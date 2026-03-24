Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

2026 a Diákok éve lesz Háromszéken
Fotó: Diákok éve - Anul liceenilor 2026/Facebook
A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.
A megyei önkormányzat a tavalyi Gyerekek éve után az idei esztendőt a 9–12. osztályos diákoknak szenteli. Az igényfelmérés alapján összeállítandó programokba bevonják az önkormányzathoz tartozó intézményeket, a vállalkozói és civil szférát, beleértve a helyi ifjúsági szervezeteket is.
A programsorozat, akárcsak a 0–8. osztályosokat célzó tavalyi tematikus évben, öt egymásra épülő pillér mentén valósul meg. Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke szerint
A cél az, hogy feltérképezzék, mi érdekli a fiatalokat, milyen elvárásaik vannak a jövővel, tanulással, munkával kapcsolatosan, és már a foglalkozások tervezési folyamatába is bevonják őket.
„Élményalapú programokkal, pályaorientációval és jövőképformáló tevékenységekkel keressük meg a fiatalokat. Fontosnak tartjuk a pedagógusok és szakemberek támogatását, valamint a szülők bevonását is, hiszen a fiatalok döntéseit leginkább a közvetlen környezetük alakítja.
– fogalmazott az alelnök. A programokról a tematikus év Facebook-oldalán is lehet tájékozódni.
szóljon hozzá!