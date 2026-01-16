Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A Don-kanyar hőseire emlékeznek Kézdiszéken

Az Erdélyi Vitézi Rend hagyományosan a katrosai kettős keresztnél emlékezik a doni áttörés áldozataira

Az Erdélyi Vitézi Rend hagyományosan a katrosai kettős keresztnél emlékezik a doni áttörés áldozataira

Fotó: Kocsis Károly

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Vörös Hadsereg 1943. január 12-én indított átfogó támadást a keleti fronton, minek következtében a 2. Magyar Hadsereg szinte teljesen megsemmisült. Az évforduló kapcsán szervezett szokásos megemlékezések idén sem maradnak el Kézdiszéken.

Kocsis Károly

2026. január 16., 08:302026. január 16., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 83 évvel ezelőtti doni áttörés nyomán a 2. Magyar Hadsereg állásai feladására, illetve visszavonulásra kényszerült. A keleti frontra 1942 áprilisában történt kivezénylése óta elszenvedett veszteségei ekkor tetőződtek, eredetileg 208 ezer főt kitevő állományának

több mint 60 százaléka sosem tudott visszatérni szülőföldjére.

A ’89-es fordulatot követően Háromszéken is több civilszervezet érzi kötelességének megemlékezni a tragédiáról.

Idén az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya pontosan az évforduló napján, január 12-én rótta le az áldozatok iránti kegyeletét a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében.

korábban írtuk

„Soha többet másokért magyar vér ne folyjon!” – a doni áttörés áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
„Soha többet másokért magyar vér ne folyjon!” – a doni áttörés áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön

Megemlékezést szervezett a 83 évvel ezelőtti doni áttörés évfordulóján az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya. A Hősök temetőjében 15 rendtag emlékezett a több tízezer családot érintő tragikus eseményekre.

A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya, hagyományához híven a Katrosában általa felállított apostoli kettős keresztnél tart koszorúzással egybekötött megemlékezést január 17-én, szombaton. Az esemény délben 12-kor kezdődik, és a rendtársak mellett minden érdeklődőt szívesen látnak. A magyar honvédek hősi helyállását v. dr. Ambrus Ágnes idézi fel beszédében, majd bajtársi piknik és beszélgetés zárja az összejövetelt – tudtuk meg v. Laczkó Áron tb. székkapitánytól.

Hirdetés

Másnap, január 18-án a Lemhényi Ifjúsági Szervezet égisze alatt működő Hőseink Ösvényén csapat tartja szokásos túráját, így emlékezvén „a Don-kanyarban embertelen körülmények között harcoló és a végsőkig kitartó 2. Magyar Hadsereg hősi halált halt katonáira”.

A túrázók a dálnoki községháza előtt találkoznak reggel 8 órakor, és Albis, valamint Csernáton, Ikafalva, Futásfalva érintésével érkeznek meg Torjára valamikor a déli órákban. Azért ez a két település képezi az útvonal végpontjait, mert mindkettőhöz köthetők olyan hős székely parancsnokok, akik harcoltak a Vörös Hadsereg ellen, mint például dálnoki Miklós Béla és dálnoki Veress Lajos vezérezredesek vagy v. altorjai Kozma István altábornagy.

A túra jó lehetőséget kínál a front szomorú összeomlása, valamint a visszavonulás nehéz és fájdalmas utóvédharcai történetével kapcsolati ismeretek bővítésére,

a részvételi szándékot a 0748 815 328-as telefonszámon lehet jelezni. „Mondjunk közösen imát az elesett katonákért, és mondjuk ki együtt, ami ma is időszerű: »Soha többé háborút!«” – áll az ifjúsági szervezet felhívásában.

A cikkben említett tábornokok közül dálnoki Veress Lajos (Sepsiszentgyörgy, 1889. okt. 4. – London, 1976. márc. 29.) harcolt a doni arcvonalon, bár már a katasztrófa bekövetkezte előtt, 1942 novemberében hazavezényelték. Felmenői okán viselte előnevét, 1910-ben végezte el a Ludovikai Akadémiát. Harcolt az első világháborúban, 1927-ben vezérkari tiszt lett. 1938-1940 között a 15. gyalogdandár parancsnoka, 1940-ben vezérőrnagy, a 2. lovasdandár parancsnoka. 1942-ben altábornagy, az I. páncéloshadosztály parancsnoka. 1942 novemberétől a IX. hadtest, 1944. augusztus 28. és október 15. között vezérezredesként az Erdélyben harcoló 2. magyar hadsereg parancsnoka. A kormányzó őt jelölte ki – jogai akadályoztatása esetére – utódjának. Német, illetve nyilas fogságba került, a kommunisták koncepciós perben első fokon kötél általi halálra, majd „kegyelemből” 15 évi fegyházra ítélték. Az 1956-os szabadságharc idején szabadult, külföldre menekült, házgondnokként tartotta fenn magát.

