A PNL, az USR és az RMDSZ Siegfried Mureșant javasolja miniszterelnök-jelöltnek

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) országos elnöksége egyetért azzal, hogy

Romániának olyan kormányra van szüksége, amely felelősen kezeli a sürgős teendőket (például az országos helyreállítási terv és a SAFE program végrehajtása, az OECD-csatlakozás vagy a költségvetési egyensúly helyreállítása),

A PNL és az USR pénteki közös közleményében leszögezték, hogy

tapasztalt európai parlamenti képviselő, jelentős szakmai múlttal rendelkező közgazdász, aki a tárgyalások és a költségvetések összeállítása terén is komoly tapasztalatot szerzett.

Romániának teljes jogkörű kabinetre van szüksége – mutatott rá Fritz. Azt is hangsúlyozta, felelőtlen lépés volt a Szociáldemokrata Párt (PSD) részéről a korábbi koalíció tagjaként megbuktatni a kormányt, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi válsághelyzetben felelős magatartást tanúsítanak a szociáldemokraták.

Az USR elnöke leszögezte, az egyszínű PSD-kormányt a jelenlegi helyzetben nem tartják észszerű megoldásnak, szerintük a Siegfried Mureșan vezette jobboldali kisebbségi kormány lenne képes feloldani a politikai patthelyzetet.

Bolojan szerint Siegfried Mureșan személye megoldást jelenthet a jelenlegi politikai válságra

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek – erősítette meg pénteken Ilie Bolojan.

A PNL elnöke a Dominic Fritz USR-elnökkel, valamint Turos Lóránd RMDSZ-es szenátorral közös sajtótájékoztatóján kifejtette, Mureșan tapasztalt politikus, aki