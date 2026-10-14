Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban

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Elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajúdás és a szülés alatt.
2026. október 14., 15:122026. október 14., 15:12
2026. október 14., 15:282026. október 14., 15:28
A jogszabályjavaslat értelmében a várandós nőknek
A tervezet előírja, hogy az állami és magán egészségügyi intézmények kötelesek megfelelő intézkedésekkel biztosítani a várandós nők magánszférájának védelmét, többek között a vajúdó és szülő nők megfelelő elkülönítésével – ismerteti az Agerpres.
Ugyanakkor a nők kérésükre az általuk választott személy kíséretében vajúdhatnak és szülhetnek. Ezek a jogok csak orvosilag vagy járványügyi szempontból indokolt esetben, biztonsági okokból korlátozhatók – írja elő a tervezet.
Ez arról is rendelkezik, hogy
Különválasztásukra csak dokumentált egészségügyi, járványügyi vagy biztonsági okból kerülhet sor. Ugyanakkor a kórházaknak úgy kell megszervezniük a szülés utáni ellátást, hogy elősegítsék az anya és gyermeke közötti korai testi kontaktust, a szoptatás megkezdését és az együttes kórházi elhelyezést.
A tervezetet korábban a szenátus is elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla.
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