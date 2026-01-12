Rovatok
Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Az utcán lopták el egy idős nő táskáját szombat délután Kovászna utcáin. A tettest rövid időn belül sikerült azonosítania a rendőrségnek.

Székelyhon

2026. január 12., 18:432026. január 12., 18:43

Egy biztonsági őr értesítette a kovásznai rendőrséget arról, hogy egy nő táskáját ellopták Kovásznán január 10-én, szombaton délután. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol a 68 éves nő elmondta, vásárlás közben, gyalogosan haladt az utcán, amikor

egy ismeretlen személy kirántotta kezéből a táskát, majd elmenekült.

A sértett ezt követően egy közeli üzlet biztonsági őréhez fordult segítségért, aki értesítette a hatóságokat. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást, és a bejelentést követő néhány órán belül azonosította a feltételezett elkövetőt.

A gyanúsított egy 28 éves, Iași megyéből származó fiatal férfi.

A férfit 24 órára őrizetbe vették, majd az ügyészség irányításával összegyűjtött bizonyítékok alapján a kézdivásárhelyi bíróság elrendelte 30 napos előzetes letartóztatását. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik minősített rablás gyanújával, a kézdivásárhelyi ügyészség felügyelete alatt – adja hírül a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Háromszék
