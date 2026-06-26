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A PNL, az USR és az RMDSZ Siegfried Mureșant javasolja miniszterelnök-jelöltnek

• Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek.

Székelyhon

2026. június 26., 13:022026. június 26., 13:02

2026. június 26., 13:292026. június 26., 13:29

A PNL és az USR pénteki közös közleményében leszögezték, hogy

  • Romániának olyan kormányra van szüksége, amely felelősen kezeli a sürgős teendőket (például az országos helyreállítási terv és a SAFE program végrehajtása, az OECD-csatlakozás vagy a költségvetési egyensúly helyreállítása),

  • folytatja a reformokat

  • és hatékonyan kiaknázza a fejlesztési lehetőségeket.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) országos elnöksége egyetért azzal, hogy

Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolják miniszterelnök-jelöltnek

– közölte pénteken Dominic Fritz az Agerpres beszámolója szerint.

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Az USR elnöke a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal közös sajtótájékoztatóján rámutatott, Siegfried Mureșan

tapasztalt európai parlamenti képviselő, jelentős szakmai múlttal rendelkező közgazdász, aki a tárgyalások és a költségvetések összeállítása terén is komoly tapasztalatot szerzett.

Romániának teljes jogkörű kabinetre van szüksége – mutatott rá Fritz. Azt is hangsúlyozta, felelőtlen lépés volt a Szociáldemokrata Párt (PSD) részéről a korábbi koalíció tagjaként megbuktatni a kormányt, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi válsághelyzetben felelős magatartást tanúsítanak a szociáldemokraták.

Az USR elnöke leszögezte, az egyszínű PSD-kormányt a jelenlegi helyzetben nem tartják észszerű megoldásnak, szerintük a Siegfried Mureșan vezette jobboldali kisebbségi kormány lenne képes feloldani a politikai patthelyzetet.

Bolojan szerint Siegfried Mureșan személye megoldást jelenthet a jelenlegi politikai válságra

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek – erősítette meg pénteken Ilie Bolojan.

A PNL elnöke a Dominic Fritz USR-elnökkel, valamint Turos Lóránd RMDSZ-es szenátorral közös sajtótájékoztatóján kifejtette, Mureșan tapasztalt politikus, aki

az uniós források és jelentős beruházási költségvetések kezelése terén is bizonyított, és elkötelezett az európai értékek mellett.

Bolojan szerint Siegfried Mureșan személye megoldást jelenthet a jelenlegi politikai válságra, hozzájárulhat ahhoz, hogy a pártok párbeszéd útján megállapodjanak egy új kormány mielőbbi megalakításáról.

Közölte azt is, hogy a PNL országos elnöksége pénteki ülésén hivatalosan is megszavazta Siegfried Mureșan miniszterelnök-jelöltségének támogatását.

Turos Lóránd: Az RMDSZ ügyvezető elnöksége támogatja Siegfried Mureșan miniszterelnök-jelöltségét

Az RMDSZ ügyvezető elnöksége jóváhagyta, hogy a szövetség a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) együtt Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek – közölte pénteken Turos Lóránd RMDSZ-es szenátor.

A PNL és az USR elnökével közös sajtótájékoztatón Turos rámutatott, hogy

közel két hónapnyi politikai krízis után sikerült egy életképes megoldást találni, és reményét fejezte ki, hogy néhány napon belül véget ér a kormányválság.

Ezt követően a politikai erők ismét együtt dolgozhatnak azoknak az értékeknek a helyreállításán, amelyek mentén egy évvel ezelőtt elkezdték az együttműködésüket – tette hozzá.

Belföld
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