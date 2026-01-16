A Don-kanyar hőseire emlékeznek Kézdiszéken

A Vörös Hadsereg 1943. január 12-én indított átfogó támadást a keleti fronton, minek következtében a 2. Magyar Hadsereg szinte teljesen megsemmisült. Az évforduló kapcsán szervezett szokásos megemlékezések idén sem maradnak el Kézdiszéken.

A 83 évvel ezelőtti doni áttörés nyomán a 2. Magyar Hadsereg állásai feladására, illetve visszavonulásra kényszerült. A keleti frontra 1942 áprilisában történt kivezénylése óta elszenvedett veszteségei ekkor tetőződtek, eredetileg 208 ezer főt kitevő állományának

A ’89-es fordulatot követően Háromszéken is több civilszervezet érzi kötelességének megemlékezni a tragédiáról.

Idén az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya pontosan az évforduló napján, január 12-én rótta le az áldozatok iránti kegyeletét a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében.

korábban írtuk „Soha többet másokért magyar vér ne folyjon!” – a doni áttörés áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Megemlékezést szervezett a 83 évvel ezelőtti doni áttörés évfordulóján az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya. A Hősök temetőjében 15 rendtag emlékezett a több tízezer családot érintő tragikus eseményekre.

A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya, hagyományához híven a Katrosában általa felállított apostoli kettős keresztnél tart koszorúzással egybekötött megemlékezést január 17-én, szombaton. Az esemény délben 12-kor kezdődik, és a rendtársak mellett minden érdeklődőt szívesen látnak. A magyar honvédek hősi helyállását v. dr. Ambrus Ágnes idézi fel beszédében, majd bajtársi piknik és beszélgetés zárja az összejövetelt – tudtuk meg v. Laczkó Áron tb. székkapitánytól.

Hirdetés

Másnap, január 18-án a Lemhényi Ifjúsági Szervezet égisze alatt működő Hőseink Ösvényén csapat tartja szokásos túráját, így emlékezvén „a Don-kanyarban embertelen körülmények között harcoló és a végsőkig kitartó 2. Magyar Hadsereg hősi halált halt katonáira”.

A túrázók a dálnoki községháza előtt találkoznak reggel 8 órakor, és Albis, valamint Csernáton, Ikafalva, Futásfalva érintésével érkeznek meg Torjára valamikor a déli órákban. Azért ez a két település képezi az útvonal végpontjait, mert mindkettőhöz köthetők olyan hős székely parancsnokok, akik harcoltak a Vörös Hadsereg ellen, mint például dálnoki Miklós Béla és dálnoki Veress Lajos vezérezredesek vagy v. altorjai Kozma István altábornagy.