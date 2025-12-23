Lehűlés és fagy várható Székelyföldön – viharos szél és havazás az ország több régiójában

Szélre, hóviharokra és jegesedésre vonatkozó figyelmeztetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Bár a riasztás elsősorban az ország déli és délkeleti részeit érinti, Székelyföldön is fagyos időjárás lesz a hét második felében.

Székelyhon 2025. december 23., 10:442025. december 23., 10:44

Az előrejelzések szerint csütörtöktől az ország déli és keleti részén hirtelen visszaesik a hőmérséklet, napközben mínusz 5 és 2 Celsius-fok közötti maximumok várhatók. Moldvában és Kelet-Erdélyben – az éjszakai és kora reggeli órákban komoly fagyokra is lehet számítani,

a hőmérséklet akár mínusz 12 fokig is csökkenhet.

Csütörtökre virradóra Munténiában, valamint Olténia déli és Dobrudzsa északi részén hóviharok várhatók, amelyek miatt a látótávolság 100 méter alá csökken – írja az Agerpres. A Déli-Kárpátok nyugati részén és Olténiában 10-20, helyenként akár 25 centiméteres hóréteg rakódhat le.

Az ország többi részén eső, havas eső várható.