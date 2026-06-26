Levélben küldték a drogot a raboknak

Több megyei rendőrségének együttműködésével drogcsempészeket tartóztattak le Maros megyében, akik magas kockázatú pszichoaktív anyagokat csempésztek be a börtönökbe.

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A marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya és és az ezeket kivizsgáló ügyészség helyi munkatársai egy férfit és egy nőt tartóztattak le drogcsempészet miatt.

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A nyomozati anyag szerint a gyanúsítottak 2026 márciusában kábítószereket (szintetikus kannabinoidokat) szereztek be, és