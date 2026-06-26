Gábor Rezső a céhes város tizenötödik Pro Urbe díjasa

Azok vehetik át, „akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató közéleti szerepvállalásukkal vagy hosszú évtizedeken át tartó szolgálatukkal hozzájárultak Kézdivásárhely fejlődéséhez, közösségünk erősödéséhez, értékeink megőrzéséhez”

A kézdivásárhelyi Sokadalom legfennköltebb mozzanata immáron évek óra a Pro Urbe díj átadása. A rangos elismerésben ez alkalommal, sorban tizenötödikként Gábor Rezső pedagógus, a Gábor Áron Szakképző Líceum korábbi igazgatója részesült.

Kocsis Károly 2026. június 26., 18:462026. június 26., 18:46

A céhes városban eddig egy atlétikaedző, egy kertészmérnök, négy orvos és nyolc olyan személyiség kapott Pro Urbe díjat, aki – bár közülük némelyik inkább helytörténészként, szobrászművészként, íróként, irodalomkritikusként alkotott és alkot maradandót – pedagógusi végzettséggel rendelkezett. Ez utóbbiak sorát gyarapítja

a helyi Gábor Áron Szakképző Líceumot 29 éven át igazgatókét irányító Gábor Rezső matematikatanár is.

Hirdetés korábban írtuk Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat. Az idei kitüntetett péntek délután a Vigadó dísztermében, ünnepélyes külsőségek közepette vette át a rangos kitüntetést Bokor Tibor polgármestertől.

A Pro Urbe díjat Bokor Tibor polgármester adta át Fotó: Tuchiluș Alex

Méltatásában az említett szakközépiskola jelenlegi igazgatója, Finna István elődjének főként azt a szakmai és vezetői teljesítményét emelte ki, melynek eredményeként

az intézmény az aranykorát élhette a rendszerváltást követő időszakban.

„A szakmai képzés megújulása, az infrastrukturális fejlesztések, a tanári közösség megerősítése és a diákok eredményei mind az ő következetes, ugyanakkor emberséges vezetésének köszönhetőek. Olyan igazgató volt, aki nem csupán irányított, hanem jelen volt: az osztálytermekben, a műhelyekben, az ünnepségeken és a mindennapi gondok megoldásában egyaránt” – sorolta.

A kitüntetettet Finna István, a Gábor Áron Szakképző Líceum jelenlegi igazgatója méltatta Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanakkor Gábor Rezső különleges személyiségét, emberséges magatartását is elismerő szavakkal illette. „Egyik kezét a miniszternek nyújtotta, amikor tárgyalni kellett az iskola jövőjéről, a másik kezével pedig az egyszerű, elesett embert emelte fel, segítette tanáccsal, támogatással vagy éppen egy jókor kimondott biztató szóval.

Számára nem létezett lehetetlen kérés, ha az a közösség javát szolgálta. Segítő-, szervező- és szolgálatkészsége Kézdivásárhely és környékének számos családja számára jelentett kapaszkodót.

Tanítványai között ma mérnökök, vállalkozók, tanárok, közéleti szereplők és tisztességes, dolgos családemberek százai találhatók – mindannyian magukkal vitték azt az útravalót, amelyet tőle kaptak.”

A kulturális töltethez Szabó Aliz, a Gábor Áron Szakképző Líceum diákjának szavalata is hozzájárult Fotó: Tuchiluș Alex

Bokor Tibor polgármester nemcsak tanár kollégájaként, hanem egykori harcostársaként is üdvözölte a kitüntetettet, hiszen a helyi tanácsban anno együtt alakították a város tanügyi rendszerét, és együtt valósították meg „Kézdivásárhely történetének talán legnagyobb, tanügyi intézményt érintő korszerűsítő munkálatát” – idézte fel. A polgármester

meghatározónak ítélte Gábor Rezső kitartó, előrelátó, gondoskodó, igazi, nagybetűs közösségi ember mivoltát.

„Kitartó munkájának, szakmai elkötelezettségének és jövőbe mutató szemléletének köszönhetően a líceum olyan környezetet teremtett diákjai számára, amely méltó a benne folyó oktató-nevelő munkához.

Tanítványai nemcsak matematikát tanultak tőle, hanem azt is, hogy a sikerhez munkára, felelősségvállalásra és önfegyelemre van szükség. Munkássága tehát ott él azokban a fiatalokban is, akik tudást, hitet és útravalót kaptak tőle.

Ott él azokban a kollégákban, akikkel együtt dolgozott, és ott él városunk közösségének megbecsülésében is” – mondta.

Gábor Rezső korábbi iskolaigazató. „Az út hosszú volt, de szép!” Fotó: Tuchiluș Alex

Miután az elöljáró átadta a „sok száz és ezer ember háláját jelképező” oklevelet, érmét és serleget, maga a kitüntetett fejezte ki köszönetét az őt ért megtiszteltetésért. Amikor kisgyerekként, fiatalként álmokat, célokat tűzött ki magának,

valami maradandót, a közösség javát szolgálót szeretett volna maga mögött hagyni, és ez díj azt igazolja, talán sikerült, bár ennek eldöntése az utókor feladta

– mondta. Nem Kézdivásárhelyen született, de egy percig sem bánja, hogy annak idején ezt várost választotta, itt dolgozhatott több mint négy évtizeden keresztül.

Az út hosszú volt, de szép!”