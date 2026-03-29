Hogyan maradjon a víz a földeken? Új megoldásokat keresnek Kézdivásárhelyen

Mészáros Krisztián, Szilveszter Szabolcs és Alexandra Tsatsou a sajtótájékoztatón. Vas- és betonmentes vízvisszatartásban gondolkodnak
Fotó: Kocsis Károly
Mit tehetünk azért, hogy a hirtelen lezúduló csapadék ne tűnjön el földekről? Vas- és betonmentes vízvisszatartási megoldásokon gondolkodnak Kézdivásárhelyen egy pályázat keretében, amit a napokban ismertettek a városházán.
Kézdivásárhely is csatlakozott az URBACT – SpongeMeasures Transfer Network elnevezésű nemzetközi projekthez, amely a klímaváltozás hatásainak mérséklésére és a víz helyben tartására keres megoldásokat. A pályázat részleteit csütörtökön ismertette a városházán Szilveszter Szabolcs alpolgármester, Mészáros Krisztián projektmenedzser és a külső szakértőként bevont, Görögországból érkezett Alexandra Tsatsou.
Ők azért jöttek a céhes városba, hogy megbeszéljék, Kézdivásárhelynek milyen konkrét tevékenységi köre kell legyen ahhoz, hogy a pályázat fő célkitűzéseit el tudják érni. A fő célkitűzés pedig a klímaváltozás hatásait vizsgálva és különféle tudásközpontokkal való kapcsolatfelvétel révén
hiszen a vidék a honi burgonyatermesztés egyik fő bástyájának számít – foglalta össze a lényeget Szilveszter Szabolcs. Az alpolgármester elmondta, a konzorciumban Spanyolország, Oroszország, Montenegró, Szlovénia, Ukrajna, Magyarország és Románia van képviselve, utóbbi Kézdivásárhely révén.
ami alapján sikerülhet egy javaslatot megfogalmazni, és Felső-Háromszéken egy kis pilotprojektet kivitelezni egy általunk választott, szakmai paraméterek alapján meghatározott területen” – magyarázta.
Fotó: Farkas Tamás
„Ez például burgonyaültetési módszereket is takar, hiszen barázdakialakítással is meg lehet akadályozni, hogy egy hirtelen, nagy erővel lezúduló zápor után a csapadék ne mossa ki a termést, ne tűnjön el a hirtelen a földekről. Hiszen
Az ugyanis már évek óta látszik, hogy éves szinten csapadék mennyisége nem változott, csak az intenzitásával okoz hatalmas gondokat. Tavaly például Dél-Spanyolországban három nap alatt hullott le az a mennyiség, ami máskor három hónap alatt szokott, az értékes víz pedig a tengerbe került” – vázolta a kihívást.
2025 októberében hirdették ki a nyerteseket, a keretszerződést novemberen írták alá.
Romániából a kézdivásárhelyi önkormányzat mellett mindössze Bukarest VI. kerülete, Gyulafehérvár, Kolozsvár és Vaslui kapott pénzügyi támogatást. A pályázat értéke közel 583 ezer euró, aminek 80 százalékát az EU biztosítja, 20 százalék a partnerországokra hárul.
Ez is bizonyítja, hogy milyen nagy fajsúlyú nemzetközi projektről van szó – nyomatékosította Szilveszter Szabolcs.
