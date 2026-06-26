PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást, és folyamatosan új feltételeket találnak ki pozícióik megőrzéséért.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A PSD pénteki közleménye szerint a három jobboldali párt közös miniszterelnök-jelöltjének bejelentése újabb kísérlet arra, hogy

Az Agerpres által szemlézett állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a kormány „rekordszámú szavazattal” történő megbuktatása után végig a politikai válság gyors rendezését szorgalmazták.

korábban írtuk A PNL, az USR és az RMDSZ Siegfried Mureșant javasolja miniszterelnök-jelöltnek A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek.

Emlékeztettek arra, hogy támogatták a Nyugat-barát koalíció újjáalakítását Ilie Bolojan nélkül, utána az államfő kormányalakítási kezdeményezései mellett is kiálltak, majd amikor ezek a kísérletek a PNL és az USR miatt rendre meghiúsultak, jelezték, hogy vállalják a kormányzást egy pártközi megállapodás alapján.

Hirdetés

„Ezt is elutasították, noha kezdetben éppen ők javasolták ezt a megoldást, és heteken át kitartóan szorgalmazták az elfogadását” – tették hozzá.

A PSD szerint a PNL, az USR és az RMDSZ azért változtatott többször is az álláspontján, mert