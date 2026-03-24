Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

A folyóban végezték a régi erősdi híd darabjai
Fotó: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság
Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.
A rendőrség kedden délben tájékoztatott arról, hogy Kovászna és Brassó megyék határán, a 33A jelzésű községi úton leszakadt az átkelő, a híd darabjai az Olt folyóba dőltek. Az útkezelőt értesítették, a területet pedig lezárták a forgalom előtt. Jelenleg az erősdiek így Árapatak felé kerülve juthatnak el Botfaluba.
Az összeomláskor senki sem tartózkodott a hídon, így személyi sérülés szerencsére nem történt – erősítette meg a történtek kapcsán Bartos Sándor Gábor előpataki helyi tanácsos. Kérdésünkre elmondta: az átkelő újjáépítésére már korábban pályázott a község az Anghel Saligny-program keretében, minden szükséges szerződést aláírtak, és
Vagyis a hidat mindenképpen lebontották volna a közeljövőben. Az építkezés a tervek szerint 18 hónapot fog tartani.
A híd korábban sem volt kifogástalan állapotban, ám 2025 májusában az árvíz jelentős kárt tett benne, ugyanis letörte az egyik hídlábat. Az omlásveszély miatt már akkor lezárták, ettől függetlenül a forgalom nem állt meg teljesen, hiszen voltak, akik a tiltás ellenére is átkeltek rajta.
