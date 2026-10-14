Gabonapelyhes dobozokban és borosüvegekben hozták a drogot Hollandiából Magyarországra – elfogták őket 

Fotó: Police.hu/Képernyőfotó
Elfogtak két budapesti dílert, aki Hollandiából hozott Magyarországra több kilogrammnyi drogot vonaton – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szerdán a police.hu oldalon.
2026. október 14., 12:172026. október 14., 12:17
2026. október 14., 12:192026. október 14., 12:19
A közlemény szerint majdnem nyolc kilogramm kábítószert találtak a nyomozók annak a két férfinak a bőröndjében, akiket kedden fogtak el Kelenföldön, miután leszálltak a Münchenből érkező nemzetközi gyorsvonatról.
A két férfi a hollandiai Eindhovenből indult, és a német városban szállt át – tették hozzá az MTI szemléje szerint.
emellett 6070 eurót is lefoglaltak a 33 és az 50 éves férfitól – írták.
• Videó: Police Hungary
A nyomozók kutatást tartottak egy VIII. kerületi ingatlanban is, ahol a gyanú szerint „felütötték” a drogot. Ott további 4,4 kilogramm koffeinport és 18 liter átlátszó folyadékot foglaltak le a nyomozók.
Az NNI jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsította meg a két budapesti férfit, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, kezdeményezik letartóztatásukat.
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