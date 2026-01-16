A Don-kanyar hőseire emlékeznek Kézdiszéken

Az Erdélyi Vitézi Rend hagyományosan a katrosai kettős keresztnél emlékezik a doni áttörés áldozataira
Fotó: Kocsis Károly
A Vörös Hadsereg 1943. január 12-én indított átfogó támadást a keleti fronton, minek következtében a 2. Magyar Hadsereg szinte teljesen megsemmisült. Az évforduló kapcsán szervezett szokásos megemlékezések idén sem maradnak el Kézdiszéken.
A 83 évvel ezelőtti doni áttörés nyomán a 2. Magyar Hadsereg állásai feladására, illetve visszavonulásra kényszerült. A keleti frontra 1942 áprilisában történt kivezénylése óta elszenvedett veszteségei ekkor tetőződtek, eredetileg 208 ezer főt kitevő állományának
A ’89-es fordulatot követően Háromszéken is több civilszervezet érzi kötelességének megemlékezni a tragédiáról.
Idén az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya pontosan az évforduló napján, január 12-én rótta le az áldozatok iránti kegyeletét a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében.
A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya, hagyományához híven a Katrosában általa felállított apostoli kettős keresztnél tart koszorúzással egybekötött megemlékezést január 17-én, szombaton. Az esemény délben 12-kor kezdődik, és a rendtársak mellett minden érdeklődőt szívesen látnak. A magyar honvédek hősi helyállását v. dr. Ambrus Ágnes idézi fel beszédében, majd bajtársi piknik és beszélgetés zárja az összejövetelt – tudtuk meg v. Laczkó Áron tb. székkapitánytól.
Másnap, január 18-án a Lemhényi Ifjúsági Szervezet égisze alatt működő Hőseink Ösvényén csapat tartja szokásos túráját, így emlékezvén „a Don-kanyarban embertelen körülmények között harcoló és a végsőkig kitartó 2. Magyar Hadsereg hősi halált halt katonáira”.
A túrázók a dálnoki községháza előtt találkoznak reggel 8 órakor, és Albis, valamint Csernáton, Ikafalva, Futásfalva érintésével érkeznek meg Torjára valamikor a déli órákban. Azért ez a két település képezi az útvonal végpontjait, mert mindkettőhöz köthetők olyan hős székely parancsnokok, akik harcoltak a Vörös Hadsereg ellen, mint például dálnoki Miklós Béla és dálnoki Veress Lajos vezérezredesek vagy v. altorjai Kozma István altábornagy.
a részvételi szándékot a 0748 815 328-as telefonszámon lehet jelezni. „Mondjunk közösen imát az elesett katonákért, és mondjuk ki együtt, ami ma is időszerű: »Soha többé háborút!«” – áll az ifjúsági szervezet felhívásában.
A cikkben említett tábornokok közül dálnoki Veress Lajos (Sepsiszentgyörgy, 1889. okt. 4. – London, 1976. márc. 29.) harcolt a doni arcvonalon, bár már a katasztrófa bekövetkezte előtt, 1942 novemberében hazavezényelték. Felmenői okán viselte előnevét, 1910-ben végezte el a Ludovikai Akadémiát. Harcolt az első világháborúban, 1927-ben vezérkari tiszt lett. 1938-1940 között a 15. gyalogdandár parancsnoka, 1940-ben vezérőrnagy, a 2. lovasdandár parancsnoka. 1942-ben altábornagy, az I. páncéloshadosztály parancsnoka. 1942 novemberétől a IX. hadtest, 1944. augusztus 28. és október 15. között vezérezredesként az Erdélyben harcoló 2. magyar hadsereg parancsnoka. A kormányzó őt jelölte ki – jogai akadályoztatása esetére – utódjának. Német, illetve nyilas fogságba került, a kommunisták koncepciós perben első fokon kötél általi halálra, majd „kegyelemből” 15 évi fegyházra ítélték. Az 1956-os szabadságharc idején szabadult, külföldre menekült, házgondnokként tartotta fenn magát.
