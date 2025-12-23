Ez kell ahhoz, hogy a minimálbér jövő évi emelését is el lehessen fogadni

Közzétették hétfő este a pénzügyminisztérium honlapján a jövő évi költségvetés elfogadásához szükséges és egyéb stratégiai intézkedéseket tartalmazó úgynevezett salátarendelet tervezetét.

A tárca közleménye szerint a jogszabály célja

stabil és kiszámítható adózási szabályok bevezetése a beruházások és a gazdasági fejlődés ösztönzése érdekében,

az adócsalás visszaszorítása,

az alacsony jövedelmű munkavállalók támogatása,

a költségvetési kiadások csökkentése,

a költségvetési fegyelem erősítése.

A tervezet szerint 2026. július 1-től 4325 lejre nő a bruttó minimálbér. Ebből az adómentes összeg január 1. és június 30. között változatlanul 300 lej lesz, július 1-től pedig 200 lejre csökken – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A salátarendelet értelmében a pártok állami szubvenciója jövőre 10 százalékkal csökken a 2025-ben kapott összeghez képest. Ugyanennyivel mérséklődik a nemzeti kisebbségeket képviselő szervezeteknek nyújtott állami támogatás, illetve a képviselők és szenátorok költségtérítési átalánya is.

A tervezet lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy

2026. június 30-ig hitelt vegyenek fel az államkincstártól a helyreállítási terv (PNRR) keretében futó projektjeik végrehajtására,

2026. március 31-ig pedig a távhő-szolgáltatással kapcsolatos kiadásaik fedezésére.

A salátarendelet tervezete adóügyi intézkedéseket is tartalmaz. Így

az árbevétel utáni minimumadó 1 százalékról 0,5 százalékra csökken 2026 januárjától, 2027-től pedig teljesen eltörlik;

a mikrovállalkozások jövedelmére kivetett adót egységesen 1 százalékban szabják meg 2026. január 1-jétől;

2027-től eltörlik a különleges ipari létesítményekre kivetett úgynevezett oszlopadót.

Emellett az e-Factura rendszer használatának kiterjesztését, valamint a RO e-TVA mechanizmusok egyszerűsítését célzó intézkedéseket is tartalmaz a tervezet.

A salátarendelet előírja továbbá a kiszolgáltatott fogyasztók villanyszámla-támogatási programjának meghosszabbítását 2026. december 31-ig, illetve az Egészséges étkezés elnevezésű országos program jövő évi folytatását is.