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Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

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Elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajúdás és a szülés alatt.

Székelyhon

2026. október 14., 15:122026. október 14., 15:12

2026. október 14., 15:282026. október 14., 15:28

A jogszabályjavaslat értelmében a várandós nőknek

a várandósság, a vajúdás és a szülés alatt, egészen a kórházból való távozásukig joguk van magánszférájuk és emberi méltóságuk tiszteletben tartásához.

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A tervezet előírja, hogy az állami és magán egészségügyi intézmények kötelesek megfelelő intézkedésekkel biztosítani a várandós nők magánszférájának védelmét, többek között a vajúdó és szülő nők megfelelő elkülönítésével – ismerteti az Agerpres.

Ugyanakkor a nők kérésükre az általuk választott személy kíséretében vajúdhatnak és szülhetnek. Ezek a jogok csak orvosilag vagy járványügyi szempontból indokolt esetben, biztonsági okokból korlátozhatók – írja elő a tervezet.

Ez arról is rendelkezik, hogy

az újszülött közvetlenül a születése után, illetve a kórházi ellátás teljes ideje alatt az édesanyjával maradhasson.

Különválasztásukra csak dokumentált egészségügyi, járványügyi vagy biztonsági okból kerülhet sor. Ugyanakkor a kórházaknak úgy kell megszervezniük a szülés utáni ellátást, hogy elősegítsék az anya és gyermeke közötti korai testi kontaktust, a szoptatás megkezdését és az együttes kórházi elhelyezést.

A tervezetet korábban a szenátus is elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla.

Belföld Egészségügy Kórház
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