Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában

A Román Nemzeti Bank (BNR) 2025-ben 1356 hamis román bankjegyet vizsgált meg, 33,79 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben – derül ki a jegybank pénteken közzétett éves jelentéséből.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A hamis bankjegyek közül 709-et a rendőrség még forgalomba kerülésük előtt lefoglalt, 647-et pedig már a készpénzforgalomban azonosítottak – ismerteti az Agerpres .

A legtöbb hamisítvány a 100 lejes bankjegyből készült: ebből 1163 darabot találtak, közülük 708-at a rendőrség foglalt le.

A 10 lejes bankjegyből 173, a 200 lejesből 11 hamisítványt azonosítottak.

Hirdetés

A BNR szerint tavaly egymillió forgalomban levő valódi bankjegyre 0,63 hamisítvány jutott, míg ez az arány 2024-ben 0,97 volt.

A múlt év végén a bankrendszeren kívül 2,007 milliárd bankjegy és 6,104 milliárd érme volt forgalomban. Ezeknek a bankjegyeknek az összértéke 9,5 százalékkal, az érméké 5,8 százalékkal nőtt egy év alatt.