Helyreállították a Jávárdi-vízesést

Munkagépekkel dolgoztak a megrongálódott vízesésnél
Fotó: Gyimesközéplok Polgármesteri Hivatala
A felhőszakadás nyomán vasárnap megszűnt Jávárdi-vízesést máris helyreállította a gyimesközéploki önkormányzat. Munkagépekkel dolgoztak annak érdekében, hogy a patakot visszatereljék régi medrébe, a pallót is megjavították.
2026. június 25., 12:312026. június 25., 12:31
2026. június 25., 12:432026. június 25., 12:43
Alig pár nap telt el azóta, hogy a kirándulók által kedvelt, a Jávárdi-patakon kialakult, Zúgóként is ismert vízesés megszűnt, mert egy felhőszakadás nyomán a megáradt patak új medret vágott magának a szikla mellett.
Új medret vágott magának a vasárnapi felhőszakadás után megáradt patak a Gyimesek egyik kedvelt természeti látványosságánál, a Zúgóként is ismert Jávárdi-vízesésnél. A vízzuhatag eltűnt, de a helyreállítás nem lehetetlen.
A gyimesközéploki önkormányzat nem tétlenkedett:
A helyreállított vízesés
Fotó: Gyimesközéplok Polgármesteri Hivatala
Így a Jávárdi-patak vízesése a megszokott helyen zubog nyolc méteres mélységbe, és ismét látogatható – osztotta meg az örömhírt Facebook-oldalán az önkormányzat.
Az áradás által megrongált pallót is helyreállították, így a látogatók biztonságosan megközelíthetik a természeti látványosságot.
Megjavították a pallót, így ismét jöhetnek a látogatók
Fotó: Gyimesközéplok Polgármesteri Hivatala
Kérdésünkre Gergely Károly gyimesközéploki polgármester elmondta, nem volt könnyű munka, mert nagy köveket kellett visszahordani oda, ahol a patak levágott a korábbi mederből, és faanyagot is felhasználtak, de a polgármesteri hivatal saját eszközeivel és munkatársaival ezt szerda estére elvégezte.
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