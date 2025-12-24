Több kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le Hargita megyében

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Illegálisan birtokolt pirotechnikai eszközökre bukkantak a rendőrök egy Maroshévízen és környékén tartott ellenőrzéssorozat során kedden: több kilogramm tűzijátékot foglaltak le, és büntetőeljárást indítottak az ügyben.
Az ellenőrzések során két, pirotechnikai termékeket forgalmazó gazdasági egységet vizsgáltak át a Hargita megyei rendőrök kedden, amelyek közül az egyiknél szabálytalanságokat állapítottak meg. Az érintett cégre 5 ezer lejes bírságot szabtak ki.
A rendőrök emellett mintegy
amelyekről felmerült a gyanú, hogy engedély nélkül birtokolták. Az ügyben eljárás indult jogosulatlan pirotechnikai anyagok tartása miatt.
Az ellenőrzések részeként közúti rendészeti akciót is tartottak a térségben: a rendőrök 23 személyt igazoltattak, tíz járművet ellenőriztek, és öt szabálysértési bírságot szabtak ki a
– adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
