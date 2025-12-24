Több kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le Hargita megyében

Illegálisan birtokolt pirotechnikai eszközökre bukkantak a rendőrök egy Maroshévízen és környékén tartott ellenőrzéssorozat során kedden: több kilogramm tűzijátékot foglaltak le, és büntetőeljárást indítottak az ügyben.

Székelyhon 2025. december 24., 12:112025. december 24., 12:11

Az ellenőrzések során két, pirotechnikai termékeket forgalmazó gazdasági egységet vizsgáltak át a Hargita megyei rendőrök kedden, amelyek közül az egyiknél szabálytalanságokat állapítottak meg. Az érintett cégre 5 ezer lejes bírságot szabtak ki. A rendőrök emellett mintegy

nyolc kilogramm, P1 kategóriába tartozó pirotechnikai eszközt is lefoglaltak,

amelyekről felmerült a gyanú, hogy engedély nélkül birtokolták. Az ügyben eljárás indult jogosulatlan pirotechnikai anyagok tartása miatt. Hirdetés Az ellenőrzések részeként közúti rendészeti akciót is tartottak a térségben: a rendőrök 23 személyt igazoltattak, tíz járművet ellenőriztek, és öt szabálysértési bírságot szabtak ki a

közlekedési szabályok megszegése miatt, összesen több mint 3 ezer lej értékben