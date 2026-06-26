Levélben küldték a drogot a raboknak

Fotó: Maros megyei rendőrség
Több megyei rendőrségének együttműködésével drogcsempészeket tartóztattak le Maros megyében, akik magas kockázatú pszichoaktív anyagokat csempésztek be a börtönökbe.
A marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya és és az ezeket kivizsgáló ügyészség helyi munkatársai egy férfit és egy nőt tartóztattak le drogcsempészet miatt.
A nyomozati anyag szerint a gyanúsítottak 2026 márciusában kábítószereket (szintetikus kannabinoidokat) szereztek be, és
Fotó: Maros megyei rendőrség
A nyomozás során ezeket a leveleket lefoglalták, a temesvári lakhelyű eladóknál házkutatásokat tartottak, amelyek eredményeképpen 130 gramm kannabiszt, kokaint és másfajta különösen veszélyes kábítószert, precíziós mérlegeket, vákumozó készüléket és más bizonyítékokat foglaltak le, valamint 4150 eurót.
A drogcsempészeket június 25-én a Maros megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának ügyészei őrizetbe vették, majd elrendelték 30 napos előzetes letartóztatásukat.
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