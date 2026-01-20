Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért

Fotó: Gov.ro
Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.
A parlamenti felelősségvállalás dátumára a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testületének hétfői ülésén tett javaslatot Ilie Bolojan miniszterelnök – írja az Agerpres.
A PNL közleménye szerint a kormányfő tájékoztatta a testületet, hogy a koalíciós pártok korábbi ülésén tisztázták a központi és a helyi közigazgatás reformjáról szóló tervezet utolsó részleteit, beleértve a személyi jellegű kiadások 10 százalékos csökkentéséről szóló előírást is. A jogszabályjavaslat végső formája szinte megegyezik a fejlesztési minisztérium honlapján közzétett változattal, és
Ugyanaznap vállalna felelősséget a kabinet a gazdaságélénkítő intézkedésekért is, ezt a tervezetet január 26-ig kell véglegesíteni – derül ki a párt közleményéből.
Tárgyaltak az ülésen az idei állami költségvetés elfogadásának menetrendjéről is.
a pénzügyminisztérium képviselőivel folytatott technikai megbeszélések alapján, illetve azt figyelembe véve, hogy néhány előzetes lépést még meg kell tenni, erre korábban nem kerülhet sor – szögezték le a közleményben.
A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.
Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.
Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
Gyakori hőmérséklet-ingadozásokra lehet számítani a következő két hétben, január 24. után pedig többfelé várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 19. és február 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Közel nyolcvan fogat gyűlt össze vasárnap a csíkjenőfalvi húsfeldolgozónál az első felcsíki lovasszán-ünnep megnyitóján, hogy mintegy nyolc kilométert megtéve eljussanak a csíkkarcfalvi közbirtokosság erdei házához.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) konzultál a tagjaival arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban – nyilatkozta hétfőn az alakulat alelnöke, Lia Olguța Vasilescu.
A külügyminisztérium szerint román állampolgárok eddig nem kértek konzuli segítséget Románia külképviseletétől a csaknem 40 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset nyomán.
