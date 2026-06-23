Villámáradásokkal járt a heves zápor Udvarhelyszéken

Heves zápor csapott le hétfőn Székelyudvarhelyre és az udvarhelyszéki településekre. A rövid ideig tartó, de rendkívül intenzív esőzés miatt több utcán megállt a víz, pincéket öntött el a csapadék, a falvakban pedig kisebb áradásokat okozott.

Székelyhon 2026. június 23., 15:032026. június 23., 15:03

Nagy mennyiségű csapadék hullott rövid idő alatt hétfőn Székelyudvarhelyen és Udvarhelyszék több településén. Bár a heves esőzés viszonylag rövid ideig tartott, intenzitása miatt több helyen gondokat okozott.

Fotó: Olti Angyalka

Székelyudvarhelyen

az utak egy részén felgyülemlett a víz, több pincét pedig elöntött a hirtelen lezúduló csapadék.

A város több pontján nehezebbé vált a közlekedés a vízzel borított útszakaszok miatt. Hirdetés Információink szerint az udvarhelyszéki falvakban szintén problémákat okozott az esőzés: a nagy mennyiségű esővíz kisebb áradásokat idézett elő, több helyen az árkok sem tudták elvezetni a rövid idő alatt lehullott csapadékot.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka