Farsangtól húsvétig – magyar népszokásokról nyílt kiállítás Brassóban

A Brassó megyei magyar közösségek kultúráját, népszokásait eleveníti fel a Néprajzi Múzeum legújabb tárlata. A farsangi alakoskodást és a húsvéti ünnepkört is bemutató kiállítás április elsején nyílt meg.

A múzeumban szerdától húsvét vasárnapjáig tekinthető meg a tárlat, amely a barcasági, fogarasföldi és kőhalomszéki hagyományokat hivatott bemutatni.

Hirdetés



Népviseleteket, bútorokat és egyéb tárgyakat állítottak ki, amelyeken keresztül a látogató megismerkedhet a székelyföldiek számára is ismerős szokásokkal: a farsangi alakoskodással, a virágvasárnapi konfirmációval, a húsvéti locsolkodással. Ezenkívül bemutatják az Erdővidék és Barcaság határán fekvő Apáca régi hagyományát is, a húsvéti kakaslövést, amelynek eredete a falu katonai múltjába nyúlik vissza.