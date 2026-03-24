Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

Farkas Orsolya 2026. március 24., 19:222026. március 24., 19:22

A megyei önkormányzat a tavalyi Gyerekek éve után az idei esztendőt a 9–12. osztályos diákoknak szenteli. Az igényfelmérés alapján összeállítandó programokba bevonják az önkormányzathoz tartozó intézményeket, a vállalkozói és civil szférát, beleértve a helyi ifjúsági szervezeteket is. A programsorozat, akárcsak a 0–8. osztályosokat célzó tavalyi tematikus évben, öt egymásra épülő pillér mentén valósul meg. Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke szerint

jelenleg zajlik az igényfélmérés egy, a középiskolásoknak címzett online kérdőív keretében.

A cél az, hogy feltérképezzék, mi érdekli a fiatalokat, milyen elvárásaik vannak a jövővel, tanulással, munkával kapcsolatosan, és már a foglalkozások tervezési folyamatába is bevonják őket. „Élményalapú programokkal, pályaorientációval és jövőképformáló tevékenységekkel keressük meg a fiatalokat. Fontosnak tartjuk a pedagógusok és szakemberek támogatását, valamint a szülők bevonását is, hiszen a fiatalok döntéseit leginkább a közvetlen környezetük alakítja.

Számítunk a vállalkozók és mentorok közreműködésére is, hogy valós életutakon keresztül segítsék a diákokat a munkaerőpiac megismerésében”