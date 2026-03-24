Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

2026 a Diákok éve lesz Háromszéken

2026 a Diákok éve lesz Háromszéken

Fotó: Diákok éve - Anul liceenilor 2026/Facebook

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

Farkas Orsolya

2026. március 24., 19:222026. március 24., 19:22

A megyei önkormányzat a tavalyi Gyerekek éve után az idei esztendőt a 9–12. osztályos diákoknak szenteli. Az igényfelmérés alapján összeállítandó programokba bevonják az önkormányzathoz tartozó intézményeket, a vállalkozói és civil szférát, beleértve a helyi ifjúsági szervezeteket is.

A programsorozat, akárcsak a 0–8. osztályosokat célzó tavalyi tematikus évben, öt egymásra épülő pillér mentén valósul meg. Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke szerint

jelenleg zajlik az igényfélmérés egy, a középiskolásoknak címzett online kérdőív keretében.

A cél az, hogy feltérképezzék, mi érdekli a fiatalokat, milyen elvárásaik vannak a jövővel, tanulással, munkával kapcsolatosan, és már a foglalkozások tervezési folyamatába is bevonják őket.

„Élményalapú programokkal, pályaorientációval és jövőképformáló tevékenységekkel keressük meg a fiatalokat. Fontosnak tartjuk a pedagógusok és szakemberek támogatását, valamint a szülők bevonását is, hiszen a fiatalok döntéseit leginkább a közvetlen környezetük alakítja.

Számítunk a vállalkozók és mentorok közreműködésére is, hogy valós életutakon keresztül segítsék a diákokat a munkaerőpiac megismerésében”

– fogalmazott az alelnök. A programokról a tematikus év Facebook-oldalán is lehet tájékozódni.

Kovászna megye Háromszék Oktatás
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
„Nem mondtam, hogy tolvajok” – megszólalt Hadnagy Attila az eltiltása után
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
2026. március 24., kedd

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

2026. március 24., kedd

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

2026. március 24., kedd

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken

Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.

2026. március 23., hétfő

Elfogyott a finanszírozás: elakadt a tyúkfarm helyére tervezett fejlesztés Sepsiszentgyörgyön

Majdnem a végére értek a volt sepsiszentgyörgyi tyúkfarm bontásának, most azonban várakozó álláspontra kényszerült az önkormányzat: a területre tervezett új létesítményekre nincs finanszírozási forrás. Amiben induláskor bíztak, az odaveszett.

2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

2026. március 22., vasárnap

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.

2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

