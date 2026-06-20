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Rendhagyó évadzáróval búcsúznak a színház épületétől

Két évig tarthat a színház felújítása • Fotó: Tuchiluș Alex

Két évig tarthat a színház felújítása

Fotó: Tuchiluș Alex

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Fordulóponthoz érkezett a sepsiszentgyörgyi színház története. Lassan véget ér az idei színházi évad, ezzel együtt pedig a jelenlegi épülettől is elbúcsúzik a társulat. Június 29-én rendhagyó eseményt szerveznek Viszlát, színházépület! címmel.

Székelyhon

2026. június 20., 16:122026. június 20., 16:12

Kiállításra és nyílt beszélgetésre várja az érdeklődőket június 29-én a Tamási Áron Színház, így búcsúzik – reményeik szerint ideiglenesen – épületétől a színház. Mint közleményükben írják,

a színháznak otthont adó épület felújítását két évre tervezi a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, de nem tudni, hogy valójában meddig fog tartani,

ezért úgy döntöttek, hogy az intézmény eddigi történetéhez méltó eseménnyel zárják az idei évadot.

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Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.

Június 29-én 18 órától az előcsarnokban egy kiállítást nyitnak meg, amely bemutatja a sepsiszentgyörgyi színház mindenkori játszóhelyeit, a színház mostani épületének alakulását, változásait az évtizedek során, és megörökíti a mostani állapotot is, mely lassan múlttá változik.

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A 19 órától kezdődő beszélgetésen olyan meghívottak mesélnek majd a színházról, akik jól ismerik annak történetét és eddigi működésének körülményeit: helytörténészek, színházi szakemberek, volt igazgatók, támogatók, korábbi és jelenlegi munkatársak. A beszélgetést Szőcs Botond zongoraművész zenei intermezzói teszik még emlékezetesebbé.

A Viszlát, színházépület! nevű rendezvény minden résztvevő számára ingyenes.

A Tamási Áron Színház 1958 óta használja a jelenlegi nagytermet, a felújítás miatt jövő évadtól viszont alternatív terekbe költöztetik át az előadásokat, a tervek szerint a társulat mozgatható, áthelyezhető produkciókkal készül majd a közönségnek.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kultúra
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