Gábor Rezső a céhes város tizenötödik Pro Urbe díjasa

Azok vehetik át, „akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató közéleti szerepvállalásukkal vagy hosszú évtizedeken át tartó szolgálatukkal hozzájárultak Kézdivásárhely fejlődéséhez, közösségünk erősödéséhez, értékeink megőrzéséhez”
Fotó: Tuchiluș Alex
A kézdivásárhelyi Sokadalom legfennköltebb mozzanata immáron évek óra a Pro Urbe díj átadása. A rangos elismerésben ez alkalommal, sorban tizenötödikként Gábor Rezső pedagógus, a Gábor Áron Szakképző Líceum korábbi igazgatója részesült.
A céhes városban eddig egy atlétikaedző, egy kertészmérnök, négy orvos és nyolc olyan személyiség kapott Pro Urbe díjat, aki – bár közülük némelyik inkább helytörténészként, szobrászművészként, íróként, irodalomkritikusként alkotott és alkot maradandót – pedagógusi végzettséggel rendelkezett. Ez utóbbiak sorát gyarapítja
Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.
Az idei kitüntetett péntek délután a Vigadó dísztermében, ünnepélyes külsőségek közepette vette át a rangos kitüntetést Bokor Tibor polgármestertől.
A Pro Urbe díjat Bokor Tibor polgármester adta át
Fotó: Tuchiluș Alex
Méltatásában az említett szakközépiskola jelenlegi igazgatója, Finna István elődjének főként azt a szakmai és vezetői teljesítményét emelte ki, melynek eredményeként
„A szakmai képzés megújulása, az infrastrukturális fejlesztések, a tanári közösség megerősítése és a diákok eredményei mind az ő következetes, ugyanakkor emberséges vezetésének köszönhetőek. Olyan igazgató volt, aki nem csupán irányított, hanem jelen volt: az osztálytermekben, a műhelyekben, az ünnepségeken és a mindennapi gondok megoldásában egyaránt” – sorolta.
A kitüntetettet Finna István, a Gábor Áron Szakképző Líceum jelenlegi igazgatója méltatta
Fotó: Tuchiluș Alex
Ugyanakkor Gábor Rezső különleges személyiségét, emberséges magatartását is elismerő szavakkal illette. „Egyik kezét a miniszternek nyújtotta, amikor tárgyalni kellett az iskola jövőjéről, a másik kezével pedig az egyszerű, elesett embert emelte fel, segítette tanáccsal, támogatással vagy éppen egy jókor kimondott biztató szóval.
Tanítványai között ma mérnökök, vállalkozók, tanárok, közéleti szereplők és tisztességes, dolgos családemberek százai találhatók – mindannyian magukkal vitték azt az útravalót, amelyet tőle kaptak.”
A kulturális töltethez Szabó Aliz, a Gábor Áron Szakképző Líceum diákjának szavalata is hozzájárult
Fotó: Tuchiluș Alex
Bokor Tibor polgármester nemcsak tanár kollégájaként, hanem egykori harcostársaként is üdvözölte a kitüntetettet, hiszen a helyi tanácsban anno együtt alakították a város tanügyi rendszerét, és együtt valósították meg „Kézdivásárhely történetének talán legnagyobb, tanügyi intézményt érintő korszerűsítő munkálatát” – idézte fel. A polgármester
„Kitartó munkájának, szakmai elkötelezettségének és jövőbe mutató szemléletének köszönhetően a líceum olyan környezetet teremtett diákjai számára, amely méltó a benne folyó oktató-nevelő munkához.
Ott él azokban a kollégákban, akikkel együtt dolgozott, és ott él városunk közösségének megbecsülésében is” – mondta.
Gábor Rezső korábbi iskolaigazató. „Az út hosszú volt, de szép!”
Fotó: Tuchiluș Alex
Miután az elöljáró átadta a „sok száz és ezer ember háláját jelképező” oklevelet, érmét és serleget, maga a kitüntetett fejezte ki köszönetét az őt ért megtiszteltetésért. Amikor kisgyerekként, fiatalként álmokat, célokat tűzött ki magának,
– mondta. Nem Kézdivásárhelyen született, de egy percig sem bánja, hogy annak idején ezt várost választotta, itt dolgozhatott több mint négy évtizeden keresztül.
– zárta gondolatait.
A díjazási ceremónia emelkedettségéhez Szabó Aliz, a Gábor Áron Szakképző Líceum diákjának szavalata és az ottani Kisvirág néptáncegyüttes produkciója járult még hozzá. Emellett a város legújabb Pro Urbe díjasáról szóló rövid portréfilmet is levetítették.
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