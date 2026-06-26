A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt

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Fotó: Borbély Fanni
Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a következő napokra jelzett rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások – tájékoztatott pénteken a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători).
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Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken hőségriasztásokat adott ki a kánikula és a fokozott hőterhelés miatt.
A sebességkorlátozás a vasúti pálya védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja, de
A CFR Călători közölte, hogy az összes rendelkezésre álló, légkondicionáló berendezéssel felszerelt szerelvényt üzembe állította, és igyekszik gondoskodni a klímarendszerek optimális működéséről – ismerteti az Agerpres.
A vállalat felhívta a figyelmet, hogy ha árnyékban 35 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet,
Ilyen körülmények között a légkondicionáló berendezések hatékonysága csökkenhet, vagy a meghibásodások megelőzése érdekében automatikusan szellőztető üzemmódra válthatnak.
A CFR Călători azt javasolja az utasoknak, hogy gondoskodjanak megfelelő folyadékbevitelről, legyen náluk víz, szükség esetén vigyék magukkal a gyógyszereiket, és azonnal szóljanak a vasúti személyzetnek, ha rosszul érzik magukat, vagy egy utastársuk segítségre szorul.
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