Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.

„Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi” – tette közzé vasárnap közösségi oldalán a Kispál és a Borz zenekar.

1987-ben a Kispál és a Borz alapító tagja volt, Kispál Andrással, Lovasi Andrással és Ózdi Rezsővel együtt.

1996-ig dobolt a zenekarban, amellyel öt sikeres lemezt (Naphoz Holddal – 1991; Föld kaland ilyesmi... – 1992; Ágy asztal tévé – 1993; Sika, kasza, léc – 1994; Ül – 1996) készített. Színpadra lépett a Kispál és a Borz búcsúkoncertjén is, 2010 augusztusában a Sziget fesztiválon.

A Kiscsillagban 2005-től ugyancsak alapítóként játszott három évig, ő dobolt a csapat első lemezén (Greatest Hits Vol. 01 – 2006), valamint a második album (Örökre szívembe zártalak – 2009) egyik dalában, a Van-e szándék-ban.

Másfél éven át a Beatlingers nevű Beatles tribute zenekarban is dobolt.

Szinte állandó vendége volt a 2022-ben újraaktivizálódott Kispál és a Borz fellépéseinek. Az együttes 2023-ban – 19 év szünet után – új lemezt is készített Beszorult mondat címmel, amelyen Bräutigam két számban szerepelt – idézi fel az MTI.