Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében

Az elkövetkező időszakban hófúvással kísért havazásra lehet számítani Hargita megyében. A megyei utakon közlekedőknek lehetőségük van bármilyen jellegű elakadás, útakadály vagy közlekedési probléma azonnali jelzésére is.
Mivel az elkövetkező napokban havazás várható, Hargita Megye Tanácsa keddi közleményében hívta fel a lakosság és a közlekedők figyelmét, hogy lehetőség van bármilyen jellegű elakadás, útakadály vagy közlekedési probléma azonnali jelzésére.
A téli diszpécserszolgálat ugyanis napi 24 órában elérhető a 0266-207 774-es telefonszámon, valamint az ugyelet@hargitamegye.ro e-mail címen. A közlekedők a karbantartási járművek mozgását valós időben is nyomon követhetik.
köztük hóekével és szóróberendezéssel felszerelt teherautók, valamint hómarók, amelyeket 50 centimétert meghaladó hóvastagság esetén vetnek be. A munkálatokat 18 útszakaszon végzik, ebből négyet a Hargita Megye Tanácsának saját útkezelő vállalata lát el. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az esetben a megyei besorolású utakról van szó.
A téli karbantartási munkálatokat három beavatkozási szint (NI1, NI2, NI3) szerint végzik. Az 1-es szintű útszakaszokon – összesen 492,56 kilométeren megyeszerte – a megbízott cégek naponta, hajnali 3 és reggel 7 óra között kötelesek ellenőrizni az út állapotát, az időjárási körülményektől függetlenül. Ezeken az útszakaszokon a csúszásgátló anyag (75% homok, 25% só) kiszórása szükség esetén legfeljebb 3 órán belül megtörténik.
A 2-es és 3-as szintű útszakaszokon az ellenőrzés és a beavatkozás akkor történik meg, ha azt az időjárási viszonyok indokolják. Mindezek függvényében pedig elvégzik a hóeltakarítást, illetve szükség esetén csúszásgátló anyagot szórnak az útfelületekre. Hóekés beavatkozásra akkor kerül sor, ha a hóréteg vastagsága meghaladja az öt centimétert.
Szélre, hóviharokra és jegesedésre vonatkozó figyelmeztetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Bár a riasztás elsősorban az ország déli és délkeleti részeit érinti, Székelyföldön is fagyos időjárás lesz a hét második felében.
A megyei tanács arra kéri a közlekedőket, hogy a várható havazás miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek, alkalmazkodjanak a téli útviszonyokhoz, tartsák a megfelelő követési távolságot és kerüljék a hirtelen manővereket. Az észlelt problémákat jelezzék a fenti elérhetőségek valamelyikén.
Vészhelyzetben hívják a 112-es egységes hívószámot, és kövessék a hatóságok utasításait. A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint december 23-án, 18 órától december 26-án, 10 óráig megerősödő szélre (45–55 km/óra), időszakosan hófúvással kísért havazásra, 25–30 l/m² csapadékmennyiségre, valamint jelentős lehűlésre lehet számítani térségünkben.
