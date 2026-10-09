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Felfedte Grindeanu a PSD tervét, amelyben az RMDSZ-nek is lenne szerepe

A PSD-nek a parlamenti többségre szüksége lenne a PNL-re és az RMDSZ-re is. Archív • Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

A PSD-nek a parlamenti többségre szüksége lenne a PNL-re és az RMDSZ-re is. Archív

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

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Romániának már lehetne teljes jogkörű kormánya, amely képes megváltoztatni az ország gazdasági irányát, ha a pártok stabil parlamenti többség helyreállítását a politikai és választási számítások elé helyezték volna – közölte pénteken a Facebook-oldalán Sorin Grindeanu.

Székelyhon

2026. október 09., 13:322026. október 09., 13:32

„Öt hónapja tart a patthelyzet, és ismét ugyanazzal a választással állunk szemben: az embereket, a gazdaságot és Románia érdekét helyezzük előtérbe, vagy továbbra is olyan politikai megoldásokat keresünk, amelyek csak a kormány beiktatásának problémáját oldják meg?” – tette fel a kérdést bejegyzésében a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Grindeanu hangsúlyozta, hogy

a PSD a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az RMDSZ-szel közösen kialakított stabil parlamenti többség helyreállítását támogatja, és kész vállalni a kormányzás felelősségét.

Szerinte ehhez olyan kormányprogramra van szükség, amely esélyt ad a gazdaság talpra állítására, védi a lakosság vásárlóerejét, és jelentősen ösztönzi a munkahelyteremtő beruházásokat – írja az Agerpres hírügynökség Grindeanu bejegyzésére hivatkozva.

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A PSD elnöke úgy vélekedett, egy ország jövőjéről szóló vita nem korlátozódhat arra, hogy hány szavazat szükséges egy kormány beiktatásához. Azt is mérlegelni kell, hogy az új kabinet képes-e döntéseket hozni és végrehajtani.

„A parlamenti pártoknak nem politikai nyilatkozatokkal, hanem konkrét döntésekkel kell reagálniuk arra a jelzésre, hogy a romániaiak közel 90 százaléka szerint az ország rossz irányba halad” – írta Grindeanu.

Belföld RMDSZ Politika
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