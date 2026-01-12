Rovatok
Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre

Az eseménynek a múzeum ad otthont

Fotó: Gergely Imre

Idén is folytatják a Tarisznyás-estek sorozatát Gyergyószentmiklósón a Tarisznyás Márton Múzeumban.

Székelyhon

2026. január 12., 09:222026. január 12., 09:22

Az esemény továbbra is minden hónap második keddjén valósul meg, a szervezők várják a múzeumbarátokat, érdeklődőket egy-egy tartalmas órára, ahol

különböző területek és szakemberek kutatási eredményeivel, izgalmas, a térséget és tágabb régiót érintő tudnivalókkal ismerkedhetnek meg.

A 2026-os évet Dr. Bernád Rita-Magdolna előadásával kezdik. A 2025. december 5-én a gyergyószentmiklósi múzeumban megnyitott, Fogarasy Mihály püspöknek emléket állító kiállítás kurátoraként, ezalkalommal Fogarasy életéről, munkásságáról, a kiállítás létrejöttéről beszél majd a résztvevőknek
Az esemény ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

korábban írtuk

Szent Miklósra és Fogarasy Mihályra figyel Gyergyószentmiklós
Szent Miklósra és Fogarasy Mihályra figyel Gyergyószentmiklós

Új szobra készült Gyergyószentmiklós védőszentjének, ezt viszik körbe a város főterén a Szent Miklós templom idei búcsús körmenetén. Fogarasy Mihály püspök emlékét pedig az életét bemutató könyv és kiállítás is közelebb hozza a közösséghez.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Kultúra esemény
