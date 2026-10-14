Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban

Elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajúdás és a szülés alatt.

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a várandósság, a vajúdás és a szülés alatt, egészen a kórházból való távozásukig joguk van magánszférájuk és emberi méltóságuk tiszteletben tartásához.

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A tervezet előírja, hogy az állami és magán egészségügyi intézmények kötelesek megfelelő intézkedésekkel biztosítani a várandós nők magánszférájának védelmét, többek között a vajúdó és szülő nők megfelelő elkülönítésével – ismerteti az Agerpres.

Ugyanakkor a nők kérésükre az általuk választott személy kíséretében vajúdhatnak és szülhetnek. Ezek a jogok csak orvosilag vagy járványügyi szempontból indokolt esetben, biztonsági okokból korlátozhatók – írja elő a tervezet.

Ez arról is rendelkezik, hogy