Farsangtól húsvétig – magyar népszokásokról nyílt kiállítás Brassóban

Az apácai farsangtemetést és a húsvéti kakaslövés hagyományát is bemutatják
A Brassó megyei magyar közösségek kultúráját, népszokásait eleveníti fel a Néprajzi Múzeum legújabb tárlata. A farsangi alakoskodást és a húsvéti ünnepkört is bemutató kiállítás április elsején nyílt meg.
A múzeumban szerdától húsvét vasárnapjáig tekinthető meg a tárlat, amely a barcasági, fogarasföldi és kőhalomszéki hagyományokat hivatott bemutatni.
Népviseleteket, bútorokat és egyéb tárgyakat állítottak ki, amelyeken keresztül a látogató megismerkedhet a székelyföldiek számára is ismerős szokásokkal: a farsangi alakoskodással, a virágvasárnapi konfirmációval, a húsvéti locsolkodással. Ezenkívül bemutatják az Erdővidék és Barcaság határán fekvő Apáca régi hagyományát is, a húsvéti kakaslövést, amelynek eredete a falu katonai múltjába nyúlik vissza.
A kiállítás megnyitóján a brassói Néprajzi Múzeum szakosztályvezetője mellett köszöntőt mondott Ambrus Izabella alprefektus, Varga Nándor, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke, és jelen volt Pozsony Ferenc, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem professzora is.
A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.