Háromszék Történelem
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
Téli játékosmozgás a Szuperligában: az FK Csíkszereda igazolt a legtöbbet
Lerobbant egy felújított mozdony, majd a segítségül küldött másik is, órákra Arad és Temesvár között rekedtek az utasok
Elköszönt korábbi csapatkapitányától az FK Csíkszereda
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Székelyhon

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
Székelyhon

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
Téli játékosmozgás a Szuperligában: az FK Csíkszereda igazolt a legtöbbet
Székely Sport

Téli játékosmozgás a Szuperligában: az FK Csíkszereda igazolt a legtöbbet
Lerobbant egy felújított mozdony, majd a segítségül küldött másik is, órákra Arad és Temesvár között rekedtek az utasok
Krónika

Lerobbant egy felújított mozdony, majd a segítségül küldött másik is, órákra Arad és Temesvár között rekedtek az utasok
Elköszönt korábbi csapatkapitányától az FK Csíkszereda
Székely Sport

Elköszönt korábbi csapatkapitányától az FK Csíkszereda
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 15., csütörtök

Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek

Felrobbant egy gázpalack és tűz keletkezett csütörtökön délután Bikfalván – tájékoztatott a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) sajtóosztálya.

Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek
Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek
2026. január 15., csütörtök

Felrobbant gázpalack miatt ketten égési sérüléseket szenvedtek
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Túlélte a kemény mínuszokat az itthon telelő kisgólya

Túlélte a mínusz 20 fok közeli fagyot egy itthon maradt fiatal gólya a háromszéki Gidófalván. Most már emberi segítséget is kap ahhoz, hogy jövőre már ő is elindulhasson a hosszú vándorútra.

Túlélte a kemény mínuszokat az itthon telelő kisgólya
Túlélte a kemény mínuszokat az itthon telelő kisgólya
2026. január 14., szerda

Túlélte a kemény mínuszokat az itthon telelő kisgólya
2026. január 14., szerda

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket

Hamis segélyhívás miatt indított vizsgálatot a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság egy kedden késő este beérkezett bejelentés nyomán. A rendőrök egész éjjel és szerdán délelőtt is akcióban voltak, mígnem kiderült, hamis volt a riasztás.

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
2026. január 14., szerda

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
2026. január 14., szerda

Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos

Fél évvel azután, hogy a SIC Feszt színpadán megdöntötte a saját rekordját, a bizottság hitelesítette az eredményt. A sepsiszentgyörgyi triálkerékpáros, Orbán-Barra Gábor 600 hátsó keréken való ugrással zsebelte be negyedik Guinness-rekordját.

Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos
Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos
2026. január 14., szerda

Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Neves vendégek érkeznek a Székely Nemzeti Múzeumba az Olimpiai emlékév jegyében

2026-ot a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai emlékévvé nyilvánította. Ennek keretében Sepsiszentgyörgyre érkezik Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, a MOB sportdiplomáciai tanácsadója, illetve Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára.

Neves vendégek érkeznek a Székely Nemzeti Múzeumba az Olimpiai emlékév jegyében
Neves vendégek érkeznek a Székely Nemzeti Múzeumba az Olimpiai emlékév jegyében
2026. január 14., szerda

Neves vendégek érkeznek a Székely Nemzeti Múzeumba az Olimpiai emlékév jegyében
2026. január 13., kedd

Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét

Nem volt az átlagosnál több hívás a napokban tapasztalt erős fagyok okán a Kovászna Megyei Mentőszolgálatnál, a háziorvosok rendelőjében is legfeljebb a szezonális influenza tüneteivel jelentkeznek a betegek. De vannak más aggasztó jelenségek.

Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét
Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét
2026. január 13., kedd

Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét
2026. január 13., kedd

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál

Az emelések ellenére sok háromszéki adófizető már az első napokban törlesztette a kötelezettségeit. Kézdivásárhelyen kisebb sorok alakultak ki, Sepsiszentgyörgyön sorszámhúzást követően, hosszabb várakozással lehetett adót befizetni kedden délelőtt.

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
2026. január 13., kedd

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón

A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
2026. január 13., kedd

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
2026. január 12., hétfő

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán

Az utcán lopták el egy idős nő táskáját szombat délután Kovászna utcáin. A tettest rövid időn belül sikerült azonosítania a rendőrségnek.

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
2026. január 12., hétfő

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
2026. január 11., vasárnap

Régi magyar nevek a felkapottak mellett

Tavaly szinte minden háromszéki városban hasonló számú baba jött világra, mint tavalyelőtt. A nevek tekintetében továbbra is az Anna és a Dominik a listavezető, de van pár régi, már kevésbé népszerű keresztnév: Erzsébet, Béla, Magdolna, Zsigmond.

Régi magyar nevek a felkapottak mellett
Régi magyar nevek a felkapottak mellett
2026. január 11., vasárnap

Régi magyar nevek a felkapottak mellett
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!