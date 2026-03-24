Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt

A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.

A szervezet vezetője egy sajtóeseményen kifejtette, hogy az államnak a vállalkozói szektor szorongatása helyett az adóterheket – azaz a jövedéki adót és az áfát – kellene csökkentenie – írja az Agerpres. Hirdetés Jianu rámutatott, hogy az energiaárak emelkedése valamennyi gazdasági ágazatot súlyosan érint. Bírálta a hatóságok lassú reagálását, és úgy vélte, hogy

a jelenlegi helyzet a járvány idején vagy az ukrajnai háború kezdetén tapasztalt tétovázásokhoz hasonlítható.

Azzal érvelt, az üzemanyagárak mindenkit érintenek, ezért a munkaadóknak, a szakszervezeteknek és a kormánynak közösen kell megoldást találniuk üzemanyagok drágulásának fékezésére. Ezért a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az lakosságot és a vállalkozásokat védő intézkedések kidolgozására. Jianu emlékeztetett arra, hogy az üzemanyagok árának több mint 60 százalékát adók és illetékek képezik. Szerinte a kormánynak

az az ellátást is veszélyeztető piaci beavatkozások helyett ezeket a terheket kellene sürgősen csökkentenie.