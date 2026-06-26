Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Érettségi a kánikulában: intézkedésre kérte a tanfelügyelőségeket a minisztérium

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az oktatási minisztérium pénteken kérte a tanfelügyelőségeket, hogy a magas hőmérséklet és a fokozott hőterhelés miatt gondoskodjanak az érettségiző diákok és a tanárok egészségének védelméről.

Székelyhon

2026. június 26., 20:092026. június 26., 20:09

A minisztérium átirata szerint a vizsgaközpontokra a következő feladatok hárulnak:

  • folyamatosan biztosítsanak ivóvizet a vizsgázóknak, a javítótanároknak és a vizsgabizottságok tagjainak;

  • lehetőség szerint működő klímaberendezéssel felszerelt, vagy kevésbé napos, árnyékosabb termekben szervezzék meg a vizsgákat, a dolgozatjavítást és a dolgozatok megtekintését;

  • ahol nincs klímaberendezés, mobil légkondicionálókkal, ventilátorokkal vagy más eszközökkel csökkentsék a hőterhelést;

  • rendszeresen szellőztessék a termeket, ha ez nem zavarja a vizsgák, a javítás vagy a dolgozatok megtekintésének menetét;

  • biztosítsanak árnyékos és hűvösebb várakozóhelyeket a diákoknak a vizsga előtt és után, és lehetőség szerint kerüljék a zsúfoltságot;

  • ellenőrizzék az elektromos hálózat és a hűtőberendezések működését;

  • biztosítsanak gyors orvosi segítségnyújtási lehetőséget;

  • folyamatosan figyeljék a vizsgakörülményeket, és szükség esetén gyorsan avatkozzanak be;

  • tájékoztassák a vizsgázókat, a tanárokat és a bizottsági tagokat a hőség elleni védekezésről.

Hirdetés

A nyári érettségi hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik. A vizsgára csaknem 131 ezer diákot várnak, közülük mintegy 116 ezren az idei évfolyam végzősei, körülbelül 15 ezren pedig korábbi évfolyamokból jelentkeztek – írja az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk

Rendkívüli hőség várható Székelyföldön
Rendkívüli hőség várható Székelyföldön

Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén, a meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani.

Belföld Érettségi
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Rendkívüli hőség várható Székelyföldön
Túl kicsi a stadionja, már nem játszhat élvonalbeli meccseket benne az FK Csíkszereda
Tusványos: a Tisza politikusai elutasították a meghívást, román együttes is fellép
Már a nyáron egymásnak feszül a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda – elkészült a Szuperliga menetrendje
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Székelyhon

Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Rendkívüli hőség várható Székelyföldön
Székelyhon

Rendkívüli hőség várható Székelyföldön
Túl kicsi a stadionja, már nem játszhat élvonalbeli meccseket benne az FK Csíkszereda
Székely Sport

Túl kicsi a stadionja, már nem játszhat élvonalbeli meccseket benne az FK Csíkszereda
Tusványos: a Tisza politikusai elutasították a meghívást, román együttes is fellép
Krónika

Tusványos: a Tisza politikusai elutasították a meghívást, román együttes is fellép
Már a nyáron egymásnak feszül a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda – elkészült a Szuperliga menetrendje
Székely Sport

Már a nyáron egymásnak feszül a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda – elkészült a Szuperliga menetrendje
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 26., péntek

Hol lesz útjavítás idén Maros megyében?

Félmillió lejt szánnak idén Maros megyében a köves utak karbantartására, több milliót sáncok rendbetételére, aszfaltozásra, de a műszaki tervek elkészítésére is. A Maros megyei tanács idén 41,3 millió lejt költ az úthálózatra.

Hol lesz útjavítás idén Maros megyében?
Hol lesz útjavítás idén Maros megyében?
2026. június 26., péntek

Hol lesz útjavítás idén Maros megyében?
Hirdetés
2026. június 26., péntek

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó

Nem tétlenkedett a gyimesközéploki önkormányzat: mindössze három nappal azt követően, hogy egy áradás miatt megszűnt a Jávárdi-vízesés, sikerült visszaterelni a zuhatagot tápláló patakot a régi medrébe.

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó
Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó
2026. június 26., péntek

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó
2026. június 26., péntek

Gábor Rezső a céhes város tizenötödik Pro Urbe díjasa

A kézdivásárhelyi Sokadalom legfennköltebb mozzanata immáron évek óra a Pro Urbe díj átadása. A rangos elismerésben ez alkalommal, sorban tizenötödikként Gábor Rezső pedagógus, a Gábor Áron Szakképző Líceum korábbi igazgatója részesült.

Gábor Rezső a céhes város tizenötödik Pro Urbe díjasa
Gábor Rezső a céhes város tizenötödik Pro Urbe díjasa
2026. június 26., péntek

Gábor Rezső a céhes város tizenötödik Pro Urbe díjasa
2026. június 26., péntek

Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában

A Román Nemzeti Bank (BNR) 2025-ben 1356 hamis román bankjegyet vizsgált meg, 33,79 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben – derül ki a jegybank pénteken közzétett éves jelentéséből.

Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában
Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában
2026. június 26., péntek

Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában
Hirdetés
2026. június 26., péntek

Levélben küldték a drogot a raboknak

Több megyei rendőrségének együttműködésével drogcsempészeket tartóztattak le Maros megyében, akik magas kockázatú pszichoaktív anyagokat csempésztek be a börtönökbe.

Levélben küldték a drogot a raboknak
Levélben küldték a drogot a raboknak
2026. június 26., péntek

Levélben küldték a drogot a raboknak
2026. június 26., péntek

Hőségriadó: működik a vízellátás, párakapukat állítanak fel Csíkszeredában

Csíkszereda polgármestere Korodi Attila a hétvégi rendkívüli hőség miatt felhívást intézett a lakossághoz. Mint mondta, a Harvíznek jelenleg nincs olyan munkálata, amely miatt vízkorlátozásra lenne szükség.

Hőségriadó: működik a vízellátás, párakapukat állítanak fel Csíkszeredában
Hőségriadó: működik a vízellátás, párakapukat állítanak fel Csíkszeredában
2026. június 26., péntek

Hőségriadó: működik a vízellátás, párakapukat állítanak fel Csíkszeredában
2026. június 26., péntek

A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában

A regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. veszi át egységesen az esővíz-elvezetési rendszer működtetését és karbantartását Csíkszeredában – ez egyike volt a számos fontos döntésnek, amelyet az önkormányzati képviselők ülésén hoztak meg pénteken.

A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában
A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában
2026. június 26., péntek

A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában
Hirdetés
2026. június 26., péntek

A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt

Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a következő napokra jelzett rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások – tájékoztatott pénteken a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători).

A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt
A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt
2026. június 26., péntek

A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt
2026. június 26., péntek

PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást, és folyamatosan új feltételeket találnak ki pozícióik megőrzéséért.

PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást
PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást
2026. június 26., péntek

PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást
2026. június 26., péntek

A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
2026. június 26., péntek

A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!