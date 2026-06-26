Hol lesz útjavítás idén Maros megyében?

Van, ahol már nekifogtak a munkálatoknak

Félmillió lejt szánnak idén Maros megyében a köves utak karbantartására, több milliót sáncok rendbetételére, aszfaltozásra, de a műszaki tervek elkészítésére is. A Maros megyei tanács idén 41,3 millió lejt költ az úthálózatra.

Simon Virág 2026. június 26., 21:042026. június 26., 21:04

A megyei önkormányzati képviselők júniusi ülésükön fogadták el az úthálózatra vonatkozó idei akciótervet, ami tartalmazta a karbantartásra szoruló útszakaszokat, de azokat a helyszíneket is, ahol szélesítik az utcákat, vagy rendbe kell tenni a sáncokat, átereszeket. Hirdetés A tanácsosok rábólintottak több beruházás tervének elkészítésére is. A jegyzék szerint

idén a Maros megyei úthálózatra: 41,3 millió lejt szán a megyei önkormányzat.

Fotó: Maros megyei tanács

Hol lesznek munkatelepek? A megyei önkormányzat honlapján található, elfogadott jegyzék szerint 21,3 millió lejt fordítanak karbantartási és javítási munkálatokra. Ebből a legnagyobb tétel, 10,2 millió lej, a rendszeres útfenntartási munkákra jut, beleértve a kátyúzást (3,3 millió lej értékben) és a téli útkarbantartást (6,4 millió lej).

2,1 millió lejből szerelnek védőkorlátokat, közúti jelzőtáblákat és útburkolati jeleket, megerősítve a közlekedésbiztonságot.

Ha megnézzük a nagyobb tételeket akkor láthatjuk, hogy Marosszentkirályon hárommillió lejből teszik rendbe a sáncokat, ugyanannyit szánnak a Nyárádtő-Ákosfalva közötti útszakasz egy részének karbantartására, valamint négymillió lejt a Szászrégen-Görgénysóakna-Görgényoroszfalu közötti megyei út egy szakaszának kiszélesítésére. Szintén négymillió lejből aszfaltoznak idén a Vámosgálfalva-Szászbogács-Szeben megye közötti útszakaszon.

Maros megye több részé lesz útkarbantartás Fotó: Maros megyei tanács

Jóval kevesebből, mintegy kétszázezer lejből teszik rendbe a Magyaró-Holtmaros között levő sáncokat, átereszeket. Hárommillió lejt szánnak idén a mezőségi, Marosvásárhely-Nagysármás közötti útszakasz egy részének felújítására is. Megerősítik a Bekecsen átvezető út egy részét is, Nyárádmagyarós községben erre, az elfogadott jegyzék szerint kétszázezer lejt költenek el. A beruházási munkálatok között szerepel egy új híd építése a 134-es megyei úton Küküllősárd településen, 1,5 millió lejes költséggel,

valamint egy híd javítása a 151-es megyei útszakaszon, Marosludas-Mezősármás között, szintén 1,5 millió lej értékben.

Görgénysóaknán szélesítik az utat Fotó: Maros megyei tanács