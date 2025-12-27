Hol lehet sízni a hétvégén?

Fotó: Haáz Vince
Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.
A Madarasi Hargita Síközpont közösségi oldalán számol be arról, hogy az időjárás most egy kicsit próbára teszi őket, így
Ugyanakkor hosszabbított nyitvatartással várják a sízőket: a felvonók reggel 9-kor indulnak és 17 óráig üzemelnek. Ezután egy órás pályakarbantartási szünet következik, majd
esti sízés 18 és 21 óra között. Jó tudni, hogy
Azt írják, minden erejükkel azon dolgoznak, hogy minél hamarabb elindulhasson a Nagy Súgó, majd ezt követően a Nagy Mihály felvonó is, az időjárás azonban a fő befolyásoló tényező e tekintetben.
A homoródfürdői Lobogó panzió melletti sípályát is beüzemelték: a honlapon közzétett tájékoztatás szerint ez hétvégén tíz órától van nyitva, hétköznapokon 12 órától.
Maroshévízen szombaton nyitották meg a Fenyő pályát, ami 1200 méter hosszú és kék besorolása van. A szánkópálya és a tanulópálya már napokkal korábban üzemelt. A pályák állapota itt követhető.
A SkiGyimes és a Bogdán pályákon beüzemelték a hóágyúkat, ahogy Borszéken is, de
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.
