Helyreállították a Jávárdi-vízesést

A felhőszakadás nyomán vasárnap megszűnt Jávárdi-vízesést máris helyreállította a gyimesközéploki önkormányzat. Munkagépekkel dolgoztak annak érdekében, hogy a patakot visszatereljék régi medrébe, a pallót is megjavították.

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Új medret vágott magának a vasárnapi felhőszakadás után megáradt patak a Gyimesek egyik kedvelt természeti látványosságánál, a Zúgóként is ismert Jávárdi-vízesésnél. A vízzuhatag eltűnt, de a helyreállítás nem lehetetlen.

Alig pár nap telt el azóta, hogy a kirándulók által kedvelt, a Jávárdi-patakon kialakult, Zúgóként is ismert vízesés megszűnt , mert egy felhőszakadás nyomán a megáradt patak új medret vágott magának a szikla mellett.

munkagépeket használtak fel a patak korábbi medrének kialakításához a szikla tetején, és sikerült a vizet visszaterelni oda.

Így a Jávárdi-patak vízesése a megszokott helyen zubog nyolc méteres mélységbe, és ismét látogatható – osztotta meg az örömhírt Facebook-oldalán az önkormányzat.

Az áradás által megrongált pallót is helyreállították, így a látogatók biztonságosan megközelíthetik a természeti látványosságot.