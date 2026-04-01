Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt

Ittasan vezető férfi akadt fenn a bodzafordulói rendőrség hálóján egy március 31-i ellenőrzés során. A gépjárművezető jogosítványát bevonták, de fél órával később a rendőrök ismét kiszúrták az autóját a forgalomban.

Székelyhon 2026. április 01., 17:00

A bodzafordulói közlekedésrendészek kedden reggel állítottak meg egy 47 éves gépjárművezetőt Zágonbárkány község főútján. Az ellenőrzés során az alkoholszonda 0,15 mg/l alkoholt mutatott ki a férfi leheletében, ezért

a rendőrök 3037 lej bírságot szabtak ki rá és 90 napra bevonták a gépjárművezetői engedélyét.

Mindössze fél óra elteltével a rendőrök ismét felfigyeltek a korábban ellenőrzött gépjárműre a forgalomban. Mint kiderült, az autót ugyanaz a személy vezette, figyelmen kívül hagyva az elrendelt tilalmat, így

huszonnégy órára őrizetbe vették a férfit.