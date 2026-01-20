Rovatok
Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.

Székelyhon

2026. január 20., 09:152026. január 20., 09:15

A parlamenti felelősségvállalás dátumára a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testületének hétfői ülésén tett javaslatot Ilie Bolojan miniszterelnök – írja az Agerpres.

A PNL közleménye szerint a kormányfő tájékoztatta a testületet, hogy a koalíciós pártok korábbi ülésén tisztázták a központi és a helyi közigazgatás reformjáról szóló tervezet utolsó részleteit, beleértve a személyi jellegű kiadások 10 százalékos csökkentéséről szóló előírást is. A jogszabályjavaslat végső formája szinte megegyezik a fejlesztési minisztérium honlapján közzétett változattal, és

a miniszterelnök azt javasolta, hogy a kormány január 29-én vállaljon felelősséget érte a parlamentben.

Ugyanaznap vállalna felelősséget a kabinet a gazdaságélénkítő intézkedésekért is, ezt a tervezetet január 26-ig kell véglegesíteni – derül ki a párt közleményéből.

Tárgyaltak az ülésen az idei állami költségvetés elfogadásának menetrendjéről is.

A 2026-os büdzsé elfogadását február második felére tervezik,

a pénzügyminisztérium képviselőivel folytatott technikai megbeszélések alapján, illetve azt figyelembe véve, hogy néhány előzetes lépést még meg kell tenni, erre korábban nem kerülhet sor – szögezték le a közleményben.

korábban írtuk

Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében
Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében

A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.

Belföld
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók

Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.

Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók
Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók
2026. január 19., hétfő

Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók
2026. január 19., hétfő

Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében

A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.

Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében
Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében
2026. január 19., hétfő

Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében
2026. január 19., hétfő

Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz

Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.

Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz
Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz
2026. január 19., hétfő

Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz
2026. január 19., hétfő

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban
Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban
2026. január 19., hétfő

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban
2026. január 19., hétfő

Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés

Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.

Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés
Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés
2026. január 19., hétfő

Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés
2026. január 19., hétfő

Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban

Gyakori hőmérséklet-ingadozásokra lehet számítani a következő két hétben, január 24. után pedig többfelé várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 19. és február 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban
Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban
2026. január 19., hétfő

Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban
2026. január 19., hétfő

Végeláthatatlan sorban a lovasszánok: új hagyományt teremtettek Felcsíkon – videó

Közel nyolcvan fogat gyűlt össze vasárnap a csíkjenőfalvi húsfeldolgozónál az első felcsíki lovasszán-ünnep megnyitóján, hogy mintegy nyolc kilométert megtéve eljussanak a csíkkarcfalvi közbirtokosság erdei házához.

Végeláthatatlan sorban a lovasszánok: új hagyományt teremtettek Felcsíkon – videó
Végeláthatatlan sorban a lovasszánok: új hagyományt teremtettek Felcsíkon – videó
2026. január 19., hétfő

Végeláthatatlan sorban a lovasszánok: új hagyományt teremtettek Felcsíkon – videó
2026. január 19., hétfő

Kormányválság körvonalazódik: a PSD a távozást fontolgatja

A Szociáldemokrata Párt (PSD) konzultál a tagjaival arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban – nyilatkozta hétfőn az alakulat alelnöke, Lia Olguța Vasilescu.

Kormányválság körvonalazódik: a PSD a távozást fontolgatja
Kormányválság körvonalazódik: a PSD a távozást fontolgatja
2026. január 19., hétfő

Kormányválság körvonalazódik: a PSD a távozást fontolgatja
2026. január 19., hétfő

Spanyolországi vonatbaleset: könnyebben megsérült egy román állampolgár – frissítve

A külügyminisztérium szerint román állampolgárok eddig nem kértek konzuli segítséget Románia külképviseletétől a csaknem 40 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset nyomán.

Spanyolországi vonatbaleset: könnyebben megsérült egy román állampolgár – frissítve
Spanyolországi vonatbaleset: könnyebben megsérült egy román állampolgár – frissítve
2026. január 19., hétfő

Spanyolországi vonatbaleset: könnyebben megsérült egy román állampolgár – frissítve
