Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző

Az előadó rövid betegség után, békésen hunyt el kórházban, családja körében. Az énekes már korábban is több, súlyos egészségügyi problémával küzdött: 33 éves korában hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, amely miatt több szervének egy részét eltávolították. Emellett 1-es típusú cukorbeteg volt, veseproblémái voltak, majd 2016-ban szélütést is kapott. Ennek ellenére

tovább alkotott és koncertezett, 24. stúdióalbumát, a Road Songs for Lovers-t is ezek után adta ki.

Rea mindössze néhány hónappal halála előtt, októberben jelentette meg legújabb lemezét The Christmas Album címmel. A nyolcszámos albumon szerepel a legendás karácsonyi dal egy 2019-es változata, valamint több új szerzemény is, köztük a Footsteps in the Snow, a Joys of Christmas és a Winter Song.

Hirdetés

Egy korábbi interjúban, amit a BBC idéz, Chris Rea arról beszélt, hogy nem fél a haláltól, és betegségei arra ösztönözték, hogy visszatérjen zenei gyökereihez, a blueshoz. Mint mondta,