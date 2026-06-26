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PSD: A PNL, az USR és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást, és folyamatosan új feltételeket találnak ki pozícióik megőrzéséért.

Székelyhon

2026. június 26., 15:082026. június 26., 15:08

2026. június 26., 15:102026. június 26., 15:10

A PSD pénteki közleménye szerint a három jobboldali párt közös miniszterelnök-jelöltjének bejelentése újabb kísérlet arra, hogy

ellehetetlenítsék egy teljes jogkörű kormány megalakulását.

Az Agerpres által szemlézett állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a kormány „rekordszámú szavazattal” történő megbuktatása után végig a politikai válság gyors rendezését szorgalmazták.

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Emlékeztettek arra, hogy támogatták a Nyugat-barát koalíció újjáalakítását Ilie Bolojan nélkül, utána az államfő kormányalakítási kezdeményezései mellett is kiálltak, majd amikor ezek a kísérletek a PNL és az USR miatt rendre meghiúsultak, jelezték, hogy vállalják a kormányzást egy pártközi megállapodás alapján.

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„Ezt is elutasították, noha kezdetben éppen ők javasolták ezt a megoldást, és heteken át kitartóan szorgalmazták az elfogadását” – tették hozzá.

A PSD szerint a PNL, az USR és az RMDSZ azért változtatott többször is az álláspontján, mert

fenn akarják tartani a politikai válságot.

A szociáldemokraták bírálták a jobboldali pártok feltételeit, köztük a kormányzati rotációt és a kölcsönösség elvét, amelyeknek szerintük nincs alkotmányos alapjuk. „Ez nem tárgyalás. Ez szabotázs és rosszhiszeműség” jelentették ki.

A PSD ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a parlament hamarosan nyári szünetre vonul, ügyvivő kormány van hivatalban, augusztus végéig teljesíteni kell a helyreállítási terv célkitűzéseit, és közben

a hitelminősítő intézetek Románia adósbesorolásának felülvizsgálatára készülnek.

A szociáldemokraták szerint a jobboldali pártok által előidézett politikai patthelyzet súlyosan ronthatja Románia hitelminősítését, és ennek a következményeit román állampolgárok milliói megérzik majd.

Idézet
A PSD felszólítja a PNL, az USR és az RMDSZ vezetőit, hogy vessenek véget ennek a felelőtlen politikai játszmának. Románia nem a jobboldal tulajdona, és nem lehet kicsinyes pártpolitikai számítások foglya

– tették hozzá a közleményben.

Belföld
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