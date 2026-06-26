Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Gábor Rezső a céhes város tizenötödik Pro Urbe díjasa

Azok vehetik át, „akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató közéleti szerepvállalásukkal vagy hosszú évtizedeken át tartó szolgálatukkal hozzájárultak Kézdivásárhely fejlődéséhez, közösségünk erősödéséhez, értékeink megőrzéséhez”

Azok vehetik át, „akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató közéleti szerepvállalásukkal vagy hosszú évtizedeken át tartó szolgálatukkal hozzájárultak Kézdivásárhely fejlődéséhez, közösségünk erősödéséhez, értékeink megőrzéséhez”

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kézdivásárhelyi Sokadalom legfennköltebb mozzanata immáron évek óra a Pro Urbe díj átadása. A rangos elismerésben ez alkalommal, sorban tizenötödikként Gábor Rezső pedagógus, a Gábor Áron Szakképző Líceum korábbi igazgatója részesült.

Kocsis Károly

2026. június 26., 18:462026. június 26., 18:46

A céhes városban eddig egy atlétikaedző, egy kertészmérnök, négy orvos és nyolc olyan személyiség kapott Pro Urbe díjat, aki – bár közülük némelyik inkább helytörténészként, szobrászművészként, íróként, irodalomkritikusként alkotott és alkot maradandót – pedagógusi végzettséggel rendelkezett. Ez utóbbiak sorát gyarapítja

a helyi Gábor Áron Szakképző Líceumot 29 éven át igazgatókét irányító Gábor Rezső matematikatanár is.

Hirdetés

korábban írtuk

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen
Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

Az idei kitüntetett péntek délután a Vigadó dísztermében, ünnepélyes külsőségek közepette vette át a rangos kitüntetést Bokor Tibor polgármestertől.

A Pro Urbe díjat Bokor Tibor polgármester adta át Galéria

A Pro Urbe díjat Bokor Tibor polgármester adta át

Fotó: Tuchiluș Alex

Méltatásában az említett szakközépiskola jelenlegi igazgatója, Finna István elődjének főként azt a szakmai és vezetői teljesítményét emelte ki, melynek eredményeként

az intézmény az aranykorát élhette a rendszerváltást követő időszakban.

„A szakmai képzés megújulása, az infrastrukturális fejlesztések, a tanári közösség megerősítése és a diákok eredményei mind az ő következetes, ugyanakkor emberséges vezetésének köszönhetőek. Olyan igazgató volt, aki nem csupán irányított, hanem jelen volt: az osztálytermekben, a műhelyekben, az ünnepségeken és a mindennapi gondok megoldásában egyaránt” – sorolta.

A kitüntetettet Finna István, a Gábor Áron Szakképző Líceum jelenlegi igazgatója méltatta Galéria

A kitüntetettet Finna István, a Gábor Áron Szakképző Líceum jelenlegi igazgatója méltatta

Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanakkor Gábor Rezső különleges személyiségét, emberséges magatartását is elismerő szavakkal illette. „Egyik kezét a miniszternek nyújtotta, amikor tárgyalni kellett az iskola jövőjéről, a másik kezével pedig az egyszerű, elesett embert emelte fel, segítette tanáccsal, támogatással vagy éppen egy jókor kimondott biztató szóval.

Idézet
Számára nem létezett lehetetlen kérés, ha az a közösség javát szolgálta. Segítő-, szervező- és szolgálatkészsége Kézdivásárhely és környékének számos családja számára jelentett kapaszkodót.

Tanítványai között ma mérnökök, vállalkozók, tanárok, közéleti szereplők és tisztességes, dolgos családemberek százai találhatók – mindannyian magukkal vitték azt az útravalót, amelyet tőle kaptak.”

A kulturális töltethez Szabó Aliz, a Gábor Áron Szakképző Líceum diákjának szavalata is hozzájárult Galéria

A kulturális töltethez Szabó Aliz, a Gábor Áron Szakképző Líceum diákjának szavalata is hozzájárult

Fotó: Tuchiluș Alex

Bokor Tibor polgármester nemcsak tanár kollégájaként, hanem egykori harcostársaként is üdvözölte a kitüntetettet, hiszen a helyi tanácsban anno együtt alakították a város tanügyi rendszerét, és együtt valósították meg „Kézdivásárhely történetének talán legnagyobb, tanügyi intézményt érintő korszerűsítő munkálatát” – idézte fel. A polgármester

meghatározónak ítélte Gábor Rezső kitartó, előrelátó, gondoskodó, igazi, nagybetűs közösségi ember mivoltát.

„Kitartó munkájának, szakmai elkötelezettségének és jövőbe mutató szemléletének köszönhetően a líceum olyan környezetet teremtett diákjai számára, amely méltó a benne folyó oktató-nevelő munkához.

Idézet
Tanítványai nemcsak matematikát tanultak tőle, hanem azt is, hogy a sikerhez munkára, felelősségvállalásra és önfegyelemre van szükség. Munkássága tehát ott él azokban a fiatalokban is, akik tudást, hitet és útravalót kaptak tőle.

Ott él azokban a kollégákban, akikkel együtt dolgozott, és ott él városunk közösségének megbecsülésében is” – mondta.

Gábor Rezső korábbi iskolaigazató. „Az út hosszú volt, de szép!” Galéria

Gábor Rezső korábbi iskolaigazató. „Az út hosszú volt, de szép!”

Fotó: Tuchiluș Alex

Miután az elöljáró átadta a „sok száz és ezer ember háláját jelképező” oklevelet, érmét és serleget, maga a kitüntetett fejezte ki köszönetét az őt ért megtiszteltetésért. Amikor kisgyerekként, fiatalként álmokat, célokat tűzött ki magának,

valami maradandót, a közösség javát szolgálót szeretett volna maga mögött hagyni, és ez díj azt igazolja, talán sikerült, bár ennek eldöntése az utókor feladta

– mondta. Nem Kézdivásárhelyen született, de egy percig sem bánja, hogy annak idején ezt várost választotta, itt dolgozhatott több mint négy évtizeden keresztül.

Idézet
Az út hosszú volt, de szép!”

– zárta gondolatait.

A díjazási ceremónia emelkedettségéhez Szabó Aliz, a Gábor Áron Szakképző Líceum diákjának szavalata és az ottani Kisvirág néptáncegyüttes produkciója járult még hozzá. Emellett a város legújabb Pro Urbe díjasáról szóló rövid portréfilmet is levetítették.

Háromszék Kézdivásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Rendkívüli hőség várható Székelyföldön
Túl kicsi a stadionja, már nem játszhat élvonalbeli meccseket benne az FK Csíkszereda
Tusványos: a Tisza politikusai elutasították a meghívást, román együttes is fellép
Elkezdődött a gyepszőnyeg cseréje a csíkszeredai stadionban
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Székelyhon

Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Rendkívüli hőség várható Székelyföldön
Székelyhon

Rendkívüli hőség várható Székelyföldön
Túl kicsi a stadionja, már nem játszhat élvonalbeli meccseket benne az FK Csíkszereda
Székely Sport

Túl kicsi a stadionja, már nem játszhat élvonalbeli meccseket benne az FK Csíkszereda
Tusványos: a Tisza politikusai elutasították a meghívást, román együttes is fellép
Krónika

Tusványos: a Tisza politikusai elutasították a meghívást, román együttes is fellép
Elkezdődött a gyepszőnyeg cseréje a csíkszeredai stadionban
Székely Sport

Elkezdődött a gyepszőnyeg cseréje a csíkszeredai stadionban
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 26., péntek

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó

Nem tétlenkedett a gyimesközéploki önkormányzat: mindössze három nappal azt követően, hogy egy áradás miatt megszűnt a Jávárdi-vízesés, sikerült visszaterelni a zuhatagot tápláló patakot a régi medrébe.

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó
Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó
2026. június 26., péntek

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó
Hirdetés
2026. június 26., péntek

Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában

A Román Nemzeti Bank (BNR) 2025-ben 1356 hamis román bankjegyet vizsgált meg, 33,79 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben – derül ki a jegybank pénteken közzétett éves jelentéséből.

Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában
Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában
2026. június 26., péntek

Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában
2026. június 26., péntek

Levélben küldték a drogot a raboknak

Több megyei rendőrségének együttműködésével drogcsempészeket tartóztattak le Maros megyében, akik magas kockázatú pszichoaktív anyagokat csempésztek be a börtönökbe.

Levélben küldték a drogot a raboknak
Levélben küldték a drogot a raboknak
2026. június 26., péntek

Levélben küldték a drogot a raboknak
2026. június 26., péntek

Hőségriadó: működik a vízellátás, párakapukat állítanak fel Csíkszeredában

Csíkszereda polgármestere Korodi Attila a hétvégi rendkívüli hőség miatt felhívást intézett a lakossághoz. Mint mondta, a Harvíznek jelenleg nincs olyan munkálata, amely miatt vízkorlátozásra lenne szükség.

Hőségriadó: működik a vízellátás, párakapukat állítanak fel Csíkszeredában
Hőségriadó: működik a vízellátás, párakapukat állítanak fel Csíkszeredában
2026. június 26., péntek

Hőségriadó: működik a vízellátás, párakapukat állítanak fel Csíkszeredában
Hirdetés
2026. június 26., péntek

A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában

A regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. veszi át egységesen az esővíz-elvezetési rendszer működtetését és karbantartását Csíkszeredában – ez egyike volt a számos fontos döntésnek, amelyet az önkormányzati képviselők ülésén hoztak meg pénteken.

A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában
A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában
2026. június 26., péntek

A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában
2026. június 26., péntek

A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt

Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a következő napokra jelzett rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások – tájékoztatott pénteken a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători).

A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt
A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt
2026. június 26., péntek

A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt
2026. június 26., péntek

PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást, és folyamatosan új feltételeket találnak ki pozícióik megőrzéséért.

PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást
PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást
2026. június 26., péntek

PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást
Hirdetés
2026. június 26., péntek

A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
2026. június 26., péntek

A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
2026. június 26., péntek

Az elnök egyeztetésre hívta a Cotroceni-palotába a pártvezetőket

Nicușor Dan államfő a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetőivel készül egyeztetni pénteken a Cotroceni-palotában.

Az elnök egyeztetésre hívta a Cotroceni-palotába a pártvezetőket
Az elnök egyeztetésre hívta a Cotroceni-palotába a pártvezetőket
2026. június 26., péntek

Az elnök egyeztetésre hívta a Cotroceni-palotába a pártvezetőket
2026. június 26., péntek

Pénz érkezett a városkasszába és telket is vásárol Székelyudvarhely

Közel kétmillió lejt kapott Székelyudvarhely, aminek nagy részét a művelődési ház hibásan megtervezett tűzvédelmi rendszerének kijavítására és kialakítására költik. Emellett megvásárolhatják az ifjúsági lakások építéséhez szükséges telket.

Pénz érkezett a városkasszába és telket is vásárol Székelyudvarhely
Pénz érkezett a városkasszába és telket is vásárol Székelyudvarhely
2026. június 26., péntek

Pénz érkezett a városkasszába és telket is vásárol Székelyudvarhely
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!