Veștea: jó szándékkal vállaltam a kormányalakítást, sajnálom, hogy nem sikerült megvalósítani

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.

Székelyhon 2026. június 23., 08:142026. június 23., 08:14 2026. június 23., 08:152026. június 23., 08:15

„Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani” – mondta Veștea a parlamentben, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását. korábban írtuk Elbukott a Veștea-kormány a parlamenti szavazáson Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának. A kijelölt miniszterelnök elmondta, hogy George Simion meghívására válaszolva egyeztetett a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetőivel a párt székházában, nem Nicușor Dan államfő kérte fel erre.

Szükségesnek tartottam az összes párttal tárgyalni a kormány beiktatása érdekében”

– magyarázta, hozzátéve, hogy az AUR-ral főleg gazdasági témákról egyeztetett. Hirdetés Közlése szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) azért nem tárgyalt, mert tőlük nem kapott meghívást. „Úgy érzem, tiszta a lelkiismeretem, megtettem a kötelességemet. Azokkal a parlamenti pártokkal tárgyaltam, amelyek ezt kérték tőlem” – tette hozzá Veștea. Utóbb a kormánya elutasításáról a Facebook-oldalán azt írta: nem ezt ez eredményt remélte, de tiszteletben tartja a parlament döntését. A kijelölt miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta, hogy

nem a kormányfői tisztségért, hanem azért fogadta el a kormányalakítási megbízást, mert az országnak stabilitásra van szüksége.