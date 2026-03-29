Hogyan maradjon a víz a földeken? Új megoldásokat keresnek Kézdivásárhelyen

Mészáros Krisztián, Szilveszter Szabolcs és Alexandra Tsatsou a sajtótájékoztatón. Vas- és betonmentes vízvisszatartásban gondolkodnak

Mészáros Krisztián, Szilveszter Szabolcs és Alexandra Tsatsou a sajtótájékoztatón. Vas- és betonmentes vízvisszatartásban gondolkodnak

Fotó: Kocsis Károly

Mit tehetünk azért, hogy a hirtelen lezúduló csapadék ne tűnjön el földekről? Vas- és betonmentes vízvisszatartási megoldásokon gondolkodnak Kézdivásárhelyen egy pályázat keretében, amit a napokban ismertettek a városházán.

Kocsis Károly

2026. március 29., 14:592026. március 29., 14:59

Kézdivásárhely is csatlakozott az URBACT – SpongeMeasures Transfer Network elnevezésű nemzetközi projekthez, amely a klímaváltozás hatásainak mérséklésére és a víz helyben tartására keres megoldásokat. A pályázat részleteit csütörtökön ismertette a városházán Szilveszter Szabolcs alpolgármester, Mészáros Krisztián projektmenedzser és a külső szakértőként bevont, Görögországból érkezett Alexandra Tsatsou.

Ők azért jöttek a céhes városba, hogy megbeszéljék, Kézdivásárhelynek milyen konkrét tevékenységi köre kell legyen ahhoz, hogy a pályázat fő célkitűzéseit el tudják érni. A fő célkitűzés pedig a klímaváltozás hatásait vizsgálva és különféle tudásközpontokkal való kapcsolatfelvétel révén

„szivacsmegoldásokat” találni a víz helyben tartására, különös tekintettel a mezőgazdaságra,

hiszen a vidék a honi burgonyatermesztés egyik fő bástyájának számít – foglalta össze a lényeget Szilveszter Szabolcs. Az alpolgármester elmondta, a konzorciumban Spanyolország, Oroszország, Montenegró, Szlovénia, Ukrajna, Magyarország és Románia van képviselve, utóbbi Kézdivásárhely révén.

Ezáltal egy nemzetközi, de mégis heterogénnek mondható tapasztalathalmazt tudunk összehozni,

ami alapján sikerülhet egy javaslatot megfogalmazni, és Felső-Háromszéken egy kis pilotprojektet kivitelezni egy általunk választott, szakmai paraméterek alapján meghatározott területen” – magyarázta.

Olyan környezetbarát, „beton és vas használata nélküli” megoldásokban gondolkodnak, amelyek biztosítani tudják az adott terület vízmegtartó képességét.

„Ez például burgonyaültetési módszereket is takar, hiszen barázdakialakítással is meg lehet akadályozni, hogy egy hirtelen, nagy erővel lezúduló zápor után a csapadék ne mossa ki a termést, ne tűnjön el a hirtelen a földekről. Hiszen

minél hosszabb ideig tudjuk ott tartani, annál több jut belőle a talajba, pótolva annak vízkészletét.

Az ugyanis már évek óta látszik, hogy éves szinten csapadék mennyisége nem változott, csak az intenzitásával okoz hatalmas gondokat. Tavaly például Dél-Spanyolországban három nap alatt hullott le az a mennyiség, ami máskor három hónap alatt szokott, az értékes víz pedig a tengerbe került” – vázolta a kihívást.

2025 októberében hirdették ki a nyerteseket, a keretszerződést novemberen írták alá.

Uniós szinten 25 ilyen transzferhálózati pályázatot fogadtak el,

Romániából a kézdivásárhelyi önkormányzat mellett mindössze Bukarest VI. kerülete, Gyulafehérvár, Kolozsvár és Vaslui kapott pénzügyi támogatást. A pályázat értéke közel 583 ezer euró, aminek 80 százalékát az EU biztosítja, 20 százalék a partnerországokra hárul.

Kézdivásárhelynek 76 ezer euró jut az uniótól, ehhez kell az önkormányzatnak három év alatt 19 ezer euróval hozzájárulnia, de az önrész több mint 65 százalékát a fejlesztési minisztérium állja.

Ez is bizonyítja, hogy milyen nagy fajsúlyú nemzetközi projektről van szó – nyomatékosította Szilveszter Szabolcs.

2026. március 29., vasárnap

Kézdivásárhelyről a nagyvilágba egyetlen hátizsákkal – tippek és trükkök két rutinos utazótól

Az utazás luxus, és csak a gazdagok kiváltsága. Legalábbis sokan még mindig így gondolják. Szilvia és Alpár viszont YouTube-vlogjaikban mutatják meg, hogy ez korántsem így van. A kézdiszéki fiatalok tapasztalataikról meséltek a Székelyhonnak.

2026. március 28., szombat

Örökbefogadták a sepsiszentgyörgyi kukából mentett kecskegidát

Fura hangok hallatszottak a napokban egy sepsiszentgyörgyi süllyesztett hulladéktárolóból, a járókelők a helyi rendőrséget riasztották. Kiderült, hogy egy alig pár órás kecskegida küzdött a túlélésért a szemét között.

2026. március 28., szombat

Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen

Csőtörés elhárításán dolgoznak a vízszolgáltató munkatársai Kézdivásárhelyen, ezért szombat este 6 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás több utcában.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban

A húsvétig ugyan még keveset várni kell, de nem árt már most felfrissíteni a kesice-használati ismereteinket. A zabolai Mikes-kastélyban szombaton azonban nemcsak tojásírási technikákat leshetünk el, hanem különleges zenei élményben is részünk lehet.

2026. március 26., csütörtök

Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy Kézdivásárhely és Azuga is felkerüljön a 2027-es Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivált (EYOF) szervező romániai települések listájára.

2026. március 26., csütörtök

A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

2026. március 26., csütörtök

Társadalmi felzárkózás: konferencia, irodaavató és kiállítás egy napon

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről tartanak szakmai konferenciát március 27-én. A rendezvénysorozatban irodaátadó, kiállításmegnyitó és zenei fellépések is helyet kapnak.

2026. március 25., szerda

Tojásíró maratonnal hangolódhatnak a húsvétra Sepsiszentgyörgyön

Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

2026. március 25., szerda

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

