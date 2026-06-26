Érettségi a kánikulában: intézkedésre kérte a tanfelügyelőségeket a minisztérium

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Fotó: Haáz Vince
Az oktatási minisztérium pénteken kérte a tanfelügyelőségeket, hogy a magas hőmérséklet és a fokozott hőterhelés miatt gondoskodjanak az érettségiző diákok és a tanárok egészségének védelméről.
A minisztérium átirata szerint a vizsgaközpontokra a következő feladatok hárulnak:
folyamatosan biztosítsanak ivóvizet a vizsgázóknak, a javítótanároknak és a vizsgabizottságok tagjainak;
lehetőség szerint működő klímaberendezéssel felszerelt, vagy kevésbé napos, árnyékosabb termekben szervezzék meg a vizsgákat, a dolgozatjavítást és a dolgozatok megtekintését;
ahol nincs klímaberendezés, mobil légkondicionálókkal, ventilátorokkal vagy más eszközökkel csökkentsék a hőterhelést;
rendszeresen szellőztessék a termeket, ha ez nem zavarja a vizsgák, a javítás vagy a dolgozatok megtekintésének menetét;
biztosítsanak árnyékos és hűvösebb várakozóhelyeket a diákoknak a vizsga előtt és után, és lehetőség szerint kerüljék a zsúfoltságot;
ellenőrizzék az elektromos hálózat és a hűtőberendezések működését;
biztosítsanak gyors orvosi segítségnyújtási lehetőséget;
folyamatosan figyeljék a vizsgakörülményeket, és szükség esetén gyorsan avatkozzanak be;
tájékoztassák a vizsgázókat, a tanárokat és a bizottsági tagokat a hőség elleni védekezésről.
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