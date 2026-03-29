Hogyan maradjon a víz a földeken? Új megoldásokat keresnek Kézdivásárhelyen

Mészáros Krisztián, Szilveszter Szabolcs és Alexandra Tsatsou a sajtótájékoztatón. Vas- és betonmentes vízvisszatartásban gondolkodnak

Mit tehetünk azért, hogy a hirtelen lezúduló csapadék ne tűnjön el földekről? Vas- és betonmentes vízvisszatartási megoldásokon gondolkodnak Kézdivásárhelyen egy pályázat keretében, amit a napokban ismertettek a városházán.

Kocsis Károly 2026. március 29., 14:592026. március 29., 14:59

Kézdivásárhely is csatlakozott az URBACT – SpongeMeasures Transfer Network elnevezésű nemzetközi projekthez, amely a klímaváltozás hatásainak mérséklésére és a víz helyben tartására keres megoldásokat. A pályázat részleteit csütörtökön ismertette a városházán Szilveszter Szabolcs alpolgármester, Mészáros Krisztián projektmenedzser és a külső szakértőként bevont, Görögországból érkezett Alexandra Tsatsou. Ők azért jöttek a céhes városba, hogy megbeszéljék, Kézdivásárhelynek milyen konkrét tevékenységi köre kell legyen ahhoz, hogy a pályázat fő célkitűzéseit el tudják érni. A fő célkitűzés pedig a klímaváltozás hatásait vizsgálva és különféle tudásközpontokkal való kapcsolatfelvétel révén

„szivacsmegoldásokat” találni a víz helyben tartására, különös tekintettel a mezőgazdaságra,

hiszen a vidék a honi burgonyatermesztés egyik fő bástyájának számít – foglalta össze a lényeget Szilveszter Szabolcs. Az alpolgármester elmondta, a konzorciumban Spanyolország, Oroszország, Montenegró, Szlovénia, Ukrajna, Magyarország és Románia van képviselve, utóbbi Kézdivásárhely révén.

Ezáltal egy nemzetközi, de mégis heterogénnek mondható tapasztalathalmazt tudunk összehozni,

ami alapján sikerülhet egy javaslatot megfogalmazni, és Felső-Háromszéken egy kis pilotprojektet kivitelezni egy általunk választott, szakmai paraméterek alapján meghatározott területen” – magyarázta.

Olyan környezetbarát, „beton és vas használata nélküli” megoldásokban gondolkodnak, amelyek biztosítani tudják az adott terület vízmegtartó képességét.

„Ez például burgonyaültetési módszereket is takar, hiszen barázdakialakítással is meg lehet akadályozni, hogy egy hirtelen, nagy erővel lezúduló zápor után a csapadék ne mossa ki a termést, ne tűnjön el a hirtelen a földekről. Hiszen

minél hosszabb ideig tudjuk ott tartani, annál több jut belőle a talajba, pótolva annak vízkészletét.

Az ugyanis már évek óta látszik, hogy éves szinten csapadék mennyisége nem változott, csak az intenzitásával okoz hatalmas gondokat. Tavaly például Dél-Spanyolországban három nap alatt hullott le az a mennyiség, ami máskor három hónap alatt szokott, az értékes víz pedig a tengerbe került” – vázolta a kihívást. Hirdetés 2025 októberében hirdették ki a nyerteseket, a keretszerződést novemberen írták alá.

Uniós szinten 25 ilyen transzferhálózati pályázatot fogadtak el,

Romániából a kézdivásárhelyi önkormányzat mellett mindössze Bukarest VI. kerülete, Gyulafehérvár, Kolozsvár és Vaslui kapott pénzügyi támogatást. A pályázat értéke közel 583 ezer euró, aminek 80 százalékát az EU biztosítja, 20 százalék a partnerországokra hárul.

Kézdivásárhelynek 76 ezer euró jut az uniótól, ehhez kell az önkormányzatnak három év alatt 19 ezer euróval hozzájárulnia, de az önrész több mint 65 százalékát a fejlesztési minisztérium állja.