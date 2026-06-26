Érettségi a kánikulában: intézkedésre kérte a tanfelügyelőségeket a minisztérium

A minisztérium átirata szerint a vizsgaközpontokra a következő feladatok hárulnak:

folyamatosan biztosítsanak ivóvizet a vizsgázóknak, a javítótanároknak és a vizsgabizottságok tagjainak;

lehetőség szerint működő klímaberendezéssel felszerelt, vagy kevésbé napos, árnyékosabb termekben szervezzék meg a vizsgákat, a dolgozatjavítást és a dolgozatok megtekintését;

ahol nincs klímaberendezés, mobil légkondicionálókkal, ventilátorokkal vagy más eszközökkel csökkentsék a hőterhelést;

rendszeresen szellőztessék a termeket, ha ez nem zavarja a vizsgák, a javítás vagy a dolgozatok megtekintésének menetét;

biztosítsanak árnyékos és hűvösebb várakozóhelyeket a diákoknak a vizsga előtt és után, és lehetőség szerint kerüljék a zsúfoltságot;

ellenőrizzék az elektromos hálózat és a hűtőberendezések működését;

biztosítsanak gyors orvosi segítségnyújtási lehetőséget;

folyamatosan figyeljék a vizsgakörülményeket, és szükség esetén gyorsan avatkozzanak be;