Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hol lehet sízni a hétvégén?

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.

Simon Virág

2025. december 27., 09:482025. december 27., 09:48

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Madarasi Hargita Síközpont közösségi oldalán számol be arról, hogy az időjárás most egy kicsit próbára teszi őket, így

jelenleg csak két felvonót tudnak üzemeltetni: a Kicsi Súgót és a Kicsi Mihályt.

Ugyanakkor hosszabbított nyitvatartással várják a sízőket: a felvonók reggel 9-kor indulnak és 17 óráig üzemelnek. Ezután egy órás pályakarbantartási szünet következik, majd
esti sízés 18 és 21 óra között. Jó tudni, hogy

amennyiben sokan lesznek, időszakosan felfüggeszthetik a két órás jegyek árusítását.

Azt írják, minden erejükkel azon dolgoznak, hogy minél hamarabb elindulhasson a Nagy Súgó, majd ezt követően a Nagy Mihály felvonó is, az időjárás azonban a fő befolyásoló tényező e tekintetben.

Hirdetés

A homoródfürdői Lobogó panzió melletti sípályát is beüzemelték: a honlapon közzétett tájékoztatás szerint ez hétvégén tíz órától van nyitva, hétköznapokon 12 órától.

Maroshévízen szombaton nyitották meg a Fenyő pályát, ami 1200 méter hosszú és kék besorolása van. A szánkópálya és a tanulópálya már napokkal korábban üzemelt. A pályák állapota itt követhető.

A SkiGyimes és a Bogdán pályákon beüzemelték a hóágyúkat, ahogy Borszéken is, de

egyelőre nem lehet még használni a pályákat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.

korábban írtuk

Enyhe telek, súlyos veszteségek: megsínyli a hegyvidéki turizmus a rövidülő síszezont
Enyhe telek, súlyos veszteségek: megsínyli a hegyvidéki turizmus a rövidülő síszezont

A szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Sípálya
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Egyedül próbálta eloltani a lakástüzet egy székelyudvarhelyi férfi, kórházba került
Csupán egy harmadot bírt a Csíkszeredai Sportklub a Brassói Coronával
Határsértők: tizennégy ázsiai migránst tartóztattak fel karácsony első napján a román határon
Tanulóévből élmezőny – fókuszban a fejlődés a szlovákiai szereplésben a GYHK fiataljainak
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Székelyhon

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Egyedül próbálta eloltani a lakástüzet egy székelyudvarhelyi férfi, kórházba került
Székelyhon

Egyedül próbálta eloltani a lakástüzet egy székelyudvarhelyi férfi, kórházba került
Csupán egy harmadot bírt a Csíkszeredai Sportklub a Brassói Coronával
Székely Sport

Csupán egy harmadot bírt a Csíkszeredai Sportklub a Brassói Coronával
Határsértők: tizennégy ázsiai migránst tartóztattak fel karácsony első napján a román határon
Krónika

Határsértők: tizennégy ázsiai migránst tartóztattak fel karácsony első napján a román határon
Tanulóévből élmezőny – fókuszban a fejlődés a szlovákiai szereplésben a GYHK fiataljainak
Székely Sport

Tanulóévből élmezőny – fókuszban a fejlődés a szlovákiai szereplésben a GYHK fiataljainak
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval

Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Hirdetés
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Oroszország a csütörtökről péntekre virradó éjszaka újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát.

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók

Szinte az egész országban téliesre fordul az időjárás a hétvégén: erős szél, havazás, ónos eső, a hegyekben hófúvás várható a meteorológusok szerint. Székelyföld legnagyobb részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a kedvezőtlen idő miatt.

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
2025. december 26., péntek

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba

December 31-ig hosszabbították meg a jelentkezési határidőt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) – Erdély középiskolás programjába.

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
2025. december 26., péntek

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
Hirdetés
2025. december 26., péntek

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld

Az idei tél eddigi legfagyosabb reggelére ébredtünk karácsony másodnapján, a hőmérséklet Székelyföld-szerte megközelítette, helyenként meg is haladta a mínusz 10 fokot. A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt.

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
2025. december 26., péntek

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
2025. december 26., péntek

Mit nézzünk az ünnepek alatt?

Mit nézzünk idén karácsonykor, ha nem a tévécsatornák műsorai közül válogatnánk? A rövid válasz: a Stranger Things ötödik évadának új epizódjait. A hosszú pedig az alábbi film- és sorozatajánlónk.

Mit nézzünk az ünnepek alatt?
Mit nézzünk az ünnepek alatt?
2025. december 26., péntek

Mit nézzünk az ünnepek alatt?
2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek

Súlyos baleset történt karácsony napján a predeali üdülőhely egyik szánkópályáján, ahol egy szánkózó nő orvosi ellátásra szorult, miután egy másik szánkózó hátulról elütötte. Az ütközés következtében a sérült elvesztette az eszméletét.

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
Hirdetés
2025. december 25., csütörtök

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben

Naphosszat készülődünk, próbáljuk letudni a teendők hosszú listáját, miközben egy tökéletes ünnep képét hajszoljuk. Szakértővel kerestünk választ arra, mit tehetünk azért, hogy a karácsony ne a teljesítménykényszerről, hanem a jelenlétről szóljon.

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben
Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben
2025. december 25., csütörtök

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben
2025. december 25., csütörtök

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan

Meghalt egy 36 éves férfi egy verekedésben csütörtökre virradóra Szeben megyében.

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
2025. december 25., csütörtök

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
2025. december 25., csütörtök

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján

Átrepült a kerítésen és a háznak csapódott BMW-jével egy ittas sofőr karácsony első napjának hajnalán.

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
2025. december 25., csütörtök

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!