A PNL, az USR és az RMDSZ Siegfried Mureșant javasolja miniszterelnök-jelöltnek

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek.
2026. június 26., 13:022026. június 26., 13:02
2026. június 26., 13:292026. június 26., 13:29
A PNL és az USR pénteki közös közleményében leszögezték, hogy
Romániának olyan kormányra van szüksége, amely felelősen kezeli a sürgős teendőket (például az országos helyreállítási terv és a SAFE program végrehajtása, az OECD-csatlakozás vagy a költségvetési egyensúly helyreállítása),
folytatja a reformokat
és hatékonyan kiaknázza a fejlesztési lehetőségeket.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) országos elnöksége egyetért azzal, hogy
– közölte pénteken Dominic Fritz az Agerpres beszámolója szerint.
Az USR elnöke a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal közös sajtótájékoztatóján rámutatott, Siegfried Mureșan
Romániának teljes jogkörű kabinetre van szüksége – mutatott rá Fritz. Azt is hangsúlyozta, felelőtlen lépés volt a Szociáldemokrata Párt (PSD) részéről a korábbi koalíció tagjaként megbuktatni a kormányt, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi válsághelyzetben felelős magatartást tanúsítanak a szociáldemokraták.
Az USR elnöke leszögezte, az egyszínű PSD-kormányt a jelenlegi helyzetben nem tartják észszerű megoldásnak, szerintük a Siegfried Mureșan vezette jobboldali kisebbségi kormány lenne képes feloldani a politikai patthelyzetet.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek – erősítette meg pénteken Ilie Bolojan.
A PNL elnöke a Dominic Fritz USR-elnökkel, valamint Turos Lóránd RMDSZ-es szenátorral közös sajtótájékoztatóján kifejtette, Mureșan tapasztalt politikus, aki
Bolojan szerint Siegfried Mureșan személye megoldást jelenthet a jelenlegi politikai válságra, hozzájárulhat ahhoz, hogy a pártok párbeszéd útján megállapodjanak egy új kormány mielőbbi megalakításáról.
Közölte azt is, hogy a PNL országos elnöksége pénteki ülésén hivatalosan is megszavazta Siegfried Mureșan miniszterelnök-jelöltségének támogatását.
Az RMDSZ ügyvezető elnöksége jóváhagyta, hogy a szövetség a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) együtt Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek – közölte pénteken Turos Lóránd RMDSZ-es szenátor.
A PNL és az USR elnökével közös sajtótájékoztatón Turos rámutatott, hogy
Ezt követően a politikai erők ismét együtt dolgozhatnak azoknak az értékeknek a helyreállításán, amelyek mentén egy évvel ezelőtt elkezdték az együttműködésüket – tette hozzá.
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