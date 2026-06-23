Egyeztetésre hívja a pártokat az elnök a Cotroceni-palotába az elutasított kormányalakítás után

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő kedden újabb egyeztetéseket folytat a parlamenti pártok delegációival egy új miniszterelnök-jelölt nevesítése érdekében.
Az elnöki hivatal keddi közleménye szerint az elnök a következő program szerint konzultál a pártokkal:
Szociáldemokrata Párt (PSD) - 13:00;
Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) - 13:30;
Nemzeti Liberális Párt (PNL) - 14:00;
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) - 14:30;
RMDSZ - 15:00;
Nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója - 15:30.
SOS Románia párt - 16:00;
Fiatal Emberek Pártja (POT) - 16:30;
Egységben Romániáért frakció - 17:00;
Béke - Románia az első frakció - 17:30;
pártfüggetlen képviselők és szenátorok - 18:00.
Mint ismert, hétfőn este a parlament elutasította Adrian Veștea kormányának beiktatását ezért van szükség a pártokkal történő újbóli egyeztetésekre.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.
Nem kaptak konkrét ígéreteket az ügyvivő kormány képviselőitől, ezért a Sanitas szakszervezet folytatja a két hete megkezdett japánsztrájkot az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben.
Nyolc megye összesen 21 településén okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában – tájékoztat a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége – jelentette ki kedden Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.
Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint a Veștea-kormány beiktatásának elutasításával bebizonyosodott, hogy a többi párt valójában ugyanazt a célt követi: „a hatalmat bármi áron”.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.
Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának.
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