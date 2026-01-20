Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért

Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.

A PNL közleménye szerint a kormányfő tájékoztatta a testületet, hogy a koalíciós pártok korábbi ülésén tisztázták a központi és a helyi közigazgatás reformjáról szóló tervezet utolsó részleteit, beleértve a személyi jellegű kiadások 10 százalékos csökkentéséről szóló előírást is. A jogszabályjavaslat végső formája szinte megegyezik a fejlesztési minisztérium honlapján közzétett változattal, és

A parlamenti felelősségvállalás dátumára a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testületének hétfői ülésén tett javaslatot Ilie Bolojan miniszterelnök – írja az Agerpres .

a miniszterelnök azt javasolta, hogy a kormány január 29-én vállaljon felelősséget érte a parlamentben.

Ugyanaznap vállalna felelősséget a kabinet a gazdaságélénkítő intézkedésekért is, ezt a tervezetet január 26-ig kell véglegesíteni – derül ki a párt közleményéből.

Hirdetés

Tárgyaltak az ülésen az idei állami költségvetés elfogadásának menetrendjéről is.