Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

A rendőrség kedden délben tájékoztatott arról, hogy Kovászna és Brassó megyék határán, a 33A jelzésű községi úton leszakadt az átkelő, a híd darabjai az Olt folyóba dőltek. Az útkezelőt értesítették, a területet pedig lezárták a forgalom előtt. Jelenleg az erősdiek így Árapatak felé kerülve juthatnak el Botfaluba.

Az összeomláskor senki sem tartózkodott a hídon, így személyi sérülés szerencsére nem történt – erősítette meg a történtek kapcsán Bartos Sándor Gábor előpataki helyi tanácsos. Kérdésünkre elmondta: az átkelő újjáépítésére már korábban pályázott a község az Anghel Saligny-program keretében, minden szükséges szerződést aláírtak, és