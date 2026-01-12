Rovatok
„Soha többet másokért magyar vér ne folyjon!” – a doni áttörés áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön

Az Erdélyi Vitézi Rend tagjai jelenlétükkel és felhívással is fontosnak tartják tiltakozni a háború ellen • Fotó: Tuchiluș Alex

Az Erdélyi Vitézi Rend tagjai jelenlétükkel és felhívással is fontosnak tartják tiltakozni a háború ellen

Fotó: Tuchiluș Alex

Megemlékezést szervezett a 83 évvel ezelőtti doni áttörés évfordulóján az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya. A Hősök temetőjében 15 rendtag emlékezett a több tízezer családot érintő tragikus eseményekre.

Bodor Tünde

2026. január 12., 19:242026. január 12., 19:24

A Hősök temetőjében a megemlékezés a nemzeti imával kezdődött. Székely Zsolt, az Erdélyi Vitézi Rend főkapitánya a világégés áldozatainak szentelt emlékmű előtt elmondta:

mindkét háború áldozataira emlékeznek, de ittlétük célja egyúttal a figyelemfelkeltés is, mert a világ nem tanult a tragédiából, nyugati része ismét fegyverkezik.

Mint fogalmazott: emlékezni és emlékeztetni kell az eseményekre, a rengeteg áldozatra: a magyar 2. hadtest állománya jórészt észak-erdélyi és székelyföldi férfiakból állt, akik hiányos felszereléssel próbáltak helytállni az orosz télben, 3000 kilométerre a hazától.

A 2. magyar hadsereg állományának fele, mintegy 125-130 ezer ember esett el a csatában, pusztul el az éhezéstől vagy fagyott meg a fronton.

„Soha többet másokért magyar ne folyjon, ez a mi üzenetünk. Ne vegyünk részt olyan háborúban, amiben semmi keresnivalónk nincsen” – hangzott Székely Zsolt felhívása. A történészprofesszor szerint

Magyarországon összesen 70 ezer családot érinthetett a doni tragédia, Székelyföldön mintegy 30 ezret, a sebek máig sem gyógyultak be.

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért” – idézte a bibliai verset Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. „Fogadd be őket országod végtelen nyugalmába, ahol nincs fájdalom, nincs könny, nincs fegyvereknek zaja.

Idézet
Emlékük maradjon áldott nemzetünk szívében”

– könyörgött az áldozatokért és a családokért, akik hiába várták haza a férjet, fiút, testvért.

Ami az emlékezést illeti, az utódok adósai az elődöknek: a vitézi rend tagságának átlagéletkora 60 fölötti, és

rajtuk kívül senki nem szánt az oda és visszaúttal együtt egy órát az életéből arra, hogy a frontra küldött katonák mérhetetlen szenvedését megtisztelje.

A közösen elmondott Miatyánk után a rendtagok megkoszorúzták az emlékművet és főhajtással tisztelegtek az emlékműnél. A rövid megemlékezést a nemzeti ima és a székely himnusz eléneklése zárta.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
