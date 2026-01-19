Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz

A szülők körében alacsonyabb, a nagyszülők körében magasabb az oltásban bízók aránya

Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.

Székelyhon 2026. január 19., 16:282026. január 19., 16:28

A közvélemény-kutatást az INSCOP Research készítette a Magániskolák Szövetségének megrendelésére. Adatai szerint a megkérdezettek 74,5 százaléka gondolja úgy, hogy az influenza elleni oltás hatékony megelőzési eszköz;

18,3 százalék szerint a vakcina nem előzi meg a betegséget,

míg 7 százalék nem tudott állást foglalni. A szülők körében alacsonyabb, a nagyszülők körében magasabb az oltásban bízók aránya. A válaszadók többsége támogatná azt is, hogy

a gyermekek influenza elleni oltását bölcsődékben, óvodákban, általános iskolákban vagy középiskolákban is be lehessen adni: