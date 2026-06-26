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Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó

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Nem tétlenkedett a gyimesközéploki önkormányzat: mindössze három nappal azt követően, hogy egy áradás miatt megszűnt a Jávárdi-vízesés, sikerült visszaterelni a zuhatagot tápláló patakot a régi medrébe.

Székelyhon

2026. június 26., 18:472026. június 26., 18:47

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Csíkszék Gyimesek Gyimesközéplok Természet
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