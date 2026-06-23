Veștea: jó szándékkal vállaltam a kormányalakítást, sajnálom, hogy nem sikerült megvalósítani

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.
2026. június 23., 08:142026. június 23., 08:14
2026. június 23., 08:152026. június 23., 08:15
„Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani” – mondta Veștea a parlamentben, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását.
Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának.
A kijelölt miniszterelnök elmondta, hogy George Simion meghívására válaszolva egyeztetett a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetőivel a párt székházában, nem Nicușor Dan államfő kérte fel erre.
– magyarázta, hozzátéve, hogy az AUR-ral főleg gazdasági témákról egyeztetett.
Közlése szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) azért nem tárgyalt, mert tőlük nem kapott meghívást.
„Úgy érzem, tiszta a lelkiismeretem, megtettem a kötelességemet. Azokkal a parlamenti pártokkal tárgyaltam, amelyek ezt kérték tőlem” – tette hozzá Veștea.
Utóbb a kormánya elutasításáról a Facebook-oldalán azt írta: nem ezt ez eredményt remélte, de tiszteletben tartja a parlament döntését.
A kijelölt miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta, hogy
A Veștea-kabinet beiktatását 189 képviselő és szenátor támogatta, 23-an ellene szavaztak. A kormány beiktatáshoz legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség.
Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának.
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