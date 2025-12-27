Hol lehet sízni a hétvégén?

Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.

A Madarasi Hargita Síközpont közösségi oldalán számol be arról, hogy az időjárás most egy kicsit próbára teszi őket, így

jelenleg csak két felvonót tudnak üzemeltetni: a Kicsi Súgót és a Kicsi Mihályt.

Ugyanakkor hosszabbított nyitvatartással várják a sízőket: a felvonók reggel 9-kor indulnak és 17 óráig üzemelnek. Ezután egy órás pályakarbantartási szünet következik, majd esti sízés 18 és 21 óra között. Jó tudni, hogy

Azt írják, minden erejükkel azon dolgoznak, hogy minél hamarabb elindulhasson a Nagy Súgó, majd ezt követően a Nagy Mihály felvonó is, az időjárás azonban a fő befolyásoló tényező e tekintetben.

A homoródfürdői Lobogó panzió melletti sípályát is beüzemelték: a honlapon közzétett tájékoztatás szerint ez hétvégén tíz órától van nyitva, hétköznapokon 12 órától.

Maroshévízen szombaton nyitották meg a Fenyő pályát, ami 1200 méter hosszú és kék besorolása van. A szánkópálya és a tanulópálya már napokkal korábban üzemelt. A pályák állapota itt követhető.

A SkiGyimes és a Bogdán pályákon beüzemelték a hóágyúkat, ahogy Borszéken is, de