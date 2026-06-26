Hol lesz útjavítás idén Maros megyében?

Van, ahol már nekifogtak a munkálatoknak
Fotó: Maros megyei tanács
Félmillió lejt szánnak idén Maros megyében a köves utak karbantartására, több milliót sáncok rendbetételére, aszfaltozásra, de a műszaki tervek elkészítésére is. A Maros megyei tanács idén 41,3 millió lejt költ az úthálózatra.
A megyei önkormányzati képviselők júniusi ülésükön fogadták el az úthálózatra vonatkozó idei akciótervet, ami tartalmazta a karbantartásra szoruló útszakaszokat, de azokat a helyszíneket is, ahol szélesítik az utcákat, vagy rendbe kell tenni a sáncokat, átereszeket.
A tanácsosok rábólintottak több beruházás tervének elkészítésére is. A jegyzék szerint
Fotó: Maros megyei tanács
A megyei önkormányzat honlapján található, elfogadott jegyzék szerint 21,3 millió lejt fordítanak karbantartási és javítási munkálatokra. Ebből a legnagyobb tétel, 10,2 millió lej, a rendszeres útfenntartási munkákra jut, beleértve a kátyúzást (3,3 millió lej értékben) és a téli útkarbantartást (6,4 millió lej).
Ha megnézzük a nagyobb tételeket akkor láthatjuk, hogy Marosszentkirályon hárommillió lejből teszik rendbe a sáncokat, ugyanannyit szánnak a Nyárádtő-Ákosfalva közötti útszakasz egy részének karbantartására, valamint négymillió lejt a Szászrégen-Görgénysóakna-Görgényoroszfalu közötti megyei út egy szakaszának kiszélesítésére. Szintén négymillió lejből aszfaltoznak idén a Vámosgálfalva-Szászbogács-Szeben megye közötti útszakaszon.
Maros megye több részé lesz útkarbantartás
Fotó: Maros megyei tanács
Jóval kevesebből, mintegy kétszázezer lejből teszik rendbe a Magyaró-Holtmaros között levő sáncokat, átereszeket. Hárommillió lejt szánnak idén a mezőségi, Marosvásárhely-Nagysármás közötti útszakasz egy részének felújítására is. Megerősítik a Bekecsen átvezető út egy részét is, Nyárádmagyarós községben erre, az elfogadott jegyzék szerint kétszázezer lejt költenek el.
A beruházási munkálatok között szerepel
egy új híd építése a 134-es megyei úton Küküllősárd településen, 1,5 millió lejes költséggel,
valamint egy híd javítása a 151-es megyei útszakaszon, Marosludas-Mezősármás között, szintén 1,5 millió lej értékben.
Görgénysóaknán szélesítik az utat
Fotó: Maros megyei tanács
A megyei tanács a műszaki-gazdasági tervek előkészítésére is jelentős összeget szán idén, hiszen ezek nélkül nem lehet elkezdeni a munkálatokat, ezekből a tanulmányokból, számításokból derül ki, hogy hol mit kell elvégezni és az mennyibe kerül.
Többek között megrendelik újabb mezőségi útszakaszok felújításának tervét, hiszen a Marosvásárhely-Mezőbánd-Nagysármás-Beszerce megyei részt több szakaszra osztva teszik rendbe. De elkészül a műszaki terve a Szászrégen-Laposnya-Hargita megye közötti útszakasz felújításának is és a Bekecsen átvezető út rendbetételét is előkészíti.
Az oktatási minisztérium pénteken kérte a tanfelügyelőségeket, hogy a magas hőmérséklet és a fokozott hőterhelés miatt gondoskodjanak az érettségiző diákok és a tanárok egészségének védelméről.
Nem tétlenkedett a gyimesközéploki önkormányzat: mindössze három nappal azt követően, hogy egy áradás miatt megszűnt a Jávárdi-vízesés, sikerült visszaterelni a zuhatagot tápláló patakot a régi medrébe.
A kézdivásárhelyi Sokadalom legfennköltebb mozzanata immáron évek óra a Pro Urbe díj átadása. A rangos elismerésben ez alkalommal, sorban tizenötödikként Gábor Rezső pedagógus, a Gábor Áron Szakképző Líceum korábbi igazgatója részesült.
A Román Nemzeti Bank (BNR) 2025-ben 1356 hamis román bankjegyet vizsgált meg, 33,79 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben – derül ki a jegybank pénteken közzétett éves jelentéséből.
Több megyei rendőrségének együttműködésével drogcsempészeket tartóztattak le Maros megyében, akik magas kockázatú pszichoaktív anyagokat csempésztek be a börtönökbe.
Csíkszereda polgármestere Korodi Attila a hétvégi rendkívüli hőség miatt felhívást intézett a lakossághoz. Mint mondta, a Harvíznek jelenleg nincs olyan munkálata, amely miatt vízkorlátozásra lenne szükség.
A regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. veszi át egységesen az esővíz-elvezetési rendszer működtetését és karbantartását Csíkszeredában – ez egyike volt a számos fontos döntésnek, amelyet az önkormányzati képviselők ülésén hoztak meg pénteken.
Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a következő napokra jelzett rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások – tájékoztatott pénteken a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători).
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ szabotálja a kormányalakítást, és folyamatosan új feltételeket találnak ki pozícióik megőrzéséért.
szóljon hozzá!