A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

Háromszék egészségügyi rendszerének fejlesztése fontos mérföldkőhöz érkezik, ugyanis jövő hétfőn megnyílik az új tüdőkórház a megyeszékhelyen – jelentette be Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a testület e havi ülését követően.

A több mint negyvenmillió lej értékű létesítmény építését 2022-ben kezdték el kormányzati forrásból, az Országos Beruházási Társaságon keresztül. A külső munkálatok 2024 végén befejeződtek, azóta megtörtént az átadás, a berendezés és az engedélyeztetés, így