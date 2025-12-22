Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző

Fotó: Wikipédia
74 éves korában meghalt Chris Rea brit énekes-dalszerző, akit a Driving Home for Christmas című slágere tett világszerte ismertté – közölte a BBC.
2025. december 22., 18:442025. december 22., 18:44
2025. december 22., 18:572025. december 22., 18:57
Az előadó rövid betegség után, békésen hunyt el kórházban, családja körében. Az énekes már korábban is több, súlyos egészségügyi problémával küzdött: 33 éves korában hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, amely miatt több szervének egy részét eltávolították. Emellett 1-es típusú cukorbeteg volt, veseproblémái voltak, majd 2016-ban szélütést is kapott. Ennek ellenére
Rea mindössze néhány hónappal halála előtt, októberben jelentette meg legújabb lemezét The Christmas Album címmel. A nyolcszámos albumon szerepel a legendás karácsonyi dal egy 2019-es változata, valamint több új szerzemény is, köztük a Footsteps in the Snow, a Joys of Christmas és a Winter Song.
Egy korábbi interjúban, amit a BBC idéz, Chris Rea arról beszélt, hogy nem fél a haláltól, és betegségei arra ösztönözték, hogy visszatérjen zenei gyökereihez, a blueshoz. Mint mondta,
Chris Rea több mint öt évtizedes pályafutása alatt a rock, a pop és a blues egyik meghatározó alakjává vált. Halálával a zenei világ egy ikonikus hangot veszített el.
Az ír–olasz gyökerekkel rendelkező Chris Rea 1951-ben született az angliai Middlesbrough-ban, és több mint öt évtizedet felölelő zenei pályafutásával vált világszerte ismertté. Karrierje az 1970-es években indult, ekkor formálódott ki jellegzetes hangzásvilága: rekedtes, melankolikus énekhangja és karakteres gitárjátéka már pályája kezdetén megkülönböztette kortársaitól. Az évtized végére szélesebb körben is ismertté vált, a Magdelene és a Beautiful Losers zenekarok tagjaként, majd 1976-tól szólóelőadóként folytatta pályáját.
