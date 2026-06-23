Egyeztetésre hívja a pártokat az elnök a Cotroceni-palotába az elutasított kormányalakítás után

Nicușor Dan államfő kedden újabb egyeztetéseket folytat a parlamenti pártok delegációival egy új miniszterelnök-jelölt nevesítése érdekében.

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Az elnöki hivatal keddi közleménye szerint az elnök a következő program szerint konzultál a pártokkal:

Szociáldemokrata Párt (PSD) - 13:00;

Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) - 13:30;

Nemzeti Liberális Párt (PNL) - 14:00;

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) - 14:30;

RMDSZ - 15:00;

Nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója - 15:30.

SOS Románia párt - 16:00;

Fiatal Emberek Pártja (POT) - 16:30;

Egységben Romániáért frakció - 17:00;

Béke - Románia az első frakció - 17:30;

pártfüggetlen képviselők és szenátorok - 18:00.

Mint ismert, hétfőn este a parlament elutasította Adrian Veștea kormányának beiktatását ezért van szükség a pártokkal történő újbóli egyeztetésekre.

korábban írtuk Veștea: jó szándékkal vállaltam a kormányalakítást, sajnálom, hogy nem sikerült megvalósítani Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.