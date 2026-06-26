Hőségriadó: működik a vízellátás, párakapukat állítanak fel Csíkszeredában

Fotó: Pinti Attila
Csíkszereda polgármestere Korodi Attila a hétvégi rendkívüli hőség miatt felhívást intézett a lakossághoz. Mint mondta, a Harvíznek jelenleg nincs olyan munkálata, amely miatt vízkorlátozásra lenne szükség.
2026. június 26., 16:122026. június 26., 16:12
2026. június 26., 16:242026. június 26., 16:24
A városban 21 közterületi ivókút, valamint négy borvízforrás áll a lakosság rendelkezésére, emellett három ivókutat javítanak.
A vízszolgáltatás mindenütt zavartalan, ha csőtörés történne, beavatkoznak.
A nagy meleg miatt három párakaput is felállítanak:
a Petőfi utca–Majláth Gusztáv Károly tér találékozásánál,
a Promenád és a Szabadság tér találkozásánál,
valamint a Mikó-vár közelében.
A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék a nyílt tűz használatát, az idősek pedig lehetőség szerint ne tartózkodjanak hosszabb ideig a szabadban a déli órákban. „Vasárnap reggeltől hétfő reggelig piros hőségriasztás lesz. Figyeljünk egymásra, mert a csíki emberek számára ez szokatlanul megterhelő időszak” – fogalmazott.
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