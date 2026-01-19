Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz

A szülők körében alacsonyabb, a nagyszülők körében magasabb az oltásban bízók aránya
Fotó: Veres Nándor
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
A közvélemény-kutatást az INSCOP Research készítette a Magániskolák Szövetségének megrendelésére. Adatai szerint
a megkérdezettek 74,5 százaléka gondolja úgy, hogy az influenza elleni oltás hatékony megelőzési eszköz;
18,3 százalék szerint a vakcina nem előzi meg a betegséget,
míg 7 százalék nem tudott állást foglalni.
A szülők körében alacsonyabb, a nagyszülők körében magasabb az oltásban bízók aránya.
A válaszadók többsége támogatná azt is, hogy
52,4 százalék „határozottan”, további 23,3 százalék „valószínűleg” egyetértene ezzel. Ugyanakkor 21,3 százalék inkább elutasító álláspontot képvisel – írja az Agerpres hírügynökség.
A közvélemény-kutatás célja annak feltérképezése volt, hogy miként viszonyulnak a szülők és nagyszülők az influenza elleni oltáshoz, milyen tényezők okoznak bizalmatlanságot, és milyen elvárásaik vannak az egészségügyi hatóságokkal szemben.
A telefonos felmérést 2025. december 5–23. között végezték 1006 fős mintán, ±3,1 százalékos hibahatárral.
