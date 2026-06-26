2026. június 26., péntek

PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást, és folyamatosan új feltételeket találnak ki pozícióik megőrzéséért.