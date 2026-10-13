Nagy üzletnek indult, rendőrségi ügy lett belőle

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Fotó: László Ildikó
Jelentős összegű kárt okoztak egy Kovászna megyei szálláshelynek egy feltételezett csalás során, a rendőrségnek kellett visszaszereznie a pénzt. Az ügyben egy Brassó megyei nőt gyanúsítanak csalással.
Megtéveszthette egy Brassó megyei nő az egyik Kovászna megyei szálláshely képviselőjét,
– tájékoztatott kedden a Kovászna megyei rendőrség. Mint írták, a hatóságokat az esetről még október 7-én értesítették.
A nyomozók első ellenőrzései szerint a szálláshely-szolgáltatással foglalkozó cég képviselőjét azzal téveszthette meg a nő, hogy segítséget ígért neki szolgáltatási szerződések megszerzésében, amelyeket a lehetséges ügyfelekkel kellett volna megkötnie.
Az ígéret nyomán a károsult egy több mint 52 ezer lej értékű szerződéses garancia kifizetésére vállalkozott. A megállapodás szerint öt munkanapon belül több mint
Az ígért kifizetés azonban elmaradt, ezért a károsult a rendőrséghez fordult.
A sepsiszentgyörgyi ügyészség irányításával a rendőrök azonosítottak egy Brassó megyei nőt, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A nyomozás során a teljes kárt, vagyis a több mint 52 ezer lejes összeget is sikerült visszaszerezniük.
Az ügyben csalás gyanúja miatt indított büntetőeljárás folytatódik.
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