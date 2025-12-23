Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ez kell ahhoz, hogy a minimálbér jövő évi emelését is el lehessen fogadni

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közzétették hétfő este a pénzügyminisztérium honlapján a jövő évi költségvetés elfogadásához szükséges és egyéb stratégiai intézkedéseket tartalmazó úgynevezett salátarendelet tervezetét.

Székelyhon

2025. december 23., 09:122025. december 23., 09:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárca közleménye szerint a jogszabály célja

  • stabil és kiszámítható adózási szabályok bevezetése a beruházások és a gazdasági fejlődés ösztönzése érdekében,

  • az adócsalás visszaszorítása,

  • az alacsony jövedelmű munkavállalók támogatása,

  • a költségvetési kiadások csökkentése,

  • a költségvetési fegyelem erősítése.

A tervezet szerint 2026. július 1-től 4325 lejre nő a bruttó minimálbér. Ebből az adómentes összeg január 1. és június 30. között változatlanul 300 lej lesz, július 1-től pedig 200 lejre csökken – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A salátarendelet értelmében a pártok állami szubvenciója jövőre 10 százalékkal csökken a 2025-ben kapott összeghez képest. Ugyanennyivel mérséklődik a nemzeti kisebbségeket képviselő szervezeteknek nyújtott állami támogatás, illetve a képviselők és szenátorok költségtérítési átalánya is.

A tervezet lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy

  • 2026. június 30-ig hitelt vegyenek fel az államkincstártól a helyreállítási terv (PNRR) keretében futó projektjeik végrehajtására,

  • 2026. március 31-ig pedig a távhő-szolgáltatással kapcsolatos kiadásaik fedezésére.

A salátarendelet tervezete adóügyi intézkedéseket is tartalmaz. Így

  • az árbevétel utáni minimumadó 1 százalékról 0,5 százalékra csökken 2026 januárjától, 2027-től pedig teljesen eltörlik;

  • a mikrovállalkozások jövedelmére kivetett adót egységesen 1 százalékban szabják meg 2026. január 1-jétől;

  • 2027-től eltörlik a különleges ipari létesítményekre kivetett úgynevezett oszlopadót.

Emellett az e-Factura rendszer használatának kiterjesztését, valamint a RO e-TVA mechanizmusok egyszerűsítését célzó intézkedéseket is tartalmaz a tervezet.

A salátarendelet előírja továbbá a kiszolgáltatott fogyasztók villanyszámla-támogatási programjának meghosszabbítását 2026. december 31-ig, illetve az Egészséges étkezés elnevezésű országos program jövő évi folytatását is.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Eltérő hangulatban az erdélyi csapatok: győzelmek Gyergyóban és Brassóban, önkritika Csíkszeredában
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Székelyhon

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Székelyhon

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Székely Sport

Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Krónika

Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Eltérő hangulatban az erdélyi csapatok: győzelmek Gyergyóban és Brassóban, önkritika Csíkszeredában
Székely Sport

Eltérő hangulatban az erdélyi csapatok: győzelmek Gyergyóban és Brassóban, önkritika Csíkszeredában
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 22., hétfő

Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez

Mozgásban is látható hétfőtől Christopher Nolan 2026 nyarán érkező filmje, a Homérosz: Odüsszeiát feldolgozó The Odyssey.

Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez
Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez
2025. december 22., hétfő

Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Lemondott Daniel David tanügyminiszter

Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter.

Lemondott Daniel David tanügyminiszter
Lemondott Daniel David tanügyminiszter
2025. december 22., hétfő

Lemondott Daniel David tanügyminiszter
2025. december 22., hétfő

Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban

Elfogadja a kormány keddi ülésén a legutóbbi koalíciós egyeztetéseken hozott döntéseket tartalmazó salátarendeletet – nyilatkozta hétfő este a miniszterelnök.

Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban
Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban
2025. december 22., hétfő

Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban
2025. december 22., hétfő

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó

Egy fiatal sofőr addig manőverezett az autójával egy lugosi áruház parkolójában, amíg belehajtott az ottani Altex kirakatába, anyagi károkat okozva. A rendőrök közel háromezer lejre büntették és négy hónapra bevonták a jogosítványát.

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
2025. december 22., hétfő

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző

74 éves korában meghalt Chris Rea brit énekes-dalszerző, akit a Driving Home for Christmas című slágere tett világszerte ismertté – közölte a BBC.

Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző
Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző
2025. december 22., hétfő

Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző
2025. december 22., hétfő

Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről

Jövő nyártól Varsóba is utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről. Lengyelország fővárosába heti kétszer is lesz a Wizz Airnek járata.

Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről
Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről
2025. december 22., hétfő

Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről
2025. december 22., hétfő

Pénzügyi engedmény a tanügyben

Az oktatási és kutatási ágazatra nem vonatkozik a nyugdíj és az állami fizetés halmozását tiltó törvényi előírás – közölte hétfőn a tanügyminisztérium.

Pénzügyi engedmény a tanügyben
Pénzügyi engedmény a tanügyben
2025. december 22., hétfő

Pénzügyi engedmény a tanügyben
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca

Míg az adventi időszak a legtöbbek számára az elcsendesedésről szól, országszerte – így Székelyföld városaiban is – évről évre megjelennek a hangos dobszóval kísért, medvebőrbe öltözött csoportok. A látványos, de zajos népszokás megosztja a közvéleményt.

Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca
Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca
2025. december 22., hétfő

Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca
2025. december 22., hétfő

Fiatal nő holttestét emelték ki a marosvásárhelyi turbinaárokból

Egy 35 éves, Maros megyei nő holttestét emelték ki hétfőn délután a vízből Marosvásárhelyen, az Alsógát utca térségében – a halál pontos körülményeit vizsgálják.

Fiatal nő holttestét emelték ki a marosvásárhelyi turbinaárokból
Fiatal nő holttestét emelték ki a marosvásárhelyi turbinaárokból
2025. december 22., hétfő

Fiatal nő holttestét emelték ki a marosvásárhelyi turbinaárokból
2025. december 22., hétfő

Éppen szentestére érkezhet meg a havazás

A hét első két napján országszerte enyhébb lesz az idő az ilyenkor megszokottnál, karácsonykor azonban lehűlés várható esővel, havas esővel, havazással – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.

Éppen szentestére érkezhet meg a havazás
Éppen szentestére érkezhet meg a havazás
2025. december 22., hétfő

Éppen szentestére érkezhet meg a havazás
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!