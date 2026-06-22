Új medret vágott magának a vasárnapi felhőszakadás után megáradt patak a Gyimesek egyik kedvelt természeti látványosságánál, a Zúgóként is ismert Jávárdi-vízesésnél. A vízzuhatag eltűnt, de a helyreállítás nem lehetetlen.
2026. június 22., 17:202026. június 22., 17:20
2026. június 22., 18:592026. június 22., 18:59
Már nem zúdul alá a szikla tetejéről a patak
Fotó: Pinti Attila
Új medret vágott magának a vasárnapi felhőszakadás után megáradt patak a Gyimesek egyik kedvelt természeti látványosságánál, a Zúgóként is ismert Jávárdi-vízesésnél. A vízzuhatag eltűnt, de a helyreállítás nem lehetetlen.
2026. június 22., 17:202026. június 22., 17:20
2026. június 22., 18:592026. június 22., 18:59
A Terkő-mezőn vasárnap hullott hatalmas mennyiségű csapadék miatt megáradt a Jávárdi-patak, a víz pedig a Zúgónál lévő szikla mellett új medret vágott magának – így a vízesés eddig ismert formájában megszűnt. Az esetről a gyimesközéploki önkormányzat számolt be a Facebook-oldalán.
A felhőszakadás utáni áradás a vízeséshez vezető pallót, illetve a völgyben lévő, 127B jelzésű utat is megrongálta, így a sok kiránduló, természetkedvelő és turista kedvelt célpontjának számító helyszín jelenleg nem biztonságos.
A Székelyhon érdeklődésére Gergely Károly, Gyimesközéplok polgármestere elmondta, igyekeznek megoldást találni arra, hogy a patakot visszatereljék a régi medrébe – egy néhány méteres szakaszról van szó, a szikla tetején, ahonnan eddig mintegy nyolc métert zuhanva „zúgott” a mélybe a Jávárdi-patak –, ehhez többek között nagyobb méretű kődarabokat, faanyagot fognak felhasználni.
A Jávárdi-vízesés különlegességéről Erdély kincsei sorozatunkban is beszámoltunk.
A Gyimesek vadregényes erdői között, a hegyek ölelésében egy különleges természeti kincs bújik meg: a Jávárdi-vízesés, vagy ahogyan a helyiek nevezik, a Zúgó. A név tökéletesen illik rá – itt a víz sziklák között zúg le a mélybe.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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