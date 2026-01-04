Rovatok
Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa

Fotó: Facebook/Kispál és a Borz

Fotó: Facebook/Kispál és a Borz

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.

Székelyhon

2026. január 04., 14:55

2026. január 04., 14:572026. január 04., 14:57

„Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi” – tette közzé vasárnap közösségi oldalán a Kispál és a Borz zenekar.

Bräutigam Gábor 1965-ben született Pécsett. A Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, később üzletvezetői képesítést is szerzett.

1987-ben a Kispál és a Borz alapító tagja volt, Kispál Andrással, Lovasi Andrással és Ózdi Rezsővel együtt.

1996-ig dobolt a zenekarban, amellyel öt sikeres lemezt (Naphoz Holddal – 1991; Föld kaland ilyesmi... – 1992; Ágy asztal tévé – 1993; Sika, kasza, léc – 1994; Ül – 1996) készített. Színpadra lépett a Kispál és a Borz búcsúkoncertjén is, 2010 augusztusában a Sziget fesztiválon.

A Kiscsillagban 2005-től ugyancsak alapítóként játszott három évig, ő dobolt a csapat első lemezén (Greatest Hits Vol. 01 – 2006), valamint a második album (Örökre szívembe zártalak – 2009) egyik dalában, a Van-e szándék-ban.

Másfél éven át a Beatlingers nevű Beatles tribute zenekarban is dobolt.

Szinte állandó vendége volt a 2022-ben újraaktivizálódott Kispál és a Borz fellépéseinek. Az együttes 2023-ban – 19 év szünet után – új lemezt is készített Beszorult mondat címmel, amelyen Bräutigam két számban szerepelt – idézi fel az MTI.

2026. január 04., vasárnap

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában

A múlt év első kilenc hónapjában 2024 azonos időszakához képest 8,8 százalékkal 48,993 millióra csökkent a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok száma – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
2026. január 04., vasárnap

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
2026. január 04., vasárnap

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő

Az ország területének jelentős részére érvényes, narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a havazás miatt.

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
2026. január 04., vasárnap

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
2026. január 04., vasárnap

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk

Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este azt nyilatkozta, bízik benne, hogy január 16-i ülésén az alkotmánybíróság dönteni fog a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
2026. január 04., vasárnap

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
2026. január 04., vasárnap

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban

Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékletét mérték vasárnapra virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban mínusz 17,2 Celsius-fokig hűlt a levegő.

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
2026. január 04., vasárnap

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
2026. január 03., szombat

Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér

Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.

Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér
Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér
2026. január 03., szombat

Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér
2026. január 03., szombat

Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval

A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.

Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval
Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval
2026. január 03., szombat

Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval
2026. január 03., szombat

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült

Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
2026. január 03., szombat

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
2026. január 03., szombat

A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában

A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.

A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában
A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában
2026. január 03., szombat

A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában
2026. január 03., szombat

Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre

Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.

Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre
Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre
2026. január 03., szombat

Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre
2026. január 03., szombat

Megérkezett a tél: a hegyekben akár félméternyi hó is hullhat

A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Megérkezett a tél: a hegyekben akár félméternyi hó is hullhat
Megérkezett a tél: a hegyekben akár félméternyi hó is hullhat
2026. január 03., szombat

Megérkezett a tél: a hegyekben akár félméternyi hó is hullhat
