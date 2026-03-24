Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.

Székelyhon

2026. március 24., 18:042026. március 24., 18:04

2026. március 24., 18:05

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szervezet vezetője egy sajtóeseményen kifejtette, hogy az államnak a vállalkozói szektor szorongatása helyett az adóterheket – azaz a jövedéki adót és az áfát – kellene csökkentenie – írja az Agerpres.

Hirdetés

Jianu rámutatott, hogy az energiaárak emelkedése valamennyi gazdasági ágazatot súlyosan érint. Bírálta a hatóságok lassú reagálását, és úgy vélte, hogy

a jelenlegi helyzet a járvány idején vagy az ukrajnai háború kezdetén tapasztalt tétovázásokhoz hasonlítható.

Azzal érvelt, az üzemanyagárak mindenkit érintenek, ezért a munkaadóknak, a szakszervezeteknek és a kormánynak közösen kell megoldást találniuk üzemanyagok drágulásának fékezésére. Ezért a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az lakosságot és a vállalkozásokat védő intézkedések kidolgozására.

Jianu emlékeztetett arra, hogy az üzemanyagok árának több mint 60 százalékát adók és illetékek képezik. Szerinte a kormánynak

az az ellátást is veszélyeztető piaci beavatkozások helyett ezeket a terheket kellene sürgősen csökkentenie.

Hangsúlyozta: az államnak is részt kell vállalnia a tehercsökkentésben, és nem háríthatja a felelősséget kizárólag a vállalkozókra és a lakosságra.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Székelyhon

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Székelyhon

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Székely Sport

Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
Krónika

Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Székely Sport

Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Nőileg

Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában

Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában
Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában
2026. március 24., kedd

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában
Hirdetés
2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről
Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről
2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről
2026. március 24., kedd

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe
Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe
2026. március 24., kedd

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe
2026. március 24., kedd

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs különböző próbákon mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat
Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat
2026. március 24., kedd

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat
Hirdetés
2026. március 24., kedd

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára

Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők. 

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára
Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára
2026. március 24., kedd

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára
2026. március 24., kedd

Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé

Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.

Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé
Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé
2026. március 24., kedd

Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé
2026. március 24., kedd

Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.

Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet
Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet
2026. március 24., kedd

Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet
Hirdetés
2026. március 24., kedd

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba
Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba
2026. március 24., kedd

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba
2026. március 24., kedd

Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is
Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is
2026. március 24., kedd

Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is
2026. március 24., kedd

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek
Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek
2026. március 24., kedd

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!