A vonatok késésére is számítani kell a hőség miatt

Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a következő napokra jelzett rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások – tájékoztatott pénteken a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători).

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Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken hőségriasztásokat adott ki a kánikula és a fokozott hőterhelés miatt.

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A sebességkorlátozás a vasúti pálya védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja, de