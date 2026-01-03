Rovatok
Fa dőlt az útra Gyergyószentmiklós és Gyilkostó között – frissítve

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Teljesen lezárták a forgalmat a 12C jelzésű országút Gyergyószentmiklós és Gyilkostó közötti szakaszán szombat reggel, miután az erős havazás miatt az úttestre dőlt egy fa.

Székelyhon

2026. január 03., 09:362026. január 03., 09:36

2026. január 03., 09:462026. január 03., 09:46

A rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic) szerint az eset Gyilkostó közelében történt és senki sem sérült meg. A forgalom újraindítását a délelőtti órákra ígérik a hatóságok.

Frissítés

A gyergyószentmiklósi tűzoltóállomás munkatársai eltávolították a kidőlt fát az úttestről, a forgalom mindkét sávon újraindult.

Gyergyószék Közlekedés
Háromnapos havazás következik
Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
2026. január 01., csütörtök

2026. január 01., csütörtök

Hirdetés
2025. december 31., szerda

2025. december 31., szerda

2025. december 31., szerda

2025. december 31., szerda

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

Hirdetés
2025. december 27., szombat

2025. december 27., szombat

2025. december 24., szerda

2025. december 24., szerda

2025. december 23., kedd

2025. december 23., kedd

Hirdetés
2025. december 21., vasárnap

2025. december 21., vasárnap

2025. december 19., péntek

2025. december 19., péntek

2025. december 18., csütörtök

2025. december 18., csütörtök

