Gabonapelyhes dobozokban és borosüvegekben hozták a drogot Hollandiából Magyarországra – elfogták őket 

Elfogtak két budapesti dílert, aki Hollandiából hozott Magyarországra több kilogrammnyi drogot vonaton – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szerdán a police.hu oldalon.

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A közlemény szerint majdnem nyolc kilogramm kábítószert találtak a nyomozók annak a két férfinak a bőröndjében, akiket kedden fogtak el Kelenföldön, miután leszálltak a Münchenből érkező nemzetközi gyorsvonatról.

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A két férfi a hollandiai Eindhovenből indult, és a német városban szállt át – tették hozzá az MTI szemléje szerint.