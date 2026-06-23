Villámáradásokkal járt a heves zápor Udvarhelyszéken

Fotó: Olti Angyalka
Heves zápor csapott le hétfőn Székelyudvarhelyre és az udvarhelyszéki településekre. A rövid ideig tartó, de rendkívül intenzív esőzés miatt több utcán megállt a víz, pincéket öntött el a csapadék, a falvakban pedig kisebb áradásokat okozott.
Nagy mennyiségű csapadék hullott rövid idő alatt hétfőn Székelyudvarhelyen és Udvarhelyszék több településén. Bár a heves esőzés viszonylag rövid ideig tartott, intenzitása miatt több helyen gondokat okozott.
Fotó: Olti Angyalka
Székelyudvarhelyen
A város több pontján nehezebbé vált a közlekedés a vízzel borított útszakaszok miatt.
Információink szerint az udvarhelyszéki falvakban szintén problémákat okozott az esőzés: a nagy mennyiségű esővíz kisebb áradásokat idézett elő, több helyen az árkok sem tudták elvezetni a rövid idő alatt lehullott csapadékot.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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