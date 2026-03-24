Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

A folyóban végezték a régi erősdi híd darabjai

A folyóban végezték a régi erősdi híd darabjai

Fotó: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

Farkas Orsolya

2026. március 24., 18:592026. március 24., 18:59

A rendőrség kedden délben tájékoztatott arról, hogy Kovászna és Brassó megyék határán, a 33A jelzésű községi úton leszakadt az átkelő, a híd darabjai az Olt folyóba dőltek. Az útkezelőt értesítették, a területet pedig lezárták a forgalom előtt. Jelenleg az erősdiek így Árapatak felé kerülve juthatnak el Botfaluba.

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között
Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

Az összeomláskor senki sem tartózkodott a hídon, így személyi sérülés szerencsére nem történt – erősítette meg a történtek kapcsán Bartos Sándor Gábor előpataki helyi tanácsos. Kérdésünkre elmondta: az átkelő újjáépítésére már korábban pályázott a község az Anghel Saligny-program keretében, minden szükséges szerződést aláírtak, és

jelenleg azt várják, hogy a kivitelező nekilásson a munkának.

Vagyis a hidat mindenképpen lebontották volna a közeljövőben. Az építkezés a tervek szerint 18 hónapot fog tartani.

A híd korábban sem volt kifogástalan állapotban, ám 2025 májusában az árvíz jelentős kárt tett benne, ugyanis letörte az egyik hídlábat. Az omlásveszély miatt már akkor lezárták, ettől függetlenül a forgalom nem állt meg teljesen, hiszen voltak, akik a tiltás ellenére is átkeltek rajta.

Víz alatt a Kovászna megyei mezőgazdasági területek jelentős része
Víz alatt a Kovászna megyei mezőgazdasági területek jelentős része

Utakat, mezőket árasztott el a víz Kovászna megyében. A tűzoltóság szerint csökkenőben van a vízszint, de folyamatosan figyelemmel követik a történéseket.

 

Kovászna megye Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

2026. március 24., kedd

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között
Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között
2026. március 24., kedd

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között
2026. március 24., kedd

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken

Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken
Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken
2026. március 24., kedd

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken
2026. március 23., hétfő

Elfogyott a finanszírozás: elakadt a tyúkfarm helyére tervezett fejlesztés Sepsiszentgyörgyön

Majdnem a végére értek a volt sepsiszentgyörgyi tyúkfarm bontásának, most azonban várakozó álláspontra kényszerült az önkormányzat: a területre tervezett új létesítményekre nincs finanszírozási forrás. Amiben induláskor bíztak, az odaveszett.

Elfogyott a finanszírozás: elakadt a tyúkfarm helyére tervezett fejlesztés Sepsiszentgyörgyön
Elfogyott a finanszírozás: elakadt a tyúkfarm helyére tervezett fejlesztés Sepsiszentgyörgyön
2026. március 23., hétfő

Elfogyott a finanszírozás: elakadt a tyúkfarm helyére tervezett fejlesztés Sepsiszentgyörgyön
2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is
Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is
2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is
2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt
Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt
2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt
2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
2026. március 22., vasárnap

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban
Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban
2026. március 22., vasárnap

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban
2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején
Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején
2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején
2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik
Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik
2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik
2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények

Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
