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A Maros Megyei Tanács elnöke, az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata 685. cikkely előírásainak, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (2) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betű és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:

1. cikkely

(1) Összehívja, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumát, nyilvános soros ülésre, 2026. június 29-re, 15 órától, amely videokonferencia rendszerben, online fog lezajlani.

(2) A rendkívüli ülésnek, a napirendjének a javasolt tervezete, a jelen rendeletnek a szerves részét képező mellékletben van előírva.

2. cikkely

(1) A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét, a gyűlésnek az élőbe való közvetítésével biztosítják, az intézménynek a facebook oldalán.

(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata, IV. Fejezet A Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. Szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.

3. cikkely

A jelen rendeletet köztudomásra hozzák a helyi sajtóban és a hatóságnak az internetes oldalán és megküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.

A Maros Megyei Tanács Elnökének a 164/25.06.2026. sz. rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács 2026. június 29-ei rendkívüli ülésének napirendtervezete

1. Határozattervezet, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról, a „Szabadidőközpont kiépítése Szováta Városban” projektnek, európai alapokból történő kivitelezésének érdekébe

Indítványozó: Csibi Attila-Zoltán – a Maros Megyei Tanács alelnöke

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

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