől vették el. 1996 augusztusáig az akkor állami tulajdonban lévő Agroprodcom Rt. kezelésében volt, majd akkor a 684-es számú kormányhatározattal,
A speciális besorolású területeken a helyi önkormányzattól kiváltott építkezési engedély nélkül lehet építkezni. A terület besorolása volt a tárgya később a Belügyminisztérium és az önkormányzat közötti huzavonának, mivel
A rendezési terv nem kapta meg a Belügyminisztérium jóváhagyását, a szaktárca ezt a speciális övezetté történő besorolástól tette függővé, később pert indított, amelynek végén a dokumentációt jogerős bírósági ítélettel érvénytelenítették.
A módosított, 2018-ban újra elfogadott PUG már tartalmazza a speciális övezeti besorolást, amelynek köszönhetően a csendőrség megszorítások nélkül építkezhet.
2022-ben egy magánszemély, illetve a csíksomlyói plébánia is pert indított annak érdekében, hogy érvénytelenítsék azt a kormányhatározatot, amellyel a Belügyminisztérium tulajdonába adták a kérdéses telket, de mindkét keresetet elutasította a Marosvásárhelyi Ítélőtábla, majd a fellebbezéseket a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék.
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