Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt

A gépjárművezetőt 24 órára őrizetbe vették a rendőrök. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Ittasan vezető férfi akadt fenn a bodzafordulói rendőrség hálóján egy március 31-i ellenőrzés során. A gépjárművezető jogosítványát bevonták, de fél órával később a rendőrök ismét kiszúrták az autóját a forgalomban.
A bodzafordulói közlekedésrendészek kedden reggel állítottak meg egy 47 éves gépjárművezetőt Zágonbárkány község főútján. Az ellenőrzés során az alkoholszonda 0,15 mg/l alkoholt mutatott ki a férfi leheletében, ezért
Mindössze fél óra elteltével a rendőrök ismét felfigyeltek a korábban ellenőrzött gépjárműre a forgalomban. Mint kiderült, az autót ugyanaz a személy vezette, figyelmen kívül hagyva az elrendelt tilalmat, így
A nyomozás ügyész felügyelete mellett folytatódik engedély nélküli vezetés bűncselekménye miatt.
