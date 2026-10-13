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Holtponton a Kalász negyedi területcsere, a belügyminisztérium nem válaszol

Szabad hektárok a temető mellett. A területre egyre nagyobb szüksége van a városnak • Fotó: Pinti Attila

Szabad hektárok a temető mellett. A területre egyre nagyobb szüksége van a városnak

Fotó: Pinti Attila

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Csíkszeredában egyelőre hiába vár az önkormányzat arra, hogy a Belügyminisztérium a tulajdonában levő, csendőrségi központnak szánt Kalász negyedi telket elcserélje másra. Pedig a köztemető bővítése sürgős, és iskolát is építenének ott.

Kovács Attila

2026. október 13., 07:512026. október 13., 07:51

Több mint két éve ajánlotta fel a csíkszeredai önkormányzat a területcsere lehetőségét annak érdekében, hogy

a Belügyminisztérium a Kalász negyed helyet más helyszínt válasszon annak a csendőrségi központnak, amelynek építéséről már több mint 15 éve beszélnek.

A szaktárca ugyanis rendelkezik ott, a temető mellett egy speciális besorolású, 5 hektáros területtel, amelyre önkormányzati jóváhagyás nélkül is építhet.

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Noha a csíkszeredai önkormányzat többször is kérte azóta a Belügyminisztérium beleegyezését a területcserébe, érdemi választ nem kaptak, és ez idén sem változott.

Korodi Attila polgármestertől most azt kérdeztük,

van-e ennek cserének reális esélye, annál is inkább, mert a Kalász negyedi köztemető is bővítésre szorul, és erre jó lehetőség lenne a belügyminisztériumi telek.

Nem kommunikál a szaktárca az városházával

A városvezető szerint nehéz ezt megmondani, azt látták, hogy idén a szaktárca részéről semmilyen kommunikáció nem volt a város felé. Ráadásul a mostani helyzetben, amikor több hónapja csak ügyvivő kormány van, ez nem is várható. Emlékeztetett, korábban volt néhány érdembeli egyeztetésük, akkor két fajta álláspont volt a minisztérium részéről, egyik nyitott, a másik elzárkózó. De ezt újra napirendre szeretnék venni, miután kormányalakítás történik.

Idézet
Mi fenntartjuk az álláspontunkat, hogy területcserét, területátadást szeretnénk, mert ott iskolát szeretnénk építeni, és a temetőt bővíteni”

– hangoztatta Korodi. Kérdésünkre, hogy a temetőbővítést illetően meddig lehet várni, azt mondta, ebben az ügyben lépni kell, ha nincs válasz, akkor területvásárlásra van szükség. A Belügyminisztériumnak egyébként az ipari parknak kijelölt övezetben ajánlottak telket a Kalász negyediért cserébe.

• Fotó: Farkas Tamás Galéria

Fotó: Farkas Tamás

Az öt hektárnyi terület története

A Kalász negyedi 5 hektáros telket az államosításkor magánszemélyektől vették el. 1996 augusztusáig az akkor állami tulajdonban lévő Agroprodcom Rt. kezelésében volt, majd akkor a 684-es számú kormányhatározattal,

a területet állami köztulajdonná nyilvánították, térítésmentesen a Belügyminisztérium ügykezelésébe adva, majd speciális besorolásúvá nyilvánítva.

A speciális besorolású területeken a helyi önkormányzattól kiváltott építkezési engedély nélkül lehet építkezni. A terület besorolása volt a tárgya később a Belügyminisztérium és az önkormányzat közötti huzavonának, mivel

a város 2012-ben elkészült általános rendezési terve (PUG) ezt zöldövezetként határozta meg, megtiltva a beépítést.

A rendezési terv nem kapta meg a Belügyminisztérium jóváhagyását, a szaktárca ezt a speciális övezetté történő besorolástól tette függővé, később pert indított, amelynek végén a dokumentációt jogerős bírósági ítélettel érvénytelenítették.

A módosított, 2018-ban újra elfogadott PUG már tartalmazza a speciális övezeti besorolást, amelynek köszönhetően a csendőrség megszorítások nélkül építkezhet.

2022-ben egy magánszemély, illetve a csíksomlyói plébánia is pert indított annak érdekében, hogy érvénytelenítsék azt a kormányhatározatot, amellyel a Belügyminisztérium tulajdonába adták a kérdéses telket, de mindkét keresetet elutasította a Marosvásárhelyi Ítélőtábla, majd a fellebbezéseket a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék.

Csíkszék Csíkszereda
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