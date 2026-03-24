Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedés teljesen lehetetlenné vált. Az út kezelőjét értesítették, rövidesen pedig hivatalosan is korlátozzák a forgalmat, és lezárják a területet.

A helyszínt biztosítják, valamint tiltó táblákkal jelölik a veszélyt. A rendőrség arra kéri a járművezetőket és a gyalogosokat is, hogy semmiképp se hagyják figyelmen kívül a kihelyezett jelzéseket.

Kerülőútként a 103-as községi út ajánlott Árapatak és Botfalu között.