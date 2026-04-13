Hatvan év után került elő az iskolaépítők üzenete Szászcsáváson

Időkapszulát találtak a szászcsávási iskola felújítása közben: az épület alapjából egy 1966-os magyar nyelvű levél és egy ötbanis került elő. A helyiek most új üzenetet készítenek, hogy azt a következő nemzedékeknek visszahelyezzék az iskola alapjába.

A Szászcsávási Belle József Általános Iskolát teljesen felújítják, az épületből gyakorlatilag csak a falak maradnak meg. A munkálatok során a munkások

egy időkapszulát találtak az alapban, benne egy magyar nyelvű levéllel és egy ötbanissal.

A zenészeiről és dalárdájáról messze földön híres Szászcsávás Mikefalvához tartozik.

Teljesen felújítják az osztálytermeket is Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal

Béres János polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy európai uniós forrásokból újítják fel a szászcsávási általános iskolát.

A diákok jelenleg a tavaly átadott új óvodában tanulnak: a kisebbek délelőtt, a nagyobbak délutáni váltásban.

A tervek szerint a munkálatok idén befejeződnek, így ha nem is ősszel, de karácsony előtt a tanulók visszaköltözhetnek a felújított épületbe. „A munkavezető szólt nekem egyik délután, hogy a munkások találtak valamit az iskola alapjában. Mint kiderült, egy üvegkapszulában egy levél volt és egy ötbanis.

Nem tudtuk, hogy az iskola építői levelet hagytak nekünk. Amikor ez kiderült, körbekérdezősködtünk, és megtudtuk, hogy élnek még a faluban, akiknek a szülei ott dolgoztak az építkezésen, és gyerekként látták, hogyan épül az iskola, De olyan, aki akkor ott dolgozott, már nem él”

– mondta a polgármester.

Az utókornak hagyott levél Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal

Mit tartalmaz a levél? A levelet 1966. szeptember 27-én írták, és

Szilágyi Pál iskolaigazgató, valamint Keszegh János tanító írta alá.

Ebből kiderül, hogy a nyolcosztályos csávási iskola építését 1963-ban kezdték meg a falu lakosságának adományaiból.

Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal

Mindenkinek, családi helyzetétől függően,

30 és 100 lej közötti összeggel kellett hozzájárulnia az építkezéshez, emellett minden családból egy személynek részt kellett vennie a munkában is.

Fotó: Mikefalvi Polgármesteri Hivatal