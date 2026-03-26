A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Öt tüdőgyógyász szakorvos látja el a betegeket a megyei kórház új épületében

Öt tüdőgyógyász szakorvos látja el a betegeket a megyei kórház új épületében

Fotó: Csulak Zoltán

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

Farkas Orsolya

2026. március 26., 15:562026. március 26., 15:56

2026. március 26., 15:572026. március 26., 15:57

Háromszék egészségügyi rendszerének fejlesztése fontos mérföldkőhöz érkezik, ugyanis jövő hétfőn megnyílik az új tüdőkórház a megyeszékhelyen – jelentette be Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a testület e havi ülését követően.

A több mint negyvenmillió lej értékű létesítmény építését 2022-ben kezdték el kormányzati forrásból, az Országos Beruházási Társaságon keresztül. A külső munkálatok 2024 végén befejeződtek, azóta megtörtént az átadás, a berendezés és az engedélyeztetés, így

március 30-tól, hétfőtől már itt fogadhatják a betegeket.

A megyei kórházban jelenleg öt tüdőgyógyász szakorvos dolgozik, akik a továbbiakban is a betegek rendelkezésére állnak, immár az új épületben.

A tüdőkórház régóta fennálló hiányt pótol, hiszen Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovásznán eddig is működtek ambuláns tüdőgondozók, azonban

a sepsiszentgyörgyi fekvőbeteg-ellátás egy 1894-ben épült, a mai kor elvárásainak nem megfelelő épületben zajlott.

Az új épület többszintes, 830 négyzetméteres alapterületű, összesen mintegy kétezer négyzetméter hasznos felülettel rendelkezik. A betegellátás hatékonyságának érdekében külön bejáratot alakítottak ki a tüdőgondozó számára, illetve a kórházi részleg számára is, ahol 34 bennfekvő hely áll majd a betegek rendelkezésére.

Megépült az új sepsiszentgyörgyi tüdőkórház, de az engedélyeztetés még hátra van
Megépült az új sepsiszentgyörgyi tüdőkórház, de az engedélyeztetés még hátra van

Néhány műszaki és pénzügyi kihívás legyőzése után sikerült befejezni a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház tüdőgyógyászati osztályának, járóbeteg- és gondozói részlegének is otthont adó épületet.

Átadták, hamarosan modern tüdőkórházban látják el a betegeket Sepsiszentgyörgyön
Átadták, hamarosan modern tüdőkórházban látják el a betegeket Sepsiszentgyörgyön

Átvette szerdán a Kovászna megyei önkormányzat a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórházat, mely az Országos Befektetési Társaság (CNI) által biztosított, közel 43 millió lejes finanszírozásból rekordidő alatt készült el.

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház

Szociális szolgáltatások finanszírozásáról, iskolai felszerelések átadásáról döntött Kovászna Megye Tanácsa január 22-én. Folyamatban van az új tüdőkórház engedélyeztetése is, épületét és berendezéseit csütörtökön adták át hivatalosan a megyei kórháznak.

2026. március 26., csütörtök

Társadalmi felzárkózás: konferencia, irodaavató és kiállítás egy napon

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről tartanak szakmai konferenciát március 27-én. A rendezvénysorozatban irodaátadó, kiállításmegnyitó és zenei fellépések is helyet kapnak.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 25., szerda

Tojásíró maratonnal hangolódhatnak a húsvétra Sepsiszentgyörgyön

Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat

A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni

Székelyföld-szerte egyre kritikusabb az egészségügyi alapellátás helyzete, főként a vidéki településeken. Csak Háromszéken egy év leforgása alatt heten vonultak nyugdíjba, az aktív háziorvosok több mint fele pedig már a hatvanas éveiben jár.

2026. március 25., szerda

2026. március 24., kedd

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

2026. március 22., vasárnap

