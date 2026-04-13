Hatvan év után került elő az iskolaépítők üzenete Szászcsáváson

A szászcsávási Belle József általános iskola

A szászcsávási Belle József általános iskola

Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal

Időkapszulát találtak a szászcsávási iskola felújítása közben: az épület alapjából egy 1966-os magyar nyelvű levél és egy ötbanis került elő. A helyiek most új üzenetet készítenek, hogy azt a következő nemzedékeknek visszahelyezzék az iskola alapjába.

Simon Virág

2026. április 13., 20:032026. április 13., 20:03

A Szászcsávási Belle József Általános Iskolát teljesen felújítják, az épületből gyakorlatilag csak a falak maradnak meg. A munkálatok során a munkások

egy időkapszulát találtak az alapban, benne egy magyar nyelvű levéllel és egy ötbanissal.

A zenészeiről és dalárdájáról messze földön híres Szászcsávás Mikefalvához tartozik.

Teljesen felújítják az osztálytermeket is

Teljesen felújítják az osztálytermeket is

Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal

Béres János polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy európai uniós forrásokból újítják fel a szászcsávási általános iskolát.

A diákok jelenleg a tavaly átadott új óvodában tanulnak: a kisebbek délelőtt, a nagyobbak délutáni váltásban.

A tervek szerint a munkálatok idén befejeződnek, így ha nem is ősszel, de karácsony előtt a tanulók visszaköltözhetnek a felújított épületbe.

„A munkavezető szólt nekem egyik délután, hogy a munkások találtak valamit az iskola alapjában. Mint kiderült, egy üvegkapszulában egy levél volt és egy ötbanis.

Idézet
Nem tudtuk, hogy az iskola építői levelet hagytak nekünk. Amikor ez kiderült, körbekérdezősködtünk, és megtudtuk, hogy élnek még a faluban, akiknek a szülei ott dolgoztak az építkezésen, és gyerekként látták, hogyan épül az iskola, De olyan, aki akkor ott dolgozott, már nem él”

– mondta a polgármester.

Az utókornak hagyott levél

Az utókornak hagyott levél

Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal

Mit tartalmaz a levél?

A levelet 1966. szeptember 27-én írták, és

Szilágyi Pál iskolaigazgató, valamint Keszegh János tanító írta alá.

Ebből kiderül, hogy a nyolcosztályos csávási iskola építését 1963-ban kezdték meg a falu lakosságának adományaiból.

Mindenkinek, családi helyzetétől függően,

30 és 100 lej közötti összeggel kellett hozzájárulnia az építkezéshez, emellett minden családból egy személynek részt kellett vennie a munkában is.

A levél azt is rögzíti, hogy megírásakor egy véka búza 40 lejbe került, egy tojás 1 lej volt, egy liter bor 15 lejbe, egy deciliter pálinka 3 lejbe, egy csomag cigaretta pedig 1,70 lejbe került.

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál
Mi lesz veled, székely foci? Szondy és Diószegi tiszta vizet öntött a pohárba
Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Székelyhon

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál
Székelyhon

A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál
Mi lesz veled, székely foci? Szondy és Diószegi tiszta vizet öntött a pohárba
Székely Sport

Mi lesz veled, székely foci? Szondy és Diószegi tiszta vizet öntött a pohárba
Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Krónika

Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
Székely Sport

Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban

Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak

Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

2026. április 13., hétfő

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen

Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.

2026. április 13., hétfő

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Facebook-bejegyzésben gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

