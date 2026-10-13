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Nagy üzletnek indult, rendőrségi ügy lett belőle

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Jelentős összegű kárt okoztak egy Kovászna megyei szálláshelynek egy feltételezett csalás során, a rendőrségnek kellett visszaszereznie a pénzt. Az ügyben egy Brassó megyei nőt gyanúsítanak csalással.

Székelyhon

2026. október 13., 19:192026. október 13., 19:19

Megtéveszthette egy Brassó megyei nő az egyik Kovászna megyei szálláshely képviselőjét,

52 ezer lejes kárt okozva a vendéglátó egységnek

– tájékoztatott kedden a Kovászna megyei rendőrség. Mint írták, a hatóságokat az esetről még október 7-én értesítették.

A nyomozók első ellenőrzései szerint a szálláshely-szolgáltatással foglalkozó cég képviselőjét azzal téveszthette meg a nő, hogy segítséget ígért neki szolgáltatási szerződések megszerzésében, amelyeket a lehetséges ügyfelekkel kellett volna megkötnie.

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Az ígéret nyomán a károsult egy több mint 52 ezer lej értékű szerződéses garancia kifizetésére vállalkozott. A megállapodás szerint öt munkanapon belül több mint

200 ezer lejt kellett volna kapnia az elvégzendő szolgáltatások ellenértékeként.

Az ígért kifizetés azonban elmaradt, ezért a károsult a rendőrséghez fordult.

A sepsiszentgyörgyi ügyészség irányításával a rendőrök azonosítottak egy Brassó megyei nőt, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A nyomozás során a teljes kárt, vagyis a több mint 52 ezer lejes összeget is sikerült visszaszerezniük.

Az ügyben csalás gyanúja miatt indított büntetőeljárás folytatódik.

Háromszék Rendőrség
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