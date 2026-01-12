„Soha többet másokért magyar vér ne folyjon!” – a doni áttörés áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön

Az Erdélyi Vitézi Rend tagjai jelenlétükkel és felhívással is fontosnak tartják tiltakozni a háború ellen
Fotó: Tuchiluș Alex
Megemlékezést szervezett a 83 évvel ezelőtti doni áttörés évfordulóján az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya. A Hősök temetőjében 15 rendtag emlékezett a több tízezer családot érintő tragikus eseményekre.
A Hősök temetőjében a megemlékezés a nemzeti imával kezdődött. Székely Zsolt, az Erdélyi Vitézi Rend főkapitánya a világégés áldozatainak szentelt emlékmű előtt elmondta:
Mint fogalmazott: emlékezni és emlékeztetni kell az eseményekre, a rengeteg áldozatra: a magyar 2. hadtest állománya jórészt észak-erdélyi és székelyföldi férfiakból állt, akik hiányos felszereléssel próbáltak helytállni az orosz télben, 3000 kilométerre a hazától.
„Soha többet másokért magyar ne folyjon, ez a mi üzenetünk. Ne vegyünk részt olyan háborúban, amiben semmi keresnivalónk nincsen” – hangzott Székely Zsolt felhívása. A történészprofesszor szerint
„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért” – idézte a bibliai verset Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. „Fogadd be őket országod végtelen nyugalmába, ahol nincs fájdalom, nincs könny, nincs fegyvereknek zaja.
– könyörgött az áldozatokért és a családokért, akik hiába várták haza a férjet, fiút, testvért.
Ami az emlékezést illeti, az utódok adósai az elődöknek: a vitézi rend tagságának átlagéletkora 60 fölötti, és
A közösen elmondott Miatyánk után a rendtagok megkoszorúzták az emlékművet és főhajtással tisztelegtek az emlékműnél. A rövid megemlékezést a nemzeti ima és a székely himnusz eléneklése zárta.
A védelmi és a belügyminisztérium képviselőinek a jövő hét végéig ki kell dolgozniuk a belügyi és a védelmi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről szóló törvénytervezetet – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.
A kormány felelősséget készül vállalni a parlamentben a bérkiadások 10 százalékos csökkentését is előíró törvénytervezetért – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.
Elkezdődött az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti 14,4 kilométeres szakaszának műszaki tervezése, amelyre tíz hónapja van a megbízott vállalatnak – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAR).
Az elmúlt napokban az ország napi gázfogyasztása megközelítette az 58 millió köbmétert, ami hozzávetőlegesen 17 százalékkal több a tavalyi hasonló időszak átlagánál – közölték az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs hétfői ülése után.
Autóvezetői engedélye sem volt a fiatal ittas sofőrnek, aki vasárnap éjjel Kézdivásárhelyen megpróbált elmenekülni a hatóságok elől – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A férfi mostanra előzetes letartóztatásba került.
Belső vizsgálatot rendelt el hétfőn a konstancai megyei sürgősségi kórháznál az intézmény vezetősége, miután két gyermek is kómába került műtét után.
Embercsempészet és szexuális szolgáltatásokra való kényszerítés vádjával román bűnözői hálózat tagjait fogták el a román és a brit hatságok, az együttműködés négy ember előállításához, valamint számos luxusautó és ingatlan lefoglalásához vezetett.
A hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 12. és 25. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium.
Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.
