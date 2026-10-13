Nagy üzletnek indult, rendőrségi ügy lett belőle

Jelentős összegű kárt okoztak egy Kovászna megyei szálláshelynek egy feltételezett csalás során, a rendőrségnek kellett visszaszereznie a pénzt. Az ügyben egy Brassó megyei nőt gyanúsítanak csalással.

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Megtéveszthette egy Brassó megyei nő az egyik Kovászna megyei szálláshely képviselőjét,

– tájékoztatott kedden a Kovászna megyei rendőrség. Mint írták, a hatóságokat az esetről még október 7-én értesítették.

A nyomozók első ellenőrzései szerint a szálláshely-szolgáltatással foglalkozó cég képviselőjét azzal téveszthette meg a nő, hogy segítséget ígért neki szolgáltatási szerződések megszerzésében, amelyeket a lehetséges ügyfelekkel kellett volna megkötnie.

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Az ígéret nyomán a károsult egy több mint 52 ezer lej értékű szerződéses garancia kifizetésére vállalkozott. A megállapodás szerint öt munkanapon belül több mint