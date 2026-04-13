Hatvan év után került elő az iskolaépítők üzenete Szászcsáváson

A szászcsávási Belle József általános iskola
Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal
Időkapszulát találtak a szászcsávási iskola felújítása közben: az épület alapjából egy 1966-os magyar nyelvű levél és egy ötbanis került elő. A helyiek most új üzenetet készítenek, hogy azt a következő nemzedékeknek visszahelyezzék az iskola alapjába.
A Szászcsávási Belle József Általános Iskolát teljesen felújítják, az épületből gyakorlatilag csak a falak maradnak meg. A munkálatok során a munkások
A zenészeiről és dalárdájáról messze földön híres Szászcsávás Mikefalvához tartozik.
Teljesen felújítják az osztálytermeket is
Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal
Béres János polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy európai uniós forrásokból újítják fel a szászcsávási általános iskolát.
A tervek szerint a munkálatok idén befejeződnek, így ha nem is ősszel, de karácsony előtt a tanulók visszaköltözhetnek a felújított épületbe.
„A munkavezető szólt nekem egyik délután, hogy a munkások találtak valamit az iskola alapjában. Mint kiderült, egy üvegkapszulában egy levél volt és egy ötbanis.
– mondta a polgármester.
Az utókornak hagyott levél
Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal
A levelet 1966. szeptember 27-én írták, és
Ebből kiderül, hogy a nyolcosztályos csávási iskola építését 1963-ban kezdték meg a falu lakosságának adományaiból.
Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal
Mindenkinek, családi helyzetétől függően,
Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal
A levél azt is rögzíti, hogy megírásakor egy véka búza 40 lejbe került, egy tojás 1 lej volt, egy liter bor 15 lejbe, egy deciliter pálinka 3 lejbe, egy csomag cigaretta pedig 1,70 lejbe került.
szóljon hozzá!