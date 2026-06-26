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Leggyakrabban a 100 lejes bankjegyeket hamisítják Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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A Román Nemzeti Bank (BNR) 2025-ben 1356 hamis román bankjegyet vizsgált meg, 33,79 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben – derül ki a jegybank pénteken közzétett éves jelentéséből.

Székelyhon

2026. június 26., 17:322026. június 26., 17:32

A hamis bankjegyek közül 709-et a rendőrség még forgalomba kerülésük előtt lefoglalt, 647-et pedig már a készpénzforgalomban azonosítottak – ismerteti az Agerpres.

A legtöbb hamisítvány a 100 lejes bankjegyből készült: ebből 1163 darabot találtak, közülük 708-at a rendőrség foglalt le.

A 10 lejes bankjegyből 173, a 200 lejesből 11 hamisítványt azonosítottak.

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A BNR szerint tavaly egymillió forgalomban levő valódi bankjegyre 0,63 hamisítvány jutott, míg ez az arány 2024-ben 0,97 volt.

A múlt év végén a bankrendszeren kívül 2,007 milliárd bankjegy és 6,104 milliárd érme volt forgalomban. Ezeknek a bankjegyeknek az összértéke 9,5 százalékkal, az érméké 5,8 százalékkal nőtt egy év alatt.

Belföld Gazdaság
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